سمية الخشاب تعترف بنقطة ضعفها في رمضان

القاهرة – الزمان
تحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب، عن ذكرياتها في شهر رمضان، وأفضل الأكلات إليها ونقاط ضعفها في رمضان.و قالت سمية الخشاب في حوار صحفي قديم لها: «إنها تعشق البط المحشو بالمكسرات وأنها تجيد الطبخ وتحب دخول المطبح وتقوم بصنع البط المحشو بالمكسرات الذي يسبب لها نقطة ضعف كبيرةعندما يكون علي مائدة الافطار في رمضان».وأضافت: «أنها تضعف أيضًا أمام الكنافة بالمكسرات التي تسبب في زيادة وزنها بشكل كبير في أيام شهر رمضان الكريم ،و أن هذا الأمر يجعلها تبذل الكثير من الجهد طوال العام كله لانقاص وزنهاالذي زاد خلال هذا الشهر».وعن علاقتها بوالدتها قالت: «إن والدتها تمثل لها الدنيا وما عليها فهي تحبها بشكل جنوني ، فهي أمها وصديقتها واختها وفي بعض الأحيان تشعر أنها ابنتها ولا تحاول مطلقا اغضابها بل تعمل كل مافي جهدها لإسعادها حتي تنال رضاها».