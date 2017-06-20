مقتل مسؤول كبير لداعش والتحالف يسقط طائرة بدون طيار للأسد

موسكو: وجود القوات الامريكية في سوريا غير شرعي بتاتاً
واشنطن – مرسي ابو طوق - بيروت – الزمان
أسقط التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة طائرة بدون طيار ايرانية الصنع تديرها قوات موالية للنظام في جنوب سوريا صباح الثلاثاء، بحسب ما أفاد مسؤولون، في ثاني حادثة من نوعها في غضون أسبوعين. فيما قتلت ضربة للتحالف مسؤولا كبيرا لداعش في سوريا . وأفاد بيان التحالف أن قواته «قتلت تركي البنعلي، الذي نصب نفسه مفتيا لتنظيم الدولة الإسلامية، في غارة جوية في 31 أيار/مايو في الميادين في سوريا».وأفاد بيان للتحالف أن مقاتلة أميركية من طراز «اف-15اي سترايك ايغل» دمرت الطائرة بدون طيار من طراز «شاهد 129» حوالى الساعة 00,30 صباحا (2130 ت غ) في شمال شرق موقع التنف، قرب الحدود مع الأردن. وأضاف البيان أن الطائرة «أظهرت نوايا عدائية وتقدمت نحو قوات التحالف». فيما اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الثلاثاء وجود قوات اميركية على الارض السورية «غير شرعي بتاتا». وقال، بحسب ما نقلت وكالة انترفاكس، «ليس هناك اي قرار من مجلس الامن الدولي او اي طلب من السلطات الرسمية في الجمهورية العربية السورية كدولة ذات سيادة» على اراضيها.وأكد مسؤول عسكري أميركي لوكالة فرانس برس أن الطائرة بدون طيار كانت «تتجه نحو عناصرنا لإلقاء الذخيرة عليهم،» وهو ما دفع التحالف إلى إسقاطها. وازداد تواجد القوات المدعومة من ايران والموالية للرئيس السوري بشار الأسد في منطقة التنف، الواقعة على طريق يربط بين دمشق وبغداد. وتستخدم قوات التحالف المنطقة الواقعة شمال شرق الحدود الأردنية كمنطقة تدريب على شن هجمات ضد داعش. وتذكر الحادثة بإسقاط مقاتلة أميركية من طراز «اف-15» طائرة بدون طيار تابعة للنظام السوري في الثامن من حزيران/يونيو بعدما ألقت قنبلة لم تنفجر قرب قوات محلية مدعومة من قبل واشنطن.وتأتي كذلك بعدما أسقطت مقاتلة أميركية طائرة حربية سورية من طراز «اس يو-22» الأحد في شمال سوريا بينما كانت «تلقي قنابل» قرب قوات سوريا الديموقراطية — وهو تحالف من القوات المدعومة من واشنطن والتي تقاتل داعش.وأفاد بيان التحالف أنه «لن يتم التسامح مع النوايا العدائية وتصرفات القوات الموالية للنظام حيال التحالف والقوات الشريكة في سوريا التي تجري عمليات شرعية ضد تنظيم الدولة الاسلامية”.ودفع هذا الامر بموسكو الى تعليق العمل بقناة الاتصال التي اقامتها مع البنتاغون في تشرين الاول/اكتوبر 2015 لمنع حوادث اصطدام في الاجواء السورية.كما اعلنت انها ستراقب مسار طائرات التحالف الدولي غرب الفرات، حيث يتقدم الجيش السوري، و»ستعتبرها المضادات والقوة الجوية أهدافا».ودفع هذا التصعيد بين موسكو واشنطن باستراليا الى الاعلان الثلاثاء عن «اجراء احترازي» يقضي بايقاف عملياتها الجوية في سوريا مؤقتا.وكانت واشنطن اعلنت انها ستعمل على «المستويين الدبلوماسي والعسكري» لاعادة العمل بقناة التواصل مع روسيا.