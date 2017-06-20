اخدموا الكوميديا كأضعف الايمان

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فاتح عبد السلام

‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬عقل‭ ‬لدى‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لقاموا‭ ‬بتمويل‭ ‬كل‭ ‬برامج‭ ‬السخرية‭ ‬والنقد‭ ‬والاستهزاء‭ ‬بتجربتهم‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬العراق‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ . ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬التلفزيونية‭ ‬بوابات‭ ‬لتنفيس‭ ‬الغضب‭ ‬وهي‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬اكثر‭ ‬صيغ‭ ‬التعبير‭ ‬انتشاراً‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬بالعالم‭ ‬،‭ ‬فلم‭ ‬تتدعون‭ ‬ممارسة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وتضيقون‭ ‬ذرعاً‭ ‬بنقد‭ ‬ساخر‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تلفزيوني‭ ‬او‭ ‬اية‭ ‬وسيلة‭ ‬اعلام‭ ‬؟‭.‬

ألا‭ ‬يكفي‭ ‬ان‭ ‬الحكم‭ ‬بيدكم‭ ‬وتستكثرون‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬تلفزيوني‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬عيوبكم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعد‭ ‬ولا‭ ‬تحصى‭. ‬انكم‭ ‬واهمون‭ ‬اذا‭ ‬اعتقدتم‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬تفضحكم‭ ‬،‭ ‬فأنتم‭ ‬مفضحون‭ ‬في‭ ‬مسيرتكم‭ ‬الحافلة‭ ‬بالفساد‭ ‬وانهار‭ ‬الدماء‭ ‬التي‭ ‬سالت‭ ‬بسببكم‭ ‬قبل‭ ‬ظهور‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‭ ‬بسنوات‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬تنسوا‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬واتركوا‭ ‬للناس‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬كما‭ ‬تشاء‭ ‬مثلما‭ ‬بات‭ ‬ملعب‭ ‬الحكم‭ ‬بيدكم‭ ‬كما‭ ‬تشاءون‭.‬

العراقيون‭ ‬أصيبوا‭ ‬باليأس،‭ ‬فالفساد‭ ‬في‭ ‬بلادهم‭ ‬اصبح‭ ‬محميات‭ ‬دولية‭ ‬واقليمية‭ ‬ومن‭ ‬المستحيل‭ ‬ازالته‭ ‬اليوم‭ ‬لذلك‭ ‬اتجهوا‭ ‬الى‭ ‬التعايش‭ ‬مع‭ ‬الفاسدين‭ ‬بالسخرية‭ ‬السوداء‭ .‬

لماذا‭ ‬القضاء‭ ‬يفتح‭ ‬ذراعيه‭ ‬ليتلقف‭ ‬دعاوى‭ ‬نوّاب‭ ‬وسياسيين‭ ‬ضد‭ ‬اعلاميين‭ ‬بهذه‭ ‬السهولة‭ ‬المثيرة‭ ‬للاستغراب،‭ ‬ألا‭ ‬ينص‭ ‬ذلك‭ ‬الضمير‭ ‬المستتر‭ ‬المسمى‭ ‬دستوراً‭ ‬عراقياً‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬؟‭.‬

الاعلاميون‭ ‬أقوى‭ ‬الحلقات‭ ‬وأضعفها‭ ‬أيضاً‭ ‬،‭ ‬هم‭ ‬الأقوى‭ ‬في‭ ‬إظهار‭ ‬الحقائق‭ ‬،‭ ‬لكنهم‭ ‬الأضعف‭ ‬في‭ ‬الصمود‭ ‬أمام‭ ‬أسلحة‭ ‬السياسيين‭ ‬العلنية‭ ‬والسرية‭ .‬

لقد‭ ‬رأى‭ ‬العراقيون‭ ‬أسودَكم‭ ‬وأبيضكم‭ ‬قصيركم‭ ‬وطويلكم‭ ‬أسمنكم‭ ‬وانحفكم‭ ‬سفيهتكم‭ ‬وجاهلتكم‭ . ‬جميعكم‭ ‬لا‭ ‬تصلحون‭ ‬أن‭ ‬تكونوا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬دسمة‭ ‬تثير‭ ‬مخيلة‭ ‬صانعي‭ ‬برامج‭ ‬الكوميديا‭ ‬السوداء‭. ‬كونوا‭ ‬ذا‭ ‬نفع‭ ‬مرة‭ ‬واتركوا‭ ‬المجال‭ ‬للاعلام‭ ‬ليستنبط‭ ‬منكم‭ ‬صوراً‭ ‬تغني‭ ‬الاجيال‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬عبر‭ ‬ذات‭ ‬مغزى‭ ‬مؤلم‭ . ‬اخدموا‭ ‬الكوميديا‭ ‬في‭ ‬الأقل‭ .‬

انها‭ ‬ليست‭ ‬نكتة‭ ‬،‭ ‬يتداولها‭ ‬العراقيون‭ ‬،‭ ‬حين‭ ‬طلب‭ ‬الشرطي‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬دين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬هويته‭ ‬فأخرج‭ ‬له‭ ‬هوية‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬و‭ ‬حين‭ ‬تعجب‭ ‬الشرطي‭ ‬وقال‭ ‬له‭ : ‬ماعلاقتك‭ ‬باللجنة‭ ‬الاولمبية‭ . ‬فأجاب‭ ‬المعمم‭ ‬زبون‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬واحزابها‭ ‬،‭ ‬انه‭ ‬يلعب‭ ‬بالدين‭ ‬طوبة‭ .‬

رئيس التحرير

لندن