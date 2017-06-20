إيران تتلقى وعداً بتذليل العقبات أمام زائري العتبات الدينية

العبادي من طهران: نسعى لإزالة آثار حرب الثمانينات المدمرة

طهران – رزاق نامقي

اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يزور ايران حاليا حرص العراق على إعادة الملاحة في شط العرب مع طهران وإزالة آثار الحرب المدمرة التي جرت بين البلدين في ثمانينات القرن الماضي . وقال بيان امس ان (العبادي يبحث في ايران على رأس وفد وزاري رفيع المستوى ملفات عدة ابرزها الحرب ضد الارهاب والتعاون الاقتصادي بين البلدين). واكد العبادي خلال مؤتمر مشترك مع نائب الرئيس الايراني إسحاق جهانغيري ان (الحكومة العراقية تسعى لتحقيق الاستقرار في مرحلة ما بعد داعش والنهوض بالواقع الاقتصادي)، مضيفا ان (قواتنا تقوم بتحرير الأرض والإنسان ونحن في الفصل النهائي للقضاء على الارهاب عسكريا في العراق)، مجددا إدانته (للهجوم الإرهابي الذي ضرب طهران)، وتابع ان (الارهاب لا يستهدف دولة محددة)، منوها الى ان (العراق يعمل لإعادة الملاحة في شط العرب مع إيران وإزالة آثار الحرب المدمرة التي جرت بين البلدين في ثمانينات القرن الماضي)، واضاف ان (بغداد تحرص على استقبال زوار العتبات الدينية وتوفير الحماية والخدمات لهم)، لافتا الى (سيكون بين بغداد وطهران تعاون واسع لاعادة البناء).بدوره ، أكد جهانغيري (اجراء مباحثات مع العبادي بشأن النفط والغاز وافتتاح خط للسكك الحديد بين منفذ الشلامجة الحدودي ومحافظة البصرة)، مشيرا إلى (الاتفاق على إزالة العقبات أمام زائري العتبات الدينية في العراق)، موضحا ان (اللقاء تطرق ايضا الى ازالة العقبات العالقة بين البلدين). ووصل العبادي الى ايران بعد انهاء مباحثاته في السعودية ضمن جولته الاقليمية التي تشمل في محطته الاخيرة الكويت وفي وقت لاحق التقى العبادي بالمرشد الاعلى للثورة الاسلامية علي الخامنئي والرئيس حسن روحاني وكذلك رئيس مجلس الشورى الايراني. فيما اكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن زيارة العبادي إلى طهران غير مخطط لها وتأتي حسب متطلبات المرحلة. وقال مساعد وزير الخارجية حسين جابري أنصاري في تصريح امس إن (زيارة العبادي إلى طهران غير مخطط لها مسبقاً وتأتي حسب متطلبات المرحلة الحالية التي تدخل ضمن جولته لعدد من دول المنطقة)، مشيرا الى ان (هناك تنسيقا بين البلدين بشأن آخر تطورات المنطقة والعراق)، وأضاف أنصاري أن (العراق على أعتاب نقطة تحوّل في مكافحة الارهاب والتطرف وذلك بعد الانتصارات التي تحققها القوات الامنية والحشد الشعبي في الموصل والمناطق الأخرى)، مبينا ان (العلاقات بين البلدين عميقة ومبنية علي الاحترام المتبادل خلال الأعوام الـ15 الأخيرة التي شهد العراق فيها تغييراً كبيراً بعد العهد السابق، وفي هذه الأوضاع الصعبة هناك علاقات ممتازة وتعاوناً جيدا بين البلدين لاجتياز هذه المرحلة التاريخية بثمن اقل ونجاحات أكثر).

(تفاصيل ص2)