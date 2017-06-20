ارتياح متبادل لتحسن العلاقات العراقية السعودية والعبادي يبحث شط العرب والعتبات في ايران

الرياض – طهران – الكويت -الزمان
اعلنت الرياض وبغداد الثلاثاء انهما حققتا «نقلة نوعية» في العلاقات بينهما بعد زيارة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى المملكة جرى خلالها الاتفاق على العمل معا لمكافحة الارهاب ونبذ «التمييز الطائفي والتأجيج المذهبي». وزيارة العبادي الى السعودية هي الاولى له منذ تسلمه منصبه في العام 2014. فيما زار العبادي ايران امس واجرى مباحثات تخص الملاحة في شط العرب وزيارات الايرانيين للعتبات المقدسة بالعراق ، وانتقل الى الكويت حيث التقى اميرها الشيخ صباح الاحمد الصباح مساء .وكانت الرياض ارسلت سفيرا الى بغداد العام الماضي بعد نحو ربع قرن من قطع العلاقات الدبلوماسية اثر اجتياح صدام حسين للكويت، الا انها عادت عن قرارها في وقت لاحق في خطوة تعكس الصعوبات التي تواجه اعادة تطبيع العلاقات بين البلدين بشكل كامل. وفي بيان مشترك، قالت الرياض وبغداد ان عبادي اجرى مباحثات مع كبار المسؤولين السعوديين وعلى راسهم الملك سلمان بن عبد العزيز، وان الجانبين عبرا خلال المباحثات عن «سعادتهما بما سجلته المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق من نقلة نوعية في العلاقات بينهما». وأكدا كذلك على «أهمية التبادل المنتظم» للزيارات بين المسؤولين في البلدين ورجال الأعمال بهدف «استكشاف الفرص المتاحة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطويرها»، وعلى تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة.ولم يأت البيان على ذكر الازمة الدبلوماسية الحالية مع قطر، الا انه شدد على رغبة البلدين في العمل معا في مجال «مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره (…) وتجفيف منابع الإرهاب وتمويله».كما دعيا الى «نبذ روح الكراهية والعنف والتمييز الطائفي والتأجيج المذهبي».