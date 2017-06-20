معصوم مرزوق القيادي بحزب الكرامة المصري لـ (الزمان): التيار المدني قادرعلى تقديم مرشح رئاسي توافقي

‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬يبطل‭ ‬أحكاماً‭ ‬لتسليم‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬للسعودية

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

ابطلت‭ ‬محكمة‭ ‬إدارية‭ ‬مصرية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قرارات‭ ‬قضائية‭ ‬سابقة‭ ‬تؤيد‭ ‬تسليم‭ ‬جزيرتي‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬للسعودية،‭ ‬في‭ ‬اخر‭ ‬حلقات‭ ‬متاهة‭ ‬قانونية‭ ‬كبيرة‭ ‬مليئة‭ ‬بالاحكام‭ ‬المتعارضة‭. ‬وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2016‭ ‬تسليم‭ ‬جزيرتين‭ ‬صغيرتين‭ ‬غير‭ ‬مأهولتين‭ ‬بالسكان‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬إلى‭ ‬الرياض،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬جدلا‭ ‬كبيرا‭ ‬وتظاهرات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬ضد‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬قامت‭ ‬الشرطة‭ ‬بقمعها‭. ‬ودخل‭ ‬ملف‭ ‬الجزيرتين‭ ‬في‭ ‬متاهة‭ ‬قانونية‭ ‬مع‭ ‬لجوء‭ ‬معارضي‭ ‬الاتفاقية‭ ‬للقضاء‭.‬ومع‭ ‬تزايد‭ ‬ضغوط‭ ‬الازمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتزايد‭ ‬الديون‭ ‬الداخلية‭ ‬الى‭ ‬3‭ ‬تريليون‭ ‬جنيه‭ ‬والخارجية‭ ‬الى‭ ‬60‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بدأ‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬فى‭ ‬محاولة‭ ‬ايجاد‭ ‬مخرج‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الازمة‭ ‬الطاحنة‭. ‬واكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬ان‭ ‬تفاقم‭ ‬الازمة‭ ‬الاقتصاديه‭ ‬دفع‭ ‬السيسي‭ ‬الى‭ ‬حسم‭ ‬قضية‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬لضمان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬السعودي‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشروعات‭ ‬التى‭ ‬توقفت‭ ‬خاصة‭ ‬مشروع‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬والذى‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يحث‭ ‬طفرة‭ ‬اقتصادية‭ ‬فى‭ ‬اقتصاديات‭ ‬مصر‭ ‬والمنطقة‭.‬وفيما‭ ‬تقترب‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬تجري‭ ‬فى‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬يبدو‭ ‬وحتى‭ ‬الان‭ ‬هو‭ ‬المرشح‭ ‬الاوفر‭ ‬حظاً‭ ‬،‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬مرشح‭ ‬بارز‭ ‬متفق‭ ‬عليه‭ ‬يمكن‭ ‬مواجهته‭ ‬،‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬غموض‭ ‬موقف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفريقين‭ ‬سامي‭ ‬عنان‭ ‬واحمد‭ ‬شفيق،‭ ‬واللذان‭ ‬ينتميان‭ ‬للمؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬الترشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬واستبعاد‭ ‬ترشح‭ ‬عمرو‭ ‬موسى‭ ‬بسبب‭ ‬السن‭ ‬،كما‭ ‬اكد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬د‭/ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬ابراهيم‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬فان‭ ‬هناك‭ ‬مظاهر‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬داخل‭ ‬مؤسسة‭ ‬الرئاسة‭ ‬من‭ ‬تاكل‭ ‬شعبية‭ ‬السيسي‭ ‬كما‭ ‬اكدت‭ ‬بذلك‭ ‬تقارير‭ ‬احصائية‭ . ‬فيما‭ ‬بدأ‭ ‬التيار‭ ‬المدني‭ ‬ينظم‭ ‬نفسه‭ ‬لاختيار‭ ‬مرشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬واكد‭ ‬معصوم‭ ‬مرزوق‭ ‬القيادي‭ ‬بحزب‭ ‬الكرامة‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬التيار‭ ‬المدني‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬مرشح‭ ‬رئاسي‭ ‬توافقي‭ ‬وان‭ ‬الاسم‭ ‬هذا‭ ‬المرشح‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬بعد‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬غموض‭ ‬موقف‭ ‬حمدين‭ ‬صباحى‭ ‬وعدم‭ ‬رغبة‭ ‬المستشار‭ ‬هشام‭ ‬جنينه‭ ‬فى‭ ‬الترشح‭ ‬الا‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬رقابه‭ ‬دولية‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المشاورات‭ ‬التى‭ ‬يجريها‭ ‬التيار‭ ‬المدني‭ ‬لاختيار‭ ‬مرشح‭ ‬توافقى‭ ‬،الا‭ ‬ان‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬استبعدت‭ ‬فوز‭ ‬شخصية‭ ‬مدنية‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬،وان‭ ‬المؤسسه‭ ‬العسكريه‭ ‬سوف‭ ‬تظل‭ ‬تحكم‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ . ‬واكد‭ ‬عبدالله‭ ‬الاشعل‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيه‭ ‬السابق‭ ‬ان‭ ‬المؤسسه‭ ‬العسكريه‭ ‬قد‭ ‬تختار‭ ‬مرشحا‭ ‬منها‭ ‬لتولي‭ ‬الرئاسة‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬تفاقم‭ ‬الاوضاع‭ ‬بصورة‭ ‬تهدد‭ ‬بثورة‭ ‬جديدة‭ ‬وما‭ ‬يتبعه‭ ‬من‭ ‬انقسام‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذى‭ ‬ترفضه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬واسرائيل‭ ‬الحريصتان‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬رئيس‭ ‬قادم‭ ‬لا‭ ‬يسبب‭ ‬قلقا‭ ‬لهما‭.‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬رفعت‭ ‬تقارير‭ ‬للرئيس‭ ‬حذرته‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬الاسعار‭ ‬وخاصة‭ ‬سعر‭ ‬الوقود‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬ارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬السلع‭ ‬الاخرى‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬القادم،‭ ‬وهو‭ ‬مايمكن‭ ‬ان‭ ‬يؤدى‭ ‬الى‭ ‬اضطرابات‭ ‬واسعة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬تفاقم‭ ‬الازمة‭ ‬الاقتصاديه‭ ‬بصورة‭ ‬مخيفة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬تلك‭ ‬التحذيرات‭ ‬فان‭ ‬الاجهزة‭ ‬الحكوميه‭ ‬بدات‭ ‬تدرس‭ ‬تاجيل‭ ‬الزيادة‭ ‬فى‭ ‬سعر‭ ‬الطاقة‭ ‬والكهرباء‭ ‬تجنبا‭ ‬لتلك‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬ضغوط‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولى‭ ‬واشتراطه‭ ‬رفع‭ ‬الدعم‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬وبعض‭ ‬السلع‭ ‬كشرط‭ ‬لمنح‭ ‬الحكومة‭ ‬الدفعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬القرض‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تجبر‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الزيادة‭ . ‬