الرافدين يخصّص هواتف للشكاوى بشأن القروض

بغداد – الزمان

خصص مصرف الرافدين خطوطا للشكاوى والاستفسارات لموظفي دوائر الدولة والمواطنين الذين تقدموا بطلبات الحصول على السلف والقروض.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس ان (بأمكان المواطنين الاتصال بالخطوط الخاصة بالشكاوى في حال مماطلة فروعه في تقديم القروض التي اعلن المصرف عنها سابقا للمواطنين)، وبين ان (إنكار اي فرع من فروع المصرف لأي قرض وعدم تعاونه مع المواطنين بهذا الشأن فانه سيتم محاسبته اذا ثبت ذلك).

واضاف البيان (بإمكان المواطنين الاتصال بالرقم الخاص بالشكاوي اضافة الى الايميل الخاص بتأخر السلف والقروض او التي لم تظهر اسماؤهم في القوائم الخاصة بتلك السلف او القروض)، وتابع البيان ان (رقم الهاتف المخصص بالشكاوى هو 7901940112 اما الايميل فهو

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