علا غانم: جميع الفنانين يعلمون بمقالب رامز قبل المشاركة معه

القاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬

خرجت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬علا‭ ‬غانم‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬التصريحات‭ ‬الجريئة‭ ‬التي‭ ‬فاجأت‭ ‬بها‭ ‬الجمهور‭ ‬وكشفت‭ ‬عن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬أسرارها‭ ‬الشخصية‭. ‬علا‭ ‬غانم‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الإعلامية‭ ‬بسمة‭ ‬وهبة‭ ‬ببرنامج‭ ‬‮«‬شيخ‭ ‬الحارة‮»‬،‭ ‬وتحدثت‭ ‬عن‭ ‬الإغراء‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬افضل‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬تقدم‭ ‬مشاهد‭ ‬الإغراء،‭ ‬بينما‭ ‬قالت‭ ‬علا‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬طوال‭ ‬حياتها‭ ‬أي‭ ‬مشهدجنسي‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬فرق‭ ‬بين‭ ‬الكلمتين‭.‬

و‭ ‬تحدثت‭ ‬علا‭ ‬عن‭ ‬مشهدها‭ ‬بفيلم‭ ‬‮«‬سهر‭ ‬الليالي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬شريف‭ ‬منير‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬قدمته‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬المايوه،‭ ‬ولكن‭ ‬ظهر‭ ‬للجمهور‭ ‬وكأنها‭ ‬عارية‭ ‬تماما،‭ ‬وقالت‭ ‬علا‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬مطلوب‭ ‬لجعل‭ ‬القارئ‭ ‬يفهم‭ ‬أنما‭ ‬بينهما‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬صداقة‭.‬

وكشفت‭ ‬علا‭ ‬عن‭ ‬مؤهلها‭ ‬العلمي‭ ‬وفاجأت‭ ‬الجمهور‭ ‬بقولها‭ ‬إنها‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬فقط،‭ ‬وأنها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬فنون‭ ‬جميلة،‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تكمل‭ ‬دراستها،‭ ‬والتحقت‭ ‬بالمعهد‭ ‬العالي‭ ‬للفنون‭ ‬المسرحية‭ ‬ولم‭ ‬تكملدراستها‭ ‬أيضا‭. ‬كما‭ ‬تحدثت‭ ‬علا‭ ‬غانم‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬رامز‭ ‬جلال‮»‬‭ ‬وفبركاته،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬المقلب‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بكل‭ ‬تفاصيله،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يرفع‭ ‬عليه‭ ‬دعاوى‭ ‬يستهدف‭ ‬الشهرة‭ ‬والدعاية‭ ‬فقط‭.‬