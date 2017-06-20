معصوم مرزوق القيادي بحزب الكرامة المصري لـ (الزمان): التيار المدني قادرعلى تقديم مرشح رئاسي توافقي

حكم قضائي في مصر يبطل أحكاماً لتسليم تيران وصنافير للسعودية
القاهرة – مصطفى عمارة
ابطلت محكمة إدارية مصرية الثلاثاء قرارات قضائية سابقة تؤيد تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، في اخر حلقات متاهة قانونية كبيرة مليئة بالاحكام المتعارضة. وكانت الحكومة المصرية أعلنت في نيسان/ابريل 2016 تسليم جزيرتين صغيرتين غير مأهولتين بالسكان في البحر الأحمر إلى الرياض، ما أثار جدلا كبيرا وتظاهرات غير مسبوقة ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الشرطة بقمعها. ودخل ملف الجزيرتين في متاهة قانونية مع لجوء معارضي الاتفاقية للقضاء.ومع تزايد ضغوط الازمة الاقتصادية وتزايد الديون الداخلية الى 3 تريليون جنيه والخارجية الى 60 مليار دولار بدأ الرئيس السيسى فى محاولة ايجاد مخرج من تلك الازمة الطاحنة. واكد مصدر دبلوماسى ان تفاقم الازمة الاقتصاديه دفع السيسي الى حسم قضية تيران وصنافير لضمان الحصول على الدعم السعودي وتنفيذ المشروعات التى توقفت خاصة مشروع جسر الملك سلمان والذى يمكن ان يحث طفرة اقتصادية فى اقتصاديات مصر والمنطقة.وفيما تقترب انتخابات الرئاسة المصرية والتي من المنتظر ان تجري فى يونيو من العام القادم الا ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يبدو وحتى الان هو المرشح الاوفر حظاً ، لعدم وجود مرشح بارز متفق عليه يمكن مواجهته ، فى ظل غموض موقف كل من الفريقين سامي عنان واحمد شفيق، واللذان ينتميان للمؤسسة العسكرية من الترشح للانتخابات واستبعاد ترشح عمرو موسى بسبب السن ،كما اكد على ذلك د/ سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون فان هناك مظاهر من القلق داخل مؤسسة الرئاسة من تاكل شعبية السيسي كما اكدت بذلك تقارير احصائية . فيما بدأ التيار المدني ينظم نفسه لاختيار مرشح للانتخابات القادمة واكد معصوم مرزوق القيادي بحزب الكرامة فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان ان التيار المدني قادر على ترشيح مرشح رئاسي توافقي وان الاسم هذا المرشح لم يحدد بعد فى ظل غموض موقف حمدين صباحى وعدم رغبة المستشار هشام جنينه فى الترشح الا فى ظل رقابه دولية وعلى الرغم من المشاورات التى يجريها التيار المدني لاختيار مرشح توافقى ،الا ان مصادر مطلعة استبعدت فوز شخصية مدنية فى الانتخابات القادمة ،وان المؤسسه العسكريه سوف تظل تحكم خلال المرحلة القادمة . واكد عبدالله الاشعل مساعد وزير الخارجيه السابق ان المؤسسه العسكريه قد تختار مرشحا منها لتولي الرئاسة فى حالة تفاقم الاوضاع بصورة تهدد بثورة جديدة وما يتبعه من انقسام داخل المؤسسة العسكرية وهو الامر الذى ترفضه الولايات المتحده واسرائيل الحريصتان على اختيار رئيس قادم لا يسبب قلقا لهما.وكشف مصدر امني طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة للزمان ان الاجهزة الامنية رفعت تقارير للرئيس حذرته من رفع الاسعار وخاصة سعر الوقود والذي يمكن ان يترتب عليه ارتفاع اسعار السلع الاخرى خلال شهر يوليو القادم، وهو مايمكن ان يؤدى الى اضطرابات واسعة فى ظل تفاقم الازمة الاقتصاديه بصورة مخيفة فى ظل تلك التحذيرات فان الاجهزة الحكوميه بدات تدرس تاجيل الزيادة فى سعر الطاقة والكهرباء تجنبا لتلك الاضطرابات الا ان ضغوط صندوق النقد الدولى واشتراطه رفع الدعم عن الوقود وبعض السلع كشرط لمنح الحكومة الدفعة الثانية من القرض يمكن ان تجبر الحكومة على تلك الزيادة .