تنشيطية سلة المعاقين تصل مراحلها النهائية

بغداد – الزمان

قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة على الكراسي خالد رشك ان البطولة الرمضانية التنشيطية التي اقامها اتحاد اللعبة وصلت الى مراحلها النهائية حيث ستختتم قبيل عيد الفطر المبارك واضاف رشك ان البطولة تشارك فيها اربعة فرق تضم عددا من لاعبي المنتخبات الوطنية حملت اسماء الراحلين الذين خدموا كرة السلة على الكراسي من مدربين ولاعبين وهي فرق جعفر دلة علي وابراهيم عبد الله ومحمد مجيد وجاسم محمد جبارة واشار الى ان الاتحاد كان قد سمى عددا من المشرفين والمدربين للبطولة وهم عدنان فرحان الامين المالي للاتحاد وعباس وناس امين السر وعبد الكريم باقر وفاضل عبد الرضا عضوي الاتحاد فيما ضمت قائمة المدربين مهند جبار مدرب المنتخب الوطني وقصي غسان مدرب منتخب الشباب وكاظم هليل ويوسف خضير واوضح ان البطولة وصلت الى المرحلة الثالثة من المنافسات التي يتصدرها حاليا فريق جعفر دلة علي الذي يشرف عليه عدنان فرحان ويدربه يوسف خضير وقال رئيس الاتحاد ان هذه البطولة تاتي لاختبار اللاعبين الذين يتطلعون للعب في صفوف المنتخب الوطني حيث سيتم اختيار 16 لاعبا للمشاركة في تصفيات البطولة الدولية التي تقام في الصين خلال شهر تشرين الاول المقبل للتاهل الى بطولة كاس العالم التي تقام عام 2018 .

حيث اظهرت البطولة مستويات مشجعة من شأنها ان تفز عددا من اللاعبين المؤهلين للعب في صفوف المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.