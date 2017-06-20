مكافحة الإرهاب تحرّر ثلاثة أحياء مهمة في قلب المدينة القديمة

نينوى لـ (الزمان): عودة 450 أسرة مسيحية إلى الساحل الأيسر وسهل الموصل

بغداد – محمد الصالحي

عادت نحو 450 عائلة مسيحية الى الساحل الايسر من مدينة الموصل بعد استتباب الأمن فيه وتحريره من تنظيم داعش برغم استمرار المعارك في الساحل الأيمن، فيما ينتظر عودة اعداد اكثر في الايام المقبلة. وقال مستشار محافظ نينوى لشؤون المكونات دريد حكمت لـ ( الزمان) أمس ان ( نحو 450 عائلة مسيحية عادت الى مناطقها في سهل نينوى وايسر الموصل برغم التخوف الامني وعدم توفر الخدمات الاساسية )، مرجحًا ( ارتفاع اعداد العائدين بشكل ملحوظ خلال الايام المقبلة بعد قرار مجلس المحافظة الزام جميع الموظفين بالدوام الرسمي في الاول من ايلول من العام الجاري ). وتابع ان (المسيحيين يعدّون الموصل بالنسبة لهم هي مدينتهم الام التي لا يمكنهم الاستغناء عنها مطلقا رغم الظروف الصعبة والايام السود التي عصفت بالمدينه واهلها)، مضيفًا ان ( المسيحيين اسهموا في استقرار الاوضاع الامنية ومنع تسلل عناصر داعش الاجرامي ).

الى ذلك، اكد حكمت تدني اعداد الضحايا المسيحيين على يد داعش في الآونة الاخيرة. وقال ان(عدد الضحايا محدود للغاية لأن غالبية السكان المسيحيين قد غادروا المدينة اثناء اجتياح داعش مناطقهم )، مشيرًا الى ان ( القصة الحقيقية تتمثل في ان نحو 50 مسيحيًا من ذوي الاحتياجات الخاصة تعذر عليهم مغادرة الموصل فبقوا محتجزين لدى داعش ، كمـــا ان هناك 100 مختطف لدى داعش تم تهريب اغلبهم خلال المعارك في ايسر الموصل وسيتم العثور على المتبقي بعد تحرير ايمن الموصل). وتحدثت منظمة تعنى بمتابعة شؤون المسيحيين (المضطهدين) في الولايات المتحدة والخارج عن قيام داعش بإعدام 250 طفلا مسيحيًا في سوريا أكبرهم لا يتجاوز عمره أربعة أعوام بواسطة عجّانة، منتقدة تجاهل الأمم المتحدة لمحنة المسيحيين في العراق وسوريا. وقالت المنظمة التي تطلق على نفسها اسم (المركز الأمريكي للقانون والعدالة)، في تقرير (عبر فرعنا، المركز الأوربي للقانون والعدالة، كانت لنا كلمة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان لمصلحة المسيحيين الذين يواجهون إبادة في الشرق الأوسط حيث قدمنا روايتنا المفصلة عن الفظائع التي يرتكبها داعش ضد المسيحيين وأقليات دينية وإثنية أخرى)، مضيفة أن (أعمال داعش ضد المسيحيين وأقليات دينية أخرى في العراق وسوريا تجسّد بوضوح تعريف الإبادة المنصوص عليه في اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها).

ورأت ان (حملة داعش الهادفة إلى القضاء على هذه الأقليات الدينية وهدم أوطانها وثقافاتها تتطابق من دون شك مع تعريف الإبادة، طالما أن الأمم المتحدة لا تعترف بها على هذا النحو، فإن هذه الجماعات الضعيفة تبقى من دون حماية وفي خطر) ونقل التقرير عن مسيحية سورية قولها ان (250 طفلاً وُضعوا في عجّانة وعُجنوا، كان أكبرهم في الرابعة من عمره. وعذّب داعش فتىً فيما طلب من والده وآخرَين إنكار المسيحية قبل إعدام الأربعة صلباً. بالإضافة إلى أن ثماني نساء مسيحيات اغتُصبن وقطعت رؤوسهنّ أمام الناس كما ان هناك مقابر جماعية للمسيحيين).وأكدت أن (ضحايا إبادة داعش يستحقون الاعتراف والحماية من جانب الأسرة الدولية. ومن الضروري أن تعترف الأمم المتحدة بالإبادة التي اقدم عليها داعش ووضع حد لهذه الفظائع والسعي إلى تحقيق العدالة من أجل الضحايا)، داعية إلى(عمل فوري وحاسم للأسرة الدولية من أجل وقف الإبادة وحماية الضحايا)، مضيفة انه (ينبغي على الأمم المتحدة أولاً أن تعترف بأن الأعمال الوحشية تشكّل إبادة).وخلص التقرير الى القول أن (المجلس التابع للأمم المتحدة يحافظ على صمته فيما يواصل داعش عمله الهمجي). وفي نينوى، استشهد مدني وزوجته بتفجير عبوة ناسفة في المدينة القديمة بأيمن الموصل.وقال مصدر امني ان (عبوة ناسفة كان قد زرعها مجرمو داعش في أحد فروع الضيقة بالمدينة القديمة في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، انفجرت، ما أسفر عن استشهاد رجل وزوجته في الحال)، مضيفًا أن (عصابات داعش الإجرامية تعمل على تلغيم وتفخيخ الفروع والشوارع الضيقة لاستهداف المدنيين المحاصرين الفارين من القتال الدائر في المدينة القديمة). ميدانيًا، حررت قوات جهاز مكافحة الإرهاب ثلاثة أحياء مهمة في قلب الساحل الأيمن لمدينة الموصل القديمة. وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري في تصريح امس إن (قوات جهاز مكافحة الإرهاب استطاعت بجهود جبارة تحرير أحياء الساعة والمشاهدة وخزرج في قلب الساحل الأيمن بمدينة الموصل القديمة)، مضيفًا أن (القوات استطاعت إنقاذ العديد من العوائل المحاصرة في تلك المناطق، وكبدت العدو خسائر فادحة بالأرواح والمعدات). واوضح الشمري أن (الاحياء المذكورة كانت تعد من المناطق الصعبة والمستعصية لضيق أزقتها وصعوبة التحرك فيها واستحالة دخول العجلات الحربية والمدرعات لها).