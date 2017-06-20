تقنية ألمانية جديدة للتعرف على الوجوه

برلين – الزمان
تبحث الشرطة الألمانية عن أشخاص للمشاركة في اختبارها التجريبي لتقنية التعرف على الوجوه، بحيث يحصل المتطوعين في المقابل على بطاقات هدية من “أمازون” بقيمة 25 يورو، وتحتاج الشرطة إلى 275 متطوعاً لاختبار أنظمة التعرف البيومترية في محطة قطار برلين لمساعدتها في مشروعها التجريبي لمكافحة الجريمة.
وعملت الشرطة على نشر إعلان في مترو أنفاق “سودكروز” في برلين ومحطة سكة حديد الركاب في محاولة منها لتجنيد أشخاص لمساعدتهم في اختبار برنامج التعرف على الوجوه الموجه ضد الجريمة، حيث تمكنت الشرطة من الحصول على 44 متطوعاً في صباح اليوم الأول من الطلب.
وتطلب الشرطة الألمانية من المشاركين في الاختبار، زيارة محطة قطار برلين “سودكروز” عدة مرات في اليوم، ويعتبر المشاركون الذين يواظبون على زيارة محطة القطار خلال فترة الاختبار الممتدة لـ6 أشهر مؤهلون للحصول على واحدة من ثلاث جوائز جذابة، وهي الجيل الثاني من جهاز “AppleTalk” وساعة “Fitbit Surge” وكاميرا “GoPro Hero session”.
ووفقاً لموقع الشرطة الاتحادية الألمانية، يمكن في المستقبل لبرنامج التعرف على الوجوه تحديد المستخدمين المكتشفين أو الأشخاص الذين من الممكن أن يشكلوا خطرا والإبلاغ عنهم، ويمكن للمشغلين في وقت لاحق اتخاذ إجراءات هادفة ضد الشخص في نطاق الاحتمالات القانونية.