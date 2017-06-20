اخدموا الكوميديا كأضعف الايمان

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فاتح عبد السلام
لو كان هناك عقل لدى السياسيين في العراق لقاموا بتمويل كل برامج السخرية والنقد والاستهزاء بتجربتهم في حكم العراق طوال السنوات الماضية . هذه البرامج التلفزيونية بوابات لتنفيس الغضب وهي قبل ذلك اكثر صيغ التعبير انتشاراً في المجتمعات الديمقراطية بالعالم ، فلم تتدعون ممارسة الديمقراطية وتضيقون ذرعاً بنقد ساخر في برنامج تلفزيوني او اية وسيلة اعلام ؟.
ألا يكفي ان الحكم بيدكم وتستكثرون على برنامج تلفزيوني أن يظهر عيوبكم التي لا تعد ولا تحصى. انكم واهمون اذا اعتقدتم ان هذه البرامج تفضحكم ، فأنتم مفضحون في مسيرتكم الحافلة بالفساد وانهار الدماء التي سالت بسببكم قبل ظهور داعش الارهابي بسنوات ، لا تنسوا ذلك ، واتركوا للناس حرية التعبير كما تشاء مثلما بات ملعب الحكم بيدكم كما تشاءون.
العراقيون أصيبوا باليأس، فالفساد في بلادهم اصبح محميات دولية واقليمية ومن المستحيل ازالته اليوم لذلك اتجهوا الى التعايش مع الفاسدين بالسخرية السوداء .
لماذا القضاء يفتح ذراعيه ليتلقف دعاوى نوّاب وسياسيين ضد اعلاميين بهذه السهولة المثيرة للاستغراب، ألا ينص ذلك الضمير المستتر المسمى دستوراً عراقياً على حرية التعبير ؟.
الاعلاميون أقوى الحلقات وأضعفها أيضاً ، هم الأقوى في إظهار الحقائق ، لكنهم الأضعف في الصمود أمام أسلحة السياسيين العلنية والسرية .
لقد رأى العراقيون أسودَكم وأبيضكم قصيركم وطويلكم أسمنكم وانحفكم سفيهتكم وجاهلتكم . جميعكم لا تصلحون أن تكونوا أكثر من مادة دسمة تثير مخيلة صانعي برامج الكوميديا السوداء. كونوا ذا نفع مرة واتركوا المجال للاعلام ليستنبط منكم صوراً تغني الاجيال المقبلة من عبر ذات مغزى مؤلم . اخدموا الكوميديا في الأقل .
انها ليست نكتة ، يتداولها العراقيون ، حين طلب الشرطي من رجل دين في المنطقة الخضراء هويته فأخرج له هوية اللجنة الاولمبية و حين تعجب الشرطي وقال له : ماعلاقتك باللجنة الاولمبية . فأجاب المعمم زبون المنطقة الخضراء واحزابها ، انه يلعب بالدين طوبة .
رئيس التحرير
لندن