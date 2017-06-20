إرتفاع طفيف في أسعار الخام

اللعيبي يبحث مع البنك الدولي سبل تطوير قطاع النفط والغاز

بغداد- شيماء عادل

بحث وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي مع وفد مجموعة البنك الدولي برئاسة مسؤول شؤون النفط والغاز في البنك الدولي كارلوس البرت لوبيز سبل تطوير القطاع النفطي والغاز.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (اللعيبي اكد ضرورة تعزيز التعاون المشترك من اجل تحقيق الاهداف المرجوة) مشيرا الى (استعداد الوزراة لتقديم كافة المتطلبات بهذا الشأن). واشاد اللعيبي (بدور البنك الدولي في استعداده لتطوير قطاع الغاز في البلاد). من جانبه أشاد لوبيز (بحرص الوزارة على التعاون مع البنك الدولي وتوفير ظروف العمل المناسبة التي تساعد على تنفيذ الخطط الموضوعة من اجل تطوير قطاع الغاز في العراق) . من جهة اخرى، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، فيما واصلت التخمة في المعروض النفطي الضغط على هذه الأسعار.وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 47.05 دولار للبرميل بارتفاع بلغ 14 سنتا او 0.30 بالمئة، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا ليصل الى 44.55 دولار للبرميل الواحد. ووصلت أسعار النفط تقريبًا الى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على إشارات مستمرة على زيادة المعروض والتي تقوض محاولات أوبك ومنتجين آخرين لدعم الأسعار بفعل زيادة الإنتاج الأمريكي تعزز التخمة العالمية للخام في حين انخفض الخامان نحو 15 في المئة منذ أواخر أيار الا ان أوبك وروسيا ومنتجين آخرين مددوا تخفيضات الإنتاج البالغة 1.8 مليون برميل يوميا لمدة تسعة أشهر.