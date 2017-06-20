ممثل الكرة اللاتينية يحلم بالمجد بعد ثنائية الكاميرون

ألمانيا تفتتح مشوار البطولة بفوز مثير على أستراليا

{ موسكو – وكالات: افتتح المنتخب الألماني مشواره في كأس القارات بالفوز على نظيره الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اول امس الإثنين، على ملعب فيشت الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية. وسجل أهداف المانشافت كل من لارس ستيندل (5) وجوليان دراكسلر من ضربة جزاء (45)، وليون جوريتسكا (48)، فيما أحرز أهداف استراليا الثنائي توم روجيتش (41) وتومي يوريتش (58). ويحتل المنتخب الألماني المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن تشيلي المتصدرة، فيما يتواجد منتخبا أستراليا والكاميرون في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بدون نقاط. بدأ المنتخب الألماني بشكل هجومي بحثًا عن الهدف الأول، وهو ما تحقق سريعًا، بعد مجهود رائع من جوليان براندت الذي اخترق من الجهة اليمنى، وأرسل عرضية أرضية ذكية، وضعها لارس ستيندل غير المراقب في الشباك بالدقيقة الخامسة.

المد الهجومي

وانحصر اللعب في وسط الملعب بعد الهدف وسط محاولات من أستراليا لتخفيف المد الهجومي الألماني، ولكن لاعبو المانشافت واصلوا الهجوم، حيث كاد ساندرو فاجنر أن يسجل الهدف الثاني بعدما استقبل عرضية جوريتسكا برأسية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس في الدقيقة 16 . وحرم ماثيو رايان، حارس أستراليا، براندت المتألق من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الألماني، في الدقيقة 21 بعدما تصدى لتسديدته القوية من داخل منطقة الجزاء. وواصل لاعبو ألمانيا إضاعة الفرص، وهذه المرة عن طريق فاجنر الذي انفرد بالحارس تمامًا قبل أن يسدد الكرة بقدمه اليسرى لتمر بجوار القائم الأيسر. وتألق رايان مجددًا بإبعاد تسديدة براندت القوية من خارج منطقة الـ18 في الدقيقة 28 . وعلى عكس سير اللقاء، تمكن توم روجيتش، من خطف هدف التعادل لأستراليا في الدقيقة 41، بعد خطأ ساذج من لينو حارس المانشافات الذي فشل في التصدى لأول كرة تسدد على الخشبات الثلاث لمرماه. واستعادت ألمانيا التقدم سريعًا من خلال ضربة جزاء تم احتسابها نتيجة عرقلة جوريتسكا، ليسجلها جوليان دراكسلر بنجاح على يسار الحارس في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الماكينات بهدفين مقابل واحد. وفي الشوط الثاني، لم ينتظر المنتخب الألماني كثيرًا حتى يسجل الهدف الثالث، فمن تمريرة رائعة من جوشوا كيميتش، تمكن جوريتسكا من تسجيل ثالث أهداف المانشافت في الدقيقة 48 . وقلصت أستراليا النتيجة عن طريق تومي يوريتش، إذ استغل خطأ لينو مجددًا، بعدما فشل في الإمساك بكرة سهلة لتجد قدم يوريتش الذي وضع الكرة في الشباك دون عناء، في الدقيقة 58 . ورد القائم الأيمن لحارس أستراليا تسديدة البديل تيمو فيرنر، الذي سدد الكرة بعد مجهود فردي رائع وسط دفاعات المنافس، في الدقيقة 75 . وحاول المنتخب الأسترالي إدراك التعادل في ربع الساعة الأخير، إلا أنه لم ينجح في ذلك، ليحصد المانشافت أول 3 نقاط له في البطولة.

بطولة قوية وناجحة

على صعيد اخر يأمل منتخب تشيلي في تقديم بطولة قوية وناجحة في كأس القارات، بعد الفوز الثمين على المنتخب الكاميروني، والاطمئنان على نجمه الكبير أليكسيس سانشيز العائد من الإصابة. وشارك أليكسيس، مهاجم أرسنال، بديلا في المباراة رغم الإصابة التي عانى منها مؤخرا. وقال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي، المدير الفني للمنتخب التشيلي سانشيز شارك في اللعبتين اللتين أسفرتا عن هدفي المباراة، وقدم جهدا كبيرا في المباراة. ومرر سانشيز، الكرة في الدقيقة 80 ليحولها زميله أرتورو فيدال بضربة رأس إلى داخل المرمى، ليكسر حاجز الصمت في المباراة، ثم مرر أليكسيس الكرة إلى زميله إدواردو فارجاس، في الوقت بدل الضائع للمباراة ليحرز هدف الفريق الثاني. وأمام 33 ألف و492 مشجعا في مدرجات ملعب سبارتاك موسكو، ألغى الحكم هدفا لكل من الفريقين بعد الاستعانة بنظام الفيديو، الذي يخضع للتجربة في البطولة الحالية، تمهيدا لاستخدامه في بطولة كأس العالم 2018 وأعرب بيزي عن انزعاجه وحزنه لتأثير هذا النظام الجديد على معنويات لاعبيه، لكنه أوضح أيضا أن التقنية قد تمنحنا مزيدا من العدالة في كرة القدم. وقال فيدال، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنها المرة الأولى التي يواجه فيها الفريق هدفا ملغيا بسبب استعانة الحكام بنظام الفيديو. وأكد ليس من السهل قبوله في الوقت الحالي. ولكنه نظام عادل.

المطالبات الخاصة

وقال البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني للمنتخب الكاميروني، إنه احترم المطالبات الخاصة بالاستعانة بالفيديو لأنها الحقائق. وأضاف استخدامها عدة مرات خلال المباراة ليس أمرا مثيرا للسعادة. ويواجه منتخب تشيلي اختبارا أكثر صعوبة في المباراة الثانية له بالبطولة، حيث يلتقي يوم غدا الخميس مع نظيره الألماني حامل اللقب العالمي في مدينة كازان. وفي المقابل، يلتقي المنتخب الكاميروني المصنف 32 عالميا، نظيره الأسترالي بطل آسيا، في مباراة أخرى بنفس المجموعة في مدينة سان بطرسبرج.