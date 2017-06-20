ارتياح متبادل لتحسن العلاقات العراقية السعودية والعبادي يبحث شط العرب والعتبات في ايران

الرياض‭ – ‬طهران‭ – ‬الكويت‭ -‬الزمان‭ ‬

اعلنت‭ ‬الرياض‭ ‬وبغداد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬انهما‭ ‬حققتا‭ ‬‮«‬نقلة‭ ‬نوعية‮»‬‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بينهما‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬الى‭ ‬المملكة‭ ‬جرى‭ ‬خلالها‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬معا‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬ونبذ‭ ‬‮«‬التمييز‭ ‬الطائفي‭ ‬والتأجيج‭ ‬المذهبي‮»‬‭. ‬وزيارة‭ ‬العبادي‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬هي‭ ‬الاولى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬تسلمه‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭. ‬فيما‭ ‬زار‭ ‬العبادي‭ ‬ايران‭ ‬امس‭ ‬واجرى‭ ‬مباحثات‭ ‬تخص‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬شط‭ ‬العرب‭ ‬وزيارات‭ ‬الايرانيين‭ ‬للعتبات‭ ‬المقدسة‭ ‬بالعراق‭ ‬،‭ ‬وانتقل‭ ‬الى‭ ‬الكويت‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬اميرها‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الاحمد‭ ‬الصباح‭ ‬مساء‭ .‬وكانت‭ ‬الرياض‭ ‬ارسلت‭ ‬سفيرا‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬اثر‭ ‬اجتياح‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬للكويت،‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬عادت‭ ‬عن‭ ‬قرارها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬اعادة‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬مشترك،‭ ‬قالت‭ ‬الرياض‭ ‬وبغداد‭ ‬ان‭ ‬عبادي‭ ‬اجرى‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬السعوديين‭ ‬وعلى‭ ‬راسهم‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬وان‭ ‬الجانبين‭ ‬عبرا‭ ‬خلال‭ ‬المباحثات‭ ‬عن‭ ‬‮«‬سعادتهما‭ ‬بما‭ ‬سجلته‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وجمهورية‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بينهما‮»‬‭. ‬وأكدا‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬التبادل‭ ‬المنتظم‮»‬‭ ‬للزيارات‭ ‬بين‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬استكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لدعم‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬وتطويرها‮»‬،‭ ‬وعلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والطاقة‭.‬ولم‭ ‬يأت‭ ‬البيان‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬الازمة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الحالية‭ ‬مع‭ ‬قطر،‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬رغبة‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬‮«‬مكافحة‭ ‬التطرف‭ ‬ومحاربة‭ ‬الإرهاب‭ ‬بكافة‭ ‬أشكاله‭ ‬وصوره‭ (…) ‬وتجفيف‭ ‬منابع‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتمويله‮»‬‭.‬كما‭ ‬دعيا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬نبذ‭ ‬روح‭ ‬الكراهية‭ ‬والعنف‭ ‬والتمييز‭ ‬الطائفي‭ ‬والتأجيج‭ ‬المذهبي‮»‬‭.‬