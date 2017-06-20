قراءة في كلاسيكو العراق بين الصقور والنوارس

حمد يتجّرع مرارة التعادل والجوية تستعد للإستحقاقات المقبلة

الناصرية – باسم الركابي

كم كان مهما ومفيدا لو جرت مباراة الزوراء والجوية الاحد الماضي في وقتها مثلا وليس في هذا الجو الحار والرمضاني بعدما ذهبت الفرق للراحة والتهيء للموسم المقبل لمراجعة حصاد الموسم الذي لازال ظال الطريق عندما بات يشكل عبء على الفرق وامتعاضها بسبب طول الوقت وهي التي كانت تامل في دوري واضح المعالم من حيث تحديد مواعيد المباريات والاهتمام بهذه الامور التي تجاوزتها كل الاتحادات المحلية عندما استمرت تنظم مسابقاتها بتوقيتات ثابتة وجداول زمنية لايمكن تجاوزها والتلاعب بها تحت اي تاثير كان مع الفوارق في البنى التحتية التي ربما تعيق لجنة المسابقات في اقامة مباريات ادوار البطولة في يوم واحد من خلال وجود الملاعب التي تساعدالفرق نفسها لهذه المهمة اضافة الى عملية تنقلها الى اخر متطلبات المشاركة التي لم نصلها بعد عندما ننظر للفرق الجماهيرية مثلا فهي مجرد عناوين ولازالت تعتمد على المساعدات من الجهات الراعية ومنحة وزارة الرياضة والشباب التي لاتسد اجور شراء قمصان للفريق والأسواء هنا فهي جميعا لاتمتلك ملاعب لابل ساحات للتدريب بالمعنى المفهوم

منح التراخيص

ومؤسف ان عملية منح التراخيص اخذت تسير وسط مجاملات وعملية ترقيعية في وقت كان ان تنفذ التعليمات بشدة وكما هي لتقطع الاندية خطوة امام العمل المستقبلي المطلوب وحث الفرق المؤسساتية الدخول في العمل الجدي فهل يعقل ان يبقى فريق الجوية يبحث عن ملعب والحال للطلاب والشرطة والزوراء والتي جميعها اختارت ملعب الشعب لاقامة مبارياتها فيما كان عليها ان تنظر لمصالحها لكي تصل الى مستوى ناضج من العمل وشر البلية ما يضحك ان تعليمات الاتحاد الاسيوي وصلت من عام 2006 دون ان يجرا الاتحاد على تطبيقها بين الاندية في وقت كان ممكن ان تقوم الاندية المذكورة في بناء ملاعب خاصة بها امام بحبوحة الاموال لكن الكل استمر يعمل بطرق بدائية ولم يخطر ببال احد من الجهات الرياضية المعنية في ان يحترم تعليمات الاتحاد الاسيوي وتنفيذها في وقتها قبل ان تذهب لجنة المسابقات و ترفع عدد الفرق الممتازة الى 38 فريقا حتى منها لم تقدر على اكمال مبارياتها المقرة ولازالت منها لغاية الموسم الحالي عندما لوحت بعض الفرق في الانسحاب لانها بقيت وسط عمل تقليدي قبل ان تظهر الانتخابات بشكل تقليدي من خلال تقديم اسماء الاتباع والمستعدين لمنح الاصوات دون النظر الى مشروع المستقبل عبر ميادين عمل مهمة وليس كما نراها بائسة

ولااريد الخروج عن مشكلة الدوري المرتبكة التي لم تصل الى حالة مهمة من حيث التنظيم الدوري بعدخيبة الامل الحالية والخطوة الفاشلة التي توقعنا ان تكون نقطة البداية بعد العودة الى الية الدوري العام وهو المطلوب حتى لو يجري بين عشرة فرق تكون كافية قبل ان يتحول الدوري الى تحقيق رغبات جرت الى تأجيلات سيطرت على الموقف قبل ان تتدخل في تغير الامور وخريطة السلم لان الامور ما زالت تجري كما هي لابل تزحف بدليل ان الدوري يمر من موسم الى اسوء وفي كل الية خضع اليها وباتت لجنة المسابقات ضعيفة حتى بات تنظيم الدوري بالمفهوم اشبه بالحلم

الزوراء والجوية

ونعودالى لقاء الزوراء والجوية الذي جرى في ظروف تظهر بعيدة عن رغبتهما وبقية الفرق من حيث التوقيت الخاطئ من اجل تمشية المباريات من دون النظر لتاثيراتها سواء على الفرق والسلم والكرة العراقية التي تحتاج الى دوري قوي من اجل بناء منتخب قوي ومؤثر على الاقل في المحافل الاسيوية

وما ذنب اللاعب عندما يبقى يلعب تحت ضغط المباريات وما يريده الانصار حينما يتوقف الدوري لشهر ويعوديلعب وهو مطالب بتقديم المستوى والنتيجة

وما ذنب اللاعب الذي يسرح لان فريقه استمر بالبقاء في وقت تظهر مهمة اللعب مصدر للرزق وما يجري الان يذكر بالمواسم الاخير في عملية روتينية قاتلة لامعنى لها لان كل شيء يجب ان يجري في وقته وان تراعى هنا اجواء البلد الجوية والامنية والبنى التحية وكل الامور كما يجب ان تاخذ بالحسبان من اجل عكس قيم الدوري المحترم في كل الدنيا الا عندمنا والذي يتراجع للوراء في وقت كان على المقيمين ان يستفيدوا من الوقت الذي يمر دون ان نشاهد تغيرا بل تجري الامور في اجواء معقدة

المباريات المؤجلة

كان الجوية ينتظر ويتابع ويتحضر لخوض مبارياته المؤجلة وتسخيرها لنفسه لتأخذه للصدارة لا بل اللقب اذا ما استغلت بالكامل لانه يقدر الامور في حسابات دقيقة بسبب عددها المؤثر لو استخدمت كما يجب ويسير فيها خطوة خطوة ويلعب المباريات بتركيز وقوة وعبر الدور الذي يجب ان يلعبه اللاعبون في رفع درجة الجاهزية واهمية رفع درجة اللعب والتقدم والتوصل الى هدف المشاركة للفريق الذي يعيش افضل ايامه ويدير الامور كما يجب من حيث وجود اللاعبين الذين لم يقدموا الاداء المنتظر منهم كما كان يريده الانصار لاكثر من سبب منها استمرار الفريق في اللعب ما جعل من لياقة اللاعبين مستقرة ووجود اللاعبين والاسماء التي تلعب للمنتخبات الوطنية وتلعب سوية من فترة وكذلك انعكاس الحصول على اللقب الاسيوي والانتقال مرة احرى لنهائي نفس البطولة الموسم الحالي كما وجود المدرب الناجح باسم قاسم الذي قدم الفريق بافضل صورة وبشكل مؤثر واستفاد من عمله مع الفرق الجماهيرية عندما خطف لقب الموسم الماضي مع الزوراء ويتطلع الى الاخر مع الجوية وتبقى الآمال معلقة على المباريات الخمس المؤجلة التي مؤكد يهتم فيها لانها من تختصر الطريق نحو الوصول للصدارة

نتيجة التعادل

نتيجة التعادل مع الزوراء كانت بطعم الخسارة لأكثر من سبب لان الفريق بقي متقدم في الشوط الاول بهدف حمادي والتي اكتسب فيها الثقة في حسم الامور وفي اكثر محاولة ظهرت لكنها لم تستغل قبل ان تضيع فرصة الفوز عندما فشل بشار في تسديد ضربة الجزاء والفريق يبحث عن الفوز لذي كاد ان ياتي لو تعامل بشار مع الكرة كما ينبغي قبل ان يبقي امال الزوراء في العودة

كما ظهر فريق الجوية بوضوح على المستوى الفردي والجماعي لكن الخروج بنقطة غير ان تنهي الامور وتحصل على العلامات كاملة وقبل ان تخسر نقطتين في هذا الوقت وانت تريد المنافسة الحقيقية على اللقب وتحتاج الى كل شيء لكي تقلص الفجوة مع الفرق الثلاثة حيث النفط في الموقع الاول 67 والشرطة 63 والوسط58 ما يجعل من الفريق اللعب بشكل يضمن له كامل نقاط مبارياته المؤجلة ما يدفع اللاعبين الى بذل ما في وسعهم للخروج بنتائج المباريات التي هي من تصنع الفارق وتقرب الفريق من طموحات الحصول على اللقب

غدا سيلعب الفريق مباراته الثانية مع الطلاب وهي الاخرى لاتبدو سهله امام المستوى الذي عليه الطلاب بعد تعادل مع الامانة والفوز على الكرخ بعد سلسلة نتائج مخيبة اخرها الخسارة من نفط ميسان التي دفعت بمظفر جبار الى حارج الفريق قبل ان يتولى المهمة حيب جعفر الذي يريد ان يوطد من العلاقة مع الانصار الذين ملوا النتائج المتدنية وعبور الجوية يعدانجاز لموسم كما يخدم الفريق في التقدم لموقعين وان حدث هذا الامور سقلب الامور مع الطلاب لكن الجوية يكون قد تعلم الدرس وان يهتم باللقاء المقبل الذي يشكل التحدي لان الطلاب في وضع مختلف في الاونة الاخيرة لكن يظهر الجوية في الحالة الافضل في كل شيء ويقف امام عدة مباريات لانقاذ الموسم ولدية لاعبون قادرين على عبور صفوف الطلاب وفي صنع المساحات والفرص ولانهم يدركون اي نتيجة قادمة غير الفوز لاتعني شيء ولابد من عمل من تحويل مسار المباريات لمصلحة الفريق الذي يمتلك اسلحة هجومية يعول عليها خصوصا في هذه المواجهات لتي هي من تقرر مصير الدوري

كما يتعين على المدرب تسخير جهود اللاعبين بشكل مقبول امام فرصة الوصول للصدارة عبر المباريات الخمس عندما سيلعب اللقاء الثالث مع كربلاء في السابع والعشرين من حزيران ثم ينتقل للبصرة لمواجهة نفط الجنوب في الاول من تموز وبعدها يلعب في النجف مع نفط الوسط والمباراة الاخيرة ستكون امام فريق الحسين وكلها تتطلب اللعب بتركيزلاهميتها ولتأكيد احقية الفريق الذي استمر يقدم العطاء ونجح في المرحلة الثانية من الدوري بشكل واضح بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز 15 مباراة وتعادل في 9 وخسر واحدة وسجل 38 وعليه 12 وجمع 54 نقطة وفي حال حصوله على نقاط مبارياته الخمس المؤجلات سيرفع رصيده الى 70 ويتقدم للصدارة والبقاء منافسا على لقب الدوري لكن هذا لايتحقق الا بشروط حيث تحقيق الفوز في جميع المباريات

حال الزوراء

اما الزوراء فقدتلقى صفعة جديدة في النتائج امام ثلاث مباريات مؤجلة كان يراهن عليها بقوة قبل ان يخسر نقطتين امام الجوية وكاد ان يقهر ولانه متاخر من حيث الموقع الحالي الذي لايليق به كبطل للموسم الاخير كما لم يقدم المردود المطلوب منه امام الغريم المهمة لتي زادت من تاخره قبل ان يصرح المدرب عصام حمد ان التعادل كان بطعم الخسارة كما ابدى استيائه من اقامة المباريات في هذا التوقيت وقللت لنتيجة من فرص الفريق في المنافسة على الصدارة ولان الفوز على الجوية كان مطلب الانصار الذين خرجوا بخيبة مع نتيجة التعادل بالهدف المتأخر لمهند عبد الرحيم الذي انقذ الموقف مع ان الفريق كان قدتلقى خسارة الغريم والزمته بالخروج الاسيوي قبل ان يتفرغ للمهمة المحلية التي يشعر جهازه الفني بتضاؤل حظوظه لان الامور هنا في هذه الفترة تحسب بدقة ولان الزوراء تاخر كثيرا في المرحلة الثانية بع خسارتين متتاليتين امام الامانة ونفط الوسط نالت من دور الفريق المتزعزع الذي تاثر في نتيجة التعادل التي شكلت هما على المدرب واللاعبين الذين سيخرجون يوم غد الى النجف في مهمة صعبة لان المضيف ينتظر المباراة ويعول عليها كثيرا للثار لخسارة اللقاء الاول والاهم هو لاستفادة من نقاطها في التقدم لموقع ما يدفعه الى تقديم اللعب القوي وتقديم الهدية لجمهوره الذي يرى في التغلب على الزوراء العمل الكبير ليس كما يراه اهل النجف بل كل من يتابع الدوري امام الفوارق الفنية والاخرى مع الوضع الذي يعيشه الزوراء وبعد تعثره في لقاء السبت الذي ترك اثارا سلبية على حركة الفريق الذي سينتقل في وقت اخر الى البصرة لمواجهة البحري في مهمة لاتظهر سهله مع تواجد اهل البصرة في الموقع الرابع عشر لكن هذا لايقلل من شان الفريق الذي نجح في التغير من بعض نتائج الميدان وابتعد عن مواقع الخطر وهو ما يعمل عليه في ان يعزز موقعه الحالي ويريد ان يسبب المشاكل للزوراء الذي لازال يخشى اللعب في المحافظات وتعثر في الكثير من ملاعبها ولان وقت اللعب سيكون عند الخامسة مساءا وقد ينعكس التوقيت الحالي على اداء اللاعبين بسبب ارتفاع درجة الحرارة كما تنتظر الفريق ست مباريات في الجولات المتبقية من الدوري التي يحرص الاستفادة والتي تؤمن نه مواصلة العمل عن كثب لان المباريات تحضى باهتمام الفريق الذي ما زال يقدم نفسه كمنافس عن طريق الاستفادة من المباريات وانعكاسها على موقفه

ولابد هنا نثمن باهتمام عملية تنظيم المباراة واخراجها بالشكل المطلوب وتعدالافضل بين المباريات التي استقبلها الملعب المذكور خلال الفترة الاخيرة ومهم ان يسود التنظيم جميع الملاعب وان تسري الامور على مباريات الدور التاهيلي لفرق الدرجة الاولى التي ستنطلق مطلع تموز المقبل من اجل ترتيب الامور في ملاعبنا واهمية ان تعكس حالة إقامة المباريات بشكل منظم

مباريات الغد

وتجري يوم غد الخميس ثلاث مباريات عندما يشهد ملعب الشعب اللقاء الجماهيري بين الجوية والطلاب وسيكون على قدر من الاهمية ليس على الفريقين بل على موقف الدوري وتحرك الجوية للامام كما تظهر اهمية المباراة على الطلاب 46 نقطة في التقدم الى موقعي النجف والامانة ولان الفوز على الجوية له وقع خاص وهو الخيار الذي سيلعب به الطلاب لتحسين الموقع في اخر المشوار الذي خرج عن رغبة الانصار الذين ياملون ان تاتي نتيجة الفوز على الجوية التي تعد مكسبا ومهم ان تكون هدف المباراة في وقت يسعى الجوية تدارك الامور واللعب بشعار لابديل عن الفوز كما تجري مباراة مهمة بين النجف والزوراء والتي تثير قلق جمهور البطل في ان يتعثر مرة خرى في ملاعب المحافظات كما حصل في كربلاء ولان النجف متحفز جدا للتقدم الى موقع افضل وهو مرهون بنتيجة التغلب على الزوراء التي ستقلب الامور

ويستقبل الميناء في الموقع السادس الوسط الثالث في مباراة يتطلع فيها غازي فهد فك النتائج السلبية والعمل بقوة لتحقيق الـــــــــفوز عبر ظروف اللعب.

حيث الارض والجمهور وتجاوز التأخر التي يمر فيها الفريق الذي سيواجه قوة الوسط الذي يمتلك مجموعة لاعبين تريد ان تعزز الموقف وتمثل المباراة اهمية خاصة لانها ستكون مع المــــــــيناء الـــــــذي اكثر ما يعكس قوته بملعبه افــــــــــضل من مباريات الذهاب.