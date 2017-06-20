قط أصم ودب وربوت عرافو بطولة كأس القارات

{ موسكو – وكالات: سيكون للنسخة العاشرة من كأس القارات لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، 3 عرافين يتنبأون بنتائج المباريات، وهم: قط أصم ودب قطبي وإنسان آلي (روبوت)، وذلك اتباعا للتقليد الذي بدأته جنوب أفريقيا في مونديال 2010 . وسيكون القط أخيل، الذي يتبناه متحف هيرميتاج بمدينة سان بطرسبرج، هو العراف الرسمي للبطولة بروسيا في المدة من 17 يونيو / حزيران الجاري وحتى الثاني من يوليو / تموز المقبل. وقال أحد الأطباء البيطريين كان لدينا 3 مرشحين، ولكننا اخترنا أخيل، يبلغ عاما ونصف وهو أصم، وعلى الرغم من ذلك، فهو قط نشيط للغاية. يذكر أن أخيل تنبأ بفوز روسيا في افتتاح البطولة أمام نيوزيلندا، وهو ما حدث فعلا بفوز الدب الروسي بهدفين نظيفين. كما اختير دب قطبي في مركز الإنقاذ التابع لواحدة من حدائق الحيوان في روسيا، ويدعى نيكا، ليكون عرافا للبطولة، بسبب شغفه بالكرات التي يتخذها وسادة في بعض الأحيان. وتنبأ نيكا بفوز ألمانيا على أستراليا، وهي المباراة الجارية حاليا ضمن منافسات المجموعة الثانية. كما اختارت اللجنة المنظمة عرافا ثالثا لبطولة القارات، وهو الروبوت باكستر الذي يعمل بنظام تشغيل أندوريد، والذي أصاب في توقعه لمباراة وفشل في أخرى.