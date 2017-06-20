متعة الكرة أم العدالة البطيئة؟

حكم الفيديو يزيد من الإثارة ويلغي عدداً من الأهداف

{ موسكو – وكالات: ترقب عشاق كرة القدم انطلاق منافسات بطولة القارات .. بحثًا عن متعة جديدة بعد انتهاء الدوريات الأوربية، وانتظارًا لتحد جديد يخوضه كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال لتأكيد أحقيته بحصد الكرة الذهبية، ومدى قدرة أليكسيس سانشيز على مواجهة أزماته مع أرسنال بإنجاز جديد مع منتخب تشيلي، واستعداد روسيا لمنافسات كأس العالم التي تستضيفها بعد عام على ملاعبها، والحكم على تجربة يواخيم لوف الذي قرر خوض البطولة بتشكيلة من الصف الثاني.

اثارة كبيرة

وفي اول يوم للبطولة، بلغت الإثارة ذروتها، خلال مباراتي البرتغال مع المكسيك التي انتهت بالتعادل 2/2 وفوز تشيلي على الكاميرون بثنائية، وكان عنوانها حكم الفيديو، تلك التجربة التي تطبق لأول مرة في بطولة رسمية، وتسببت في إلغاء هدفين لبيبي مدافع ريال مدريد ومنتخب البرتغال، وإدواردو فارجاس مهاجم تشيلي، كما منحت اللاعب ذاته هدفًا بنفس المباراة أمام الكاميرون. ولاقت هذه التجربة بعض الانتقادات من مدربي ونجوم البطولة، وأقروا ببعض عيوبها، كما أبدت فئة كبيرة من جماهير كرة القدم استياءها من تعطيل اللعب لمجرد التأكد من صحة هدف، وهو ما يقتل متعة اللعبة باعتبار أن الأخطاء جزء أصيل من حقيقة الساحرة المستديرة. إلا أنه رغم تحفظ نجوم ولاعبي البطولة على هذه التقنية في تجربتها الأولى، فإنهم أبدوا استعدادًا لتقبلها، وأكدوا أنها ستساهم كثيرًا في تطوير اللعبة، وإرساء مبدأ العدالة رغم البطء في اتخاذ القرار، والذي استلزم توقف اللعب أكثر من دقيقة انتظارًا للقرار النهائي لحكم الفيديو .. خاصة أن الاتحاد الدولي قرر تطبيق هذه التكنولوجيا للحكم على 4 حالات هي الأهداف، والتسلل، والبطاقات الملونة وركلات الجزاء. وفي هذا الصدد، تحدث أرتورو فيدال نجم منتخب شيلي، قائلاً: أمر غريب للغاية انتظار إعادة الفيديو أثناء المباراة، ولكن علينا التعود على هذه التقنية الجديدة، وأعتقد أن هذه التقنية ستساهم في تطور كرة القدم.

مبدأ العدالة

أما فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، قال: حكم الفيديو بات جزءً من قوانين كرة القدم، إلا أنها لم تصل لمستوى جيد حتى الآن، لأن إلغاء هدف بيبي أربك الأمور نسبيًا، خاصة أنه جاء من هجمة جديدة بعد تسديدة كريستيانو رونالدو التي تصدت لها العارضة، وبشكل عام فإننا نتقبل هذه التقنية مع مرور الوقت. من جانبه، أبدى جويرمو أوتشوا حارس مرمى منتخب المكسيك تأييده الشديد لتقنية الفيديو، موضحًا: بالتأكيد في البداية ستكون هناك بعض الشكوك والتوقفات، ولكن مع مرور الوقت، ستتحسن هذه التقنية، لتساعد الحكم على عدم احتساب الأهداف غير القانونية لأي من الفريقين، مما يعزز مبدأ العدالة في كرة القدم. وفي نفس السياق، أشاد أندريس جواردادو قائد منتخب المكسيك بتقنية حكم الفيديو، قائلاً: من غير المقبول، ألا تستفيد كرة القدم من تطور التكنولوجيا.