تقنية ألمانية جديدة للتعرف على الوجوه

‭ ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

تبحث‭ ‬الشرطة‭ ‬الألمانية‭ ‬عن‭ ‬أشخاص‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اختبارها‭ ‬التجريبي‭ ‬لتقنية‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الوجوه،‭ ‬بحيث‭ ‬يحصل‭ ‬المتطوعين‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬على‭ ‬بطاقات‭ ‬هدية‭ ‬من‭ “‬أمازون‭” ‬بقيمة‭ ‬25‭ ‬يورو،‭ ‬وتحتاج‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬275‭ ‬متطوعاً‭ ‬لاختبار‭ ‬أنظمة‭ ‬التعرف‭ ‬البيومترية‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬قطار‭ ‬برلين‭ ‬لمساعدتها‭ ‬في‭ ‬مشروعها‭ ‬التجريبي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجريمة‭.‬

وعملت‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬إعلان‭ ‬في‭ ‬مترو‭ ‬أنفاق‭ “‬سودكروز‭” ‬في‭ ‬برلين‭ ‬ومحطة‭ ‬سكة‭ ‬حديد‭ ‬الركاب‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬منها‭ ‬لتجنيد‭ ‬أشخاص‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬برنامج‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الوجوه‭ ‬الموجه‭ ‬ضد‭ ‬الجريمة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬44‭ ‬متطوعاً‭ ‬في‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الطلب‭.‬

وتطلب‭ ‬الشرطة‭ ‬الألمانية‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاختبار،‭ ‬زيارة‭ ‬محطة‭ ‬قطار‭ ‬برلين‭ “‬سودكروز‭” ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬ويعتبر‭ ‬المشاركون‭ ‬الذين‭ ‬يواظبون‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬محطة‭ ‬القطار‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الاختبار‭ ‬الممتدة‭ ‬لـ6‭ ‬أشهر‭ ‬مؤهلون‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬جوائز‭ ‬جذابة،‭ ‬وهي‭ ‬الجيل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ “‬AppleTalk‭” ‬وساعة‭ “‬Fitbit Surge‭” ‬وكاميرا‭ “‬GoPro Hero‭ ‬session‭”.‬

ووفقاً‭ ‬لموقع‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬الألمانية،‭ ‬يمكن‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬لبرنامج‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الوجوه‭ ‬تحديد‭ ‬المستخدمين‭ ‬المكتشفين‭ ‬أو‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يشكلوا‭ ‬خطرا‭ ‬والإبلاغ‭ ‬عنهم،‭ ‬ويمكن‭ ‬للمشغلين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬هادفة‭ ‬ضد‭ ‬الشخص‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬الاحتمالات‭ ‬القانونية‭.‬