فايننشال تايمز : إسقاط الطائرة رسالة من واشنطن

الكرملين يحذّر من تصرفات التحالف الدولي في سوريا

موسكو – الزمان

أعرب الكرملين عن قلقه الشديد بشأن تطور الوضع في سوريا بسبب خطوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف امس تعليقا على سؤال بشأن إسقاط الولايات المتحدة طائرة حربية سورية الأحد الماضي في ريف الرقة الجنوبي (بالطبع، الوضع المتعلق بخطوات التحالف يثير قلقا كبيرا للغاية).وامتنع بيسكوف عن التعليق على سؤال بشأن إمكانية وقوع أي مواجهة مباشرة بين عسكريين روس وأمريكيين بعد تصريحات وزارة الدفاع الروسية بشأن استعداد الدفاع الجوي الروسي لمتابعة طائرات التحالف الدولي غربي نهر الفرات في المناطق السورية، التي يعمل فيها الطيران الروسي، قائلا (لا تعليق).وحذرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من إنها ستعدّ أي أجسام طائرة في مناطق عمل قواتها الجوية في سوريا أهدافًا.ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيان لوزارة الدفاع قولها إنها (ستعدّ أي أجسام طائرة في مناطق عمل قواتها الجوية في سوريا أهدافًا)، مضيفة إنها (ستعلق التعاون مع الولايات المتحدة في منع حوادث جوية في سماء سوريا ابتداءً من يوم الاثنين ).ولفت البيان الى إن (الولايات المتحدة لم تستخدم قناة الاتصال مع موسكو قبل إسقاط الطائرة السورية).الى ذلك، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله إن (موسكو تعدّ إسقاط الولايات المتحدة للطائرة عملا عدائيا ودعما للإرهابيين). بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن (على الولايات المتحدة احترام وحدة الأراضي السورية والكف عن أي أفعال أحادية في البلاد).ولفت لافروف من جهة اخرى الى إن محادثات السلام السورية المقبلة ستعقد في آستانة يوم 10 تموز.وأسقطت طائرة حربية أمريكية طائرة تابعة للجيش السوري الأحد الماضي في ريف الرقة الجنوبي. وقالت واشنطن إن الطائرة كانت تسقط قنابل قرب مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة فيما قالت دمشق إن الطائرة أسقطت خلال مهمة تستهدف مسلحي داعش.

واهتمت صحيفة التايمز بالحادثة ووصفتها بأنها تمثل فصلا جديدا من المواجهات في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية منذ 6 سنوات. وأضافت أن ما حدث لم يكن مجرد مناوشات على هامش الحرب ضد ما يعرف بتنظيم داعش بل كان بمثابة رسالة من الولايات المتحدة تعهدت فيها بالدفاع عن حلفائها في الحملة ضد التنظيم.

وقالت إن إسقاط طائرة النظام السوري جردت المقولة الشهيرة – عدو عدوي صديقي – من معناها، فبالرغم من أن هدف سوريا وحلفاءها والولايات المتحدة وحلفاءها واحد، وهو دحر تنظيم داعش في آخر معاقله، إلا أن كلا منهما يسعى إلى الحصول على لقب (المخلص) في ذلك الخلاف متعدد الأطراف. ورأت الصحيفة أن (التوتر الأخير ينذر بتفاقم حدة التوتر والتصعيد استعدادا لمرحلة تقسيم سوريا بعد انتهاء الحرب).وحذرت الصحيفة من السياسات الغامضة التي يتبعها الغرب تجاه الأوضاع في سوريا ليس فقط في المعارك على الأرض أو تطور الأحداث في جزء بعينه لكن أيضا بالنسبة لمصير الرئيس بشار الأسد.