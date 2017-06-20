مقتل مسؤول كبير لداعش والتحالف يسقط طائرة بدون طيار للأسد

موسكو‭: ‬وجود‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭ ‬بتاتاً

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬-‭ ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

أسقط‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬طائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬ايرانية‭ ‬الصنع‭ ‬تديرها‭ ‬قوات‭ ‬موالية‭ ‬للنظام‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬سوريا‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولون،‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬حادثة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسبوعين‭. ‬فيما‭ ‬قتلت‭ ‬ضربة‭ ‬للتحالف‭ ‬مسؤولا‭ ‬كبيرا‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ . ‬وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬التحالف‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬‮«‬قتلت‭ ‬تركي‭ ‬البنعلي،‭ ‬الذي‭ ‬نصب‭ ‬نفسه‭ ‬مفتيا‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬في‭ ‬الميادين‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬للتحالف‭ ‬أن‭ ‬مقاتلة‭ ‬أميركية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬اف‭-‬15اي‭ ‬سترايك‭ ‬ايغل‮»‬‭ ‬دمرت‭ ‬الطائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬شاهد‭ ‬129‮»‬‭ ‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬00‭,‬30‭ ‬صباحا‭ (‬2130‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬موقع‭ ‬التنف،‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الطائرة‭ ‬‮«‬أظهرت‭ ‬نوايا‭ ‬عدائية‭ ‬وتقدمت‭ ‬نحو‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬ميخائيل‭ ‬بوغدانوف‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وجود‭ ‬قوات‭ ‬اميركية‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬السورية‭ ‬‮«‬غير‭ ‬شرعي‭ ‬بتاتا‮»‬‭. ‬وقال،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬انترفاكس،‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬اي‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬او‭ ‬اي‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬كدولة‭ ‬ذات‭ ‬سيادة‮»‬‭ ‬على‭ ‬اراضيها‭.‬وأكد‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬أميركي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الطائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬عناصرنا‭ ‬لإلقاء‭ ‬الذخيرة‭ ‬عليهم،‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬التحالف‭ ‬إلى‭ ‬إسقاطها‭.‬‭ ‬وازداد‭ ‬تواجد‭ ‬القوات‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬والموالية‭ ‬للرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬التنف،‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬دمشق‭ ‬وبغداد‭.‬‭ ‬وتستخدم‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬الحدود‭ ‬الأردنية‭ ‬كمنطقة‭ ‬تدريب‭ ‬على‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭. ‬وتذكر‭ ‬الحادثة‭ ‬بإسقاط‭ ‬مقاتلة‭ ‬أميركية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬اف‭-‬15‮»‬‭ ‬طائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬تابعة‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬بعدما‭ ‬ألقت‭ ‬قنبلة‭ ‬لم‭ ‬تنفجر‭ ‬قرب‭ ‬قوات‭ ‬محلية‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬واشنطن‭.‬وتأتي‭ ‬كذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أسقطت‭ ‬مقاتلة‭ ‬أميركية‭ ‬طائرة‭ ‬حربية‭ ‬سورية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬اس‭ ‬يو‭-‬22‮»‬‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬تلقي‭ ‬قنابل‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ — ‬وهو‭ ‬تحالف‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬والتي‭ ‬تقاتل‭ ‬داعش‭.‬وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬التحالف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يتم‭ ‬التسامح‭ ‬مع‭ ‬النوايا‭ ‬العدائية‭ ‬وتصرفات‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للنظام‭ ‬حيال‭ ‬التحالف‭ ‬والقوات‭ ‬الشريكة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬عمليات‭ ‬شرعية‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية”‭.‬ودفع‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬بموسكو‭ ‬الى‭ ‬تعليق‭ ‬العمل‭ ‬بقناة‭ ‬الاتصال‭ ‬التي‭ ‬اقامتها‭ ‬مع‭ ‬البنتاغون‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬2015‭ ‬لمنع‭ ‬حوادث‭ ‬اصطدام‭ ‬في‭ ‬الاجواء‭ ‬السورية‭.‬كما‭ ‬اعلنت‭ ‬انها‭ ‬ستراقب‭ ‬مسار‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬غرب‭ ‬الفرات،‭ ‬حيث‭ ‬يتقدم‭ ‬الجيش‭ ‬السوري،‭ ‬و»ستعتبرها‭ ‬المضادات‭ ‬والقوة‭ ‬الجوية‭ ‬أهدافا‮»‬‭.‬ودفع‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬واشنطن‭ ‬باستراليا‭ ‬الى‭ ‬الاعلان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬‮«‬اجراء‭ ‬احترازي‮»‬‭ ‬يقضي‭ ‬بايقاف‭ ‬عملياتها‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬مؤقتا‭.‬وكانت‭ ‬واشنطن‭ ‬اعلنت‭ ‬انها‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬المستويين‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والعسكري‮»‬‭ ‬لاعادة‭ ‬العمل‭ ‬بقناة‭ ‬التواصل‭ ‬مع ‬روسيا‭.‬