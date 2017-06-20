ترحيل عوائل داعش من الموصل وعزلهم في معسكرات تأهيل

قائد‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭: ‬المعركة‭ ‬تسير‭ ‬وفق‭ ‬المتوقع‭ ‬لكن‭ ‬ببطء

الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬

تخوض‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬معارك‭ ‬ضارية‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إنقاذ‭ ‬المدنيين،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هجومها‭ ‬الذي‭ ‬بدأته‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مواقع‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬بغرب‭ ‬الموصل‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المستشفى‭ ‬الجمهوري‭ ‬حيث‭ ‬احد‭ ‬نقاط‭ ‬السيطرة‭ ‬السرية‭ ‬لداعش‭ ‬هناك‭ . ‬وقال‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬الأسدي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬المعركة‭ ‬تسير‭ ‬وفق‭ ‬المتوقع،‭ ‬لكن‭ ‬التقدم‭ ‬بطيء‭. ‬وأوضح‭ ‬الأسدي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمور‭ ‬جيدة،‭ ‬والمعركة‭ ‬تسير‭ ‬كما‭ ‬خططنا‭ ‬لها‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أمامنا‭ ‬معوقات‭ ‬كثيرة،‭ ‬طبيعة‭ ‬الأرض‭ ‬وطبيعة‭ ‬البناء‭ ‬والطرق‭ ‬والسكان‭ ‬المدنيين‭ ‬الموجودين‭. ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬معوقات‭ ‬تجعلنا‭ ‬نبطئ‭ ‬في‭ ‬عملنا‮»‬‭. ‬ولفت‭ ‬القائد‭ ‬الميداني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدنيين‭ ‬بدأوا‭ ‬بالفرار‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬وصول‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الاثنين‭. ‬فيما‭ ‬قرر‭ ‬مجلس‭ ‬قضاء‭ ‬الموصل‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ترحيل‭ ‬عائلات‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬واسكانهم‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬خاصة‭ ‬بهم‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيلهم‭ ‬نفسيا‭ ‬وفكريا‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ولاقى‭ ‬تأييداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬قرر‭ ‬“ترحيل‭ ‬عوائل‭ ‬داعش‭ ‬مِن‭ ‬مدينةِ‭ ‬الموصل،‭ ‬وعدم‭ ‬إستقبال‭ ‬عوائل‭ ‬داعش‭ ‬الفارين‭ ‬والمرحلين‭ ‬إلى‭ ‬مدينةِ‭ ‬الموصل‭ ‬مِن‭ ‬باقي‭ ‬الأقضيةوالنواحي،‭ ‬وإنشاء‭ ‬وتخصيص‭ ‬مخيّمات‭ ‬خاصّة‭ ‬بهم‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيلهم‭ ‬نفسياً‭ ‬وفكريًّا‭ ‬ودمَجهم‭ ‬بالمجتمع‭ ‬بَعْد‭ ‬التأكد‭ ‬مِن‭ ‬إستجابتهم‭ ‬للتأهيل”‭.‬كما‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬“الإعتماد‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬السكن‭ ‬كوثيقة‭ ‬رسميّة‭ ‬تؤيد‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬المُواطن‭ ‬مِن‭ ‬سكنة‭ ‬مدينةِ‭ ‬الموصل‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬وإيقاف‭ ‬حركة‭ ‬النزوح‭ ‬مِن‭ ‬باقي‭ ‬أقضية‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬لداخل‭ ‬مدينةِ‭ ‬الموصل،‭ ‬وإيقاف‭ ‬حركة‭ ‬النزوحالداخليّة،‭ ‬وإعادة‭ ‬كلّ‭ ‬العوائلِ‭ ‬لمحل‭ ‬سكنهم‭ ‬الأصلي‭ ‬الَّذِي‭ ‬كَانت‭ ‬تسكنه‭ ‬قبل‭ ‬‮١٠‬‭/‬‮٦‬‭/‬‮٢٠١٤‬‭ ‬بإستثناء‭ ‬مَن‭ ‬فَقَد‭ ‬سكنه”‭.‬وشهدت‭ ‬مدينتا‭ ‬حمام‭ ‬العليل‭ ‬والقيارة‭ ‬وقرى‭ ‬جنوب‭ ‬الموصل‭ ‬خطوات‭ ‬احترازية‭ ‬مماثلة‭ . ‬كما‭ ‬أقدم‭ ‬محتجون‭ ‬غاضبون‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬ضحايا‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬مهاجمة‭ ‬الدور‭ ‬السكنية‭ ‬لعائلات‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬واضرموا‭ ‬النيران‭ ‬فيبعضها‭.‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أوضحت‭ ‬قيادة‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬وحداتها‭ ‬تواصل‭ ‬تقدمها‭ ‬من‭ ‬المحور‭ ‬الجنوبي‭ ‬للمدينة‭ ‬القديمة‭ ‬باسناد‭ ‬ناري‭ ‬كثيف،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أيضا‭ ‬محاصرة‭ ‬المستشفى‭ ‬الجمهوري‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشفاء‭ ‬من‭ ‬المحور‭ ‬الشمالي‭.‬‭.‬والاثنين،‭ ‬أصيب‭ ‬ثلاثة‭ ‬صحافيين‭ ‬فرنسيين‭ ‬بجروح‭ ‬وقتل‭ ‬صحافي‭ ‬كردي‭ ‬عراقي‭ ‬يدعى‭ ‬بختيار‭ ‬حداد‭ ‬يعمل‭ ‬معهم‭ ‬منسقا‭ ‬ومترجما،‭ ‬لدى‭ ‬انفجار‭ ‬لغم‭ ‬أثناء‭ ‬مرافقتهم‭ ‬للقوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭.‬وأعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬قنوات‭ ‬التلفزة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الحكومية‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أن‭ ‬الصحافي‭ ‬الفرنسي‭ ‬ستيفان‭ ‬فيلنوف‭ ‬توفي‭ ‬متأثرا‭ ‬بإصابته‭.‬