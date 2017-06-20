علا غانم: جميع الفنانين يعلمون بمقالب رامز قبل المشاركة معه

القاهرة -الزمان
خرجت الفنانة المصرية علا غانم بعدد من التصريحات الجريئة التي فاجأت بها الجمهور وكشفت عن المزيد من أسرارها الشخصية. علا غانم كانت في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج «شيخ الحارة»، وتحدثت عن الإغراء وقالت إنها افضل ممثلة في مصر تقدم مشاهد الإغراء، بينما قالت علا إنها لم تقدم طوال حياتها أي مشهدجنسي وأن هناك فرق بين الكلمتين.
و تحدثت علا عن مشهدها بفيلم «سهر الليالي» مع الفنان شريف منير وقالت إنها قدمته وهي ترتدي المايوه، ولكن ظهر للجمهور وكأنها عارية تماما، وقالت علا إن ذلك كان مطلوب لجعل القارئ يفهم أنما بينهما أكبر من مجرد صداقة.
وكشفت علا عن مؤهلها العلمي وفاجأت الجمهور بقولها إنها حاصلة على الثانوية العامة فقط، وأنها كانت في كلية فنون جميلة، ولكنها لم تكمل دراستها، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ولم تكملدراستها أيضا. كما تحدثت علا غانم عن برنامج «رامز جلال» وفبركاته، وقالت إن كل من يشارك في المقلب يكون على علم بكل تفاصيله، لافتة إلى أن من يرفع عليه دعاوى يستهدف الشهرة والدعاية فقط.