شنق عروس بعد شهرين من زواجها… تناقضات كثيرة وحقيقة واحدة

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

جريمة‭ ‬غامضة‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬خاص‭ ‬تثير‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬

ما‭ ‬زالت‭ ‬قرية‭ ‬أبخاص،‭ ‬التابعة‭ ‬لمركز‭ ‬الباجور،‭ ‬بمحافظة‭ ‬المنوفية‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الترقب‭ ‬لمعرفة‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬قتل‭ ‬‮«‬إيمان‮»‬‭ ‬العروس،‭ ‬المشنوقة‭ ‬داخل‭ ‬شقتها‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬ونصف‭ ‬من‭ ‬زواجها‭. ‬تفاصيل‭ ‬جديدة،‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬اليوم‭ ‬الجديد،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بعض‭ ‬الشهود‭ ‬المقربين،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬الرحمة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أهالي‭ ‬زوج‭ ‬العروس‭ ‬لم‭ ‬يرحموها‭. ‬حكت‭ ‬رضا،‭ ‬شقيقة‭ ‬العروس،‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬بلغته‭ ‬القضية،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬حماها‭ ‬‮«‬محمد‮»‬،‭ ‬وحماتها‭ ‬‮«‬هدى‮»‬،‭ ‬وشقيق‭ ‬زوجها‭ ‬إسلام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الزوج‭ ‬أحمد،‭ ‬وكان‭ ‬مفترضا‭ ‬خروجهم‭ ‬اليوم،‭ ‬بعد‭ ‬ظهور‭ ‬شهود‭ ‬جُدد‭ ‬في‭ ‬القضية،‭ ‬تم‭ ‬تجديد‭ ‬حبسهم‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق‭.‬

وقالت‭ ‬شقيقتها‭ ‬رضا،‭ ‬إن‭ ‬سبب‭ ‬تجديد‭ ‬مدة‭ ‬حبسهم،‭ ‬تغيير‭ ‬أقوال‭ ‬والد‭ ‬زوج‭ ‬القتيلة‭ ‬محمد‭ ‬بحيري،‭ ‬ففي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬بالمحكمة،‭ ‬عندما‭ ‬سُئل‭ ‬عن‭ ‬مكان‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬الضحية،‭ ‬أكد‭ ‬الشاهد‭ ‬الأول‭ ‬عبدالسلام‭ ‬عبد‭ ‬الشافي،‭ ‬أنه‭ ‬قال‭ ‬‮«‬بفتح‭ ‬باب‭ ‬الشقة‭ ‬لقيتها‭ ‬وقعت،‭ ‬فشلتها‭ ‬وحطتها‭ ‬على‭ ‬السرير‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬استغربه‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬فيه‭ ‬حد‭ ‬بيفتح‭ ‬باب‭ ‬الشقة‭ ‬على‭ ‬زوجة‭ ‬ابنه؟‭!‬‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتناقض‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬سابقًا‭ ‬أمام‭ ‬الضابط‭ ‬خلال‭ ‬التحقيقات،‭ ‬بأنه‭ ‬وجدها‭ ‬‮«‬ملقاة‭ ‬أرضًا‭ ‬أمام‭ ‬غرفة‭ ‬الأطفال‮»‬‭.‬

واستبعدت‭ ‬فرضية‭ ‬أن‭ ‬يتكاثر‭ ‬عليها‭ ‬بعضهم‭ ‬ويقتلونها،‭ ‬لأنها‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬صرخت‭ ‬لسمعها‭ ‬أهل‭ ‬المنطقة،‭ ‬زاعمة‭ ‬أن‭ ‬عمل‭ ‬حمى‭ ‬أختها‭ ‬في‭ ‬مشرحة‭ ‬قصر‭ ‬شبين،‭ ‬جعل‭ ‬له‭ ‬معارف‭ ‬كثيرة‭ ‬بداخلها،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬تخوفاتها‭ ‬بحدوث‭ ‬تلاعب‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي،‭ ‬خاصة‭ ‬بعدما‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬كدمات،‭ ‬ولا‭ ‬أثر‭ ‬لضرب،‭ ‬أو‭ ‬عنف،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬‮«‬المُغسِّلة‮»‬‭ ‬عكسه،‭ ‬بأن‭ ‬رقبتها‭ ‬مكسورة،‭ ‬وتوجد‭ ‬كدمات‭ ‬تؤكد‭ ‬تعرضها‭ ‬للعنف‭.‬

واعتبرت‭ ‬‮«‬رضا‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬حياة‭ ‬أختها‭ ‬الزوجية‭ ‬امتلأت‭ ‬بالمنغصات‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬ارتباطهما،‭ ‬فكان‭ ‬زوجها‭ ‬لا‭ ‬يصرف‭ ‬عليها‭ ‬حتى‭ ‬أنها‭ ‬مرت‭ ‬عليها‭ ‬أيام‭ ‬كثيرة‭ ‬نامت‭ ‬بها‭ ‬‮«‬دون‭ ‬عشاء‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬حماتها‭ ‬‮«‬هدى‮»‬‭ ‬تأخذ‭ ‬أواني‭ ‬مطبخها‭ ‬رغمًا‭ ‬عنها‭. ‬وقال‭ ‬محامي‭ ‬عروس‭ ‬المنوفية،‭ ‬إنه‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬بحبس‭ ‬المتهمين‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق،‭ ‬وإن‭ ‬تقرير‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬‮«‬محمود‭ ‬صابر‮»‬،‭ ‬جار‭ ‬الضحية‭ ‬وابن‭ ‬عمتها،‭ ‬الذي‭ ‬ذكر‭ ‬أن‭ ‬منزله‭ ‬أمام‭ ‬منزل‭ ‬إيمان،‭ ‬وأنه‭ ‬كان‭ ‬يجلس‭ ‬أمام‭ ‬بيته‭ ‬وقت‭ ‬وقوع‭ ‬الجريمة،‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحًا،‭ ‬فرأى‭ ‬محمد،‭ ‬والد‭ ‬زوج‭ ‬إيمان،‭ ‬متوترا‭ ‬جدًا‭ ‬وكان‭ ‬يدخل‭ ‬ويخرج‭ ‬من‭ ‬البيت‭ ‬كثيرًا،‭ ‬ثم‭ ‬أخبره‭ ‬أن‭ ‬زوجة‭ ‬ابنه‭ ‬‮«‬قتلت‭ ‬نفسها‮»‬،‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬حين‭ ‬دخل‭ ‬المنزل‭ ‬وجدها‭ ‬نائمة‭ ‬في‭ ‬السرير‭.‬