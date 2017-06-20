ترحيل عوائل داعش من الموصل وعزلهم في معسكرات تأهيل

قائد مكافحة الارهاب: المعركة تسير وفق المتوقع لكن ببطء
الموصل – الزمان
تخوض القوات العراقية الثلاثاء معارك ضارية مع تنظيم داعش كما تعمل على إنقاذ المدنيين، في إطار هجومها الذي بدأته على آخر مواقع داعش في المدينة القديمة بغرب الموصل. ولا يزال القتال في منطقة المستشفى الجمهوري حيث احد نقاط السيطرة السرية لداعش هناك . وقال قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي لوكالة فرانس برس إن المعركة تسير وفق المتوقع، لكن التقدم بطيء. وأوضح الأسدي أن «الأمور جيدة، والمعركة تسير كما خططنا لها»، مضيفا «أمامنا معوقات كثيرة، طبيعة الأرض وطبيعة البناء والطرق والسكان المدنيين الموجودين. كل هذه معوقات تجعلنا نبطئ في عملنا». ولفت القائد الميداني إلى أن المدنيين بدأوا بالفرار من المدينة القديمة، مشيرا إلى وصول نحو 400 شخص إلى مواقع القوات العراقية الاثنين. فيما قرر مجلس قضاء الموصل يوم الثلاثاء ترحيل عائلات عناصر تنظيم داعش من المدينة واسكانهم في مخيمات خاصة بهم لإعادة تأهيلهم نفسيا وفكريا. وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الثلاثاء ولاقى تأييداً كبيراً من أهالي الموصل ، فقد قرر “ترحيل عوائل داعش مِن مدينةِ الموصل، وعدم إستقبال عوائل داعش الفارين والمرحلين إلى مدينةِ الموصل مِن باقي الأقضيةوالنواحي، وإنشاء وتخصيص مخيّمات خاصّة بهم وإعادة تأهيلهم نفسياً وفكريًّا ودمَجهم بالمجتمع بَعْد التأكد مِن إستجابتهم للتأهيل”.كما قرر المجلس “الإعتماد على بطاقة السكن كوثيقة رسميّة تؤيد إن كان المُواطن مِن سكنة مدينةِ الموصل أم لا، وإيقاف حركة النزوح مِن باقي أقضية محافظة نينوى لداخل مدينةِ الموصل، وإيقاف حركة النزوحالداخليّة، وإعادة كلّ العوائلِ لمحل سكنهم الأصلي الَّذِي كَانت تسكنه قبل ١٠/٦/٢٠١٤ بإستثناء مَن فَقَد سكنه”.وشهدت مدينتا حمام العليل والقيارة وقرى جنوب الموصل خطوات احترازية مماثلة . كما أقدم محتجون غاضبون من ذوي ضحايا تنظيم داعش على مهاجمة الدور السكنية لعائلات عناصر داعش واضرموا النيران فيبعضها.من جهة أخرى، أوضحت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية في بيان أن وحداتها تواصل تقدمها من المحور الجنوبي للمدينة القديمة باسناد ناري كثيف، مؤكدة أيضا محاصرة المستشفى الجمهوري في حي الشفاء من المحور الشمالي..والاثنين، أصيب ثلاثة صحافيين فرنسيين بجروح وقتل صحافي كردي عراقي يدعى بختيار حداد يعمل معهم منسقا ومترجما، لدى انفجار لغم أثناء مرافقتهم للقوات العراقية في الموصل.وأعلنت إدارة قنوات التلفزة الفرنسية الحكومية فجر الثلاثاء، أن الصحافي الفرنسي ستيفان فيلنوف توفي متأثرا بإصابته.