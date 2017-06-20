سمية الخشاب تعترف بنقطة ضعفها في رمضان

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

تحدثت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬سمية‭ ‬الخشاب،‭ ‬عن‭ ‬ذكرياتها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬وأفضل‭ ‬الأكلات‭ ‬إليها‭ ‬ونقاط‭ ‬ضعفها‭ ‬في‭ ‬رمضان‭.‬و‭ ‬قالت‭ ‬سمية‭ ‬الخشاب‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬صحفي‭ ‬قديم‭ ‬لها‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬تعشق‭ ‬البط‭ ‬المحشو‭ ‬بالمكسرات‭ ‬وأنها‭ ‬تجيد‭ ‬الطبخ‭ ‬وتحب‭ ‬دخول‭ ‬المطبح‭ ‬وتقوم‭ ‬بصنع‭ ‬البط‭ ‬المحشو‭ ‬بالمكسرات‭ ‬الذي‭ ‬يسبب‭ ‬لها‭ ‬نقطة‭ ‬ضعف‭ ‬كبيرةعندما‭ ‬يكون‭ ‬علي‭ ‬مائدة‭ ‬الافطار‭ ‬في‭ ‬رمضان‮»‬‭.‬وأضافت‭: ‬‮«‬أنها‭ ‬تضعف‭ ‬أيضًا‭ ‬أمام‭ ‬الكنافة‭ ‬بالمكسرات‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬وزنها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬الكريم‭ ‬،و‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يجعلها‭ ‬تبذل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬كله‭ ‬لانقاص‭ ‬وزنهاالذي‭ ‬زاد‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‮»‬‭.‬وعن‭ ‬علاقتها‭ ‬بوالدتها‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬إن‭ ‬والدتها‭ ‬تمثل‭ ‬لها‭ ‬الدنيا‭ ‬وما‭ ‬عليها‭ ‬فهي‭ ‬تحبها‭ ‬بشكل‭ ‬جنوني‭ ‬،‭ ‬فهي‭ ‬أمها‭ ‬وصديقتها‭ ‬واختها‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬تشعر‭ ‬أنها‭ ‬ابنتها‭ ‬ولا‭ ‬تحاول‭ ‬مطلقا‭ ‬اغضابها‭ ‬بل‭ ‬تعمل‭ ‬كل‭ ‬مافي‭ ‬جهدها‭ ‬لإسعادها‭ ‬حتي‭ ‬تنال‭ ‬رضاها‮»‬‭.‬