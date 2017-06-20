مذكرات الحاج خليل الإستربادي رئيس بلدية كربلاء 1930م – 1958م ت 1970م – 2

400 سجين في كربلاء يطالبون بإرسالهم إلى خطوط الحرب الأمامية

عادل عبد الصالح الكليدار آل طعمة

نقحها وقوم لغتها

التعريف باسرة الاستربادي في الكاظمية

للأستاذ عبد علي الخزرجي

ولد الحاج خليل عيسى مهدي الاستربادي طالب هذه المذكرات في مدينة الكاظمية، سنة 1294 هجرية وانحدر من اسرة عريقة تمتهن التجارة معروفة في الاوساط الراقية بالبذخ والترف، محبوبة عند الجميع، لاخلاقها وسخاء ايديها وحبها لاعمال الخير. هنا ينبغي ان يطلع القارئ على نبذة من تاريخ هذه العائلة ونحن نبسطه بسطا اجماليا.

(3)

جلسنا في الديوان ثلاثة أيام نستقبل الزائرين من كافة الطبقات ورددت على بعض الزيارات جلست بعد ذلك في داري من بعد كم يوم ارسل بعض الناس رسائل الى ناظم باشا ووضعوا داخل الظروف خرقاً مدماة وذكروا في رسائلهم بان خليل يجب ان لا يبقى في الكاظمية ولولا خوفنا منك ما كنا نبقيه على قيد الحياة، وعلى اثر ذلك ارسل ناظم باشا على شقيقي الحاج صادق وابلغه بان خليل يجب ان لا يبقى في الكاظمية وعليه ان يختار البصرة او الموصل..! رجع الحاج صادق من بغداد وسألني اذا خيروك بين البصرة والموصل فايهما تختار؟ عجبت من هذا السؤال الذي لم يخطر لي ببال وطلبت منه ايضاحا فحكى لي بالتفصيل ما دار من حديث بينه وبين ناظم باشا فاجبته اعلم يا اخي اني لو بقيت في الكاظمية فسوف يكون مصيري اما القتل او السجن والأفضل لي ان ارجع الى محلي في الجبال واني يائس من حياتي هنا سكت اخي ولم يجب سألته والدتي وماذا ان بقي في كربلاء هل سيعارض الوالي..؟ فقلت لوالدتي لماذا هذا الالحاح اني لا أوافق الاصلح لي ان ارجع الى محلي في الجبال فصرخت بي يا ولدي لا تعترض اكتب علي عدم الراحة في حياتي من جراء افعالك؟ ذهب اخي الى الوالي وتفاهم معه وصار القرار ان اختار اما كربلاء او سامراء ووافق الوالي على ذلك. عاد اخي واخبر والدتي بما تم الاتفاق عليه، فقررت الذهاب الى كربلاء للزيارة لكي تراني عمتي التي كانت تحبني كثيرا. سافرنا الى كربلاء دخلنا الى الدار وبعد ساعتين جاءت اختي لتخبرني بان صار القرار ان يبعثوا الى الشيخ احمد لكي يأتي ويجري مراسم عقد زواجك على ابنة عمتك.. الجواب: يا اختي لا اعتقد اني سارتاح في كربلاء خاصة وانه لدي زوجة في محلي (بالجبال) قالت لا تنبس يبنت شفة عمتك (تزعل) ثم انها تعرف ان لديك زوجة لذلك قرروا ان تبقى ستة اشهر في كربلاء وستة اشهر ترجع الى محلك وقد تزوجت في كربلاء ومن بعد أربعة اشهر ترخصت من عيالي (زوجتي) وسافرت الى محلي.

(4)

لما رجعت الى محلي رأيت وضعا لم اعهده من قبل (متخربط) وبعض المأمورين يترددون على اطرافنا حتى اني ارتبت باقارب زوجتي وما تبقى من ازلامي حيث كان لدي عشرين مسلحا شككت بتصرفاتهم والحاصلات لم أتمكن من جمعها وفكري مشوش اخجل ان اسأل احد اتباعي عن هذه الأوضاع! وصرت في حيرة كبيرة في ليلة من الليالي سمعت طرقا على الباب واذا به وكيلي محمد خان وكنت اعتمد عليه كثيرا دخل علي وسلم فقلت له يا محمد خان جئت لتخبرني عن الوضع واني يجب ان اسافر واغادر هذا المكان واني في خطر اجابني اذا كان لديك كل هذه المعلومات فماذا تنتظر؟ اجبته بعد كم يوم اسافر الجواب: ارجوك ان لا تبقي الى غد وان تسرع بالسفر في هذه الليلة..! سافرت في مساء اليوم التالي فقط اخبرت زوجتي ان تأتي معي قالت (خير) (1) اجبتها اطلقك. قالت: دعني (داية) (2) اربي هذا الولد جلال وهو عندي كأنما انت حاضر عندي وسافرت. وفي مساء اليوم التالي لسفري أحاط العسكر بالقلعة ثم اقتحمها والعيال (3) قالوا خليل سافر البارحة عند الكوليائية مدعو عندهم الثلاثاء.

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1- يعني رفضت

2- أي مربية

3- أي الزوجة

اخبروا الحكومة بذلك فسيرت جيشا الى محل فتح النظام الكوليائية قالوا اذا خليل طلع في العشيرة نحن مسؤولين بدفع الغرامة مهما تكن اني عبرت الحدود وذهبت الى كربلاء راسا وبعد رجوعي عزمت على فتح (مغازة) لبيع الاقمشة في كربلاء.

(5)

بعد مضي عام ونصف على فتح المغازة سارت الأمور بصورة جيدة جدا ولم يكن الحال كذلك في البداية حيث وضعت سعرا محددا على كل سلعة لا ينقص مهما حاول الزبون ان يساوم. فكان الناس يتذمرون من هذا الأسلوب الذي لم يعتادوا عليه وقد القى أصحاب المحال المجاورة في روع الزبائن بان صاحب المحل رجل موسر وهو مستغني عن البيع.. حتى ان الشيوخ الذين من خارج كربلاء والزوار العجم كانوا يبدون تذمرهم من هذه المعاملة أيضا. جاء اخي الحاج صادق من الكاظمية خصيصا لكي اعدل عن هذا الأسلوب في البيع لكني رفضت انقضى شهران وانا على هذا الحال لم ابع شيئا وكنت اسمع ان أصحاب المحال يقولون عني انه سوف لن ينجح وبعد ذلك اخذ الناس تدريجيا بالتسوق من المحل دون ان يماكسوا لانهم عرفوا ان الأسعار مناسبة لا غبن فيها والأمور كما ذكرت سابقا كانت تسير بصورة جيدة الى ان اعلن (سفر برلك) وانا جالس اشتغل في المحل ليست لي علاقة باي احد ولا ادخل دار احد ولما رأيت وضع المدينة غير مستقر وتنذر ببوادر صراع بين الأهالي والحكومة وربما يؤدي ذلك الى نهب الأسواق والمحال وبناء على هذا الهاجس أغلقت المغازة واتجهت الى الزراعة لرغبتي فيها لكن نتيجة لظلم الحكومة وبطشها بالاهالي رفع أهالي النجف والحلة وكربلاء راية العصيان ضد الحكومة وتبعتها بقية الالوية الجنوبية وكنت خلال هذه الفترة اذهب أحيانا الى الكاظمية لاستطلاع الوضع فيها وقد خطر ببالي وسيطر على تفكيري. ان الحكومة اذا انسحبت من الكاظمية سوف يختل الامن فيها وتتعرض للنهب لذلك اجتمعت باقاربي في الكاظمية واطلعتهم على المخاوف التي تجول بخاطري وانهم يجب ان يستعدوا لمثل هذا اليوم بان يشتروا بنادق (تفك) بندقية لكل دار على الأقل وذهبت الى السيد جعفر عطيفة وحيث ان حالته المادية افضل من غيره اقنعته بشراء عشر بنادق وطلبت من الحاج عبد الحسين جلبي ان يقتني اربع بنادق وهناك بعض الأصدقاء اشتروا بنادق أيضا بناء على توصيتي الا ان الجماعة اعتبروا حكايتي هذه اقرب للخيال منها للواقع فلم يستوعبوا كون الحكومة ستخرج من الكاظمية ومن بعد ذلك تهاجمها العشائر لتنهبها لم تتحملها عقولهم.

(6)

دأبت بين حين واخر على شراء بندقية واحدة او بندقيتين وكنت اعاني كثيرا في سبيل جلبها الى الكاظمية فقد كنت اخشى ان تقع في قبضة الحكومة لان عقوبة من يحوزها هو الإعدام رميا بالرصاص. في احدى المرات جلبت اربع بنادق واخفيتها في مفرش لي وفي المحمودية اخبرني احد المعارف ان الشرطة لديها علم بما نحمله من بنادق لذا بادرت بتأمين المفرش في مكان بالمحمودية وحال بخاطري ان اخذ المفرش على طريق زوبع ومن هناك اذهب الى الكاظمية حيث ان عبد الهادي الجلبي له معارف بزوبع ولديه زرع في أراضيهم طلبنا من بعض رجال زوبع (نخوة) ان يذهبوا الى المحمودية خيالة في الليل ورجعنا خيالة الى المحمودية ولما جن الليل لم يأت احد من الخيالة حسب الموعد فعرفنا انهم خافوا! جلسنا في مقهى بالمحمودية واثناء جلوسنا جاءني وكيل عارف اغا سأني ماذا تصنع في المحمودية؟ فقلت له ممنوع؟ قال انصحك لله انت مراقب لانك تجلب بنادق فان ظفروا بك سوف لا يرحموك.

عبد الهادي الجلبي الذي كان بصحبتي داخله الخوف قال: قم بنا نرجع الى الكاظمية كلما حاولت ان اقنعه بالعدول عن الذهاب لم استطع ورجعنا ثم ان صديقي الحاج كامل طابور قمنداني هو منذ عدة سنين في الكاظمية جاءني في الليل لزيارتي وبصحبته قائممقام عسكري مجيد بيك (البورشدي) قال يا خليل لدي (بصيرة) معك لا يمكن ان ابينها لغيرك فاني أرى ان الحكومة ستسقط لا محالة الإنكليز الان في البصرة ونواحيها فمن غير المعقول ان تخرج في هذه الظروف واخشى ان تسوء الحالة اكثر مما هي عليه الان في بغداد عائلتي هنا واقاربي ولدي عدد من الأصدقاء في الحكومة جميعهم خائفين من سقوط بغداد وقد تباحثت معهم في هذا الشأن ورأينا ان لا خيار الا بجلب عائلاتنا الى الكاظمية حيث املنا بك كبير فلديك بنادق وانت مستعد بكل قواك ان تحمي الكاظمية ولديك اتباع كثيرون بما فيهم (الافرارية) الذين يراجعوك دائما ويحبوك، والكاظمية خالية من الشبان عسكر وافرار..! اجبته اني باستطاعتي ان اعدك ان تكون عائلتك مثل عائلتي تماما والذي يجري على عائلة الاستربادية يجري على عائلتك واني من طرفي لا آلو جهدا في حمايتهم والباقي بيد الله اليه عاقبة الأمور. وكان همي في ذلك الوقت ان اجمع مائتي بندقية فلم ادخر جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف، وكنت احث بعض الاخوة لشراء البنادق الا اني رأيتهم بعيدين عن هذا الموضوع وهناك اخرون يثبطون الهمم بقولهم الى ماذا يهدف خليل من وراء شراء البنادق؟ من الجملة سمعت ان احد هؤلاء قال: اتعرفون قصده؟ هو يلح علينا لنشتري البنادق لكي يستحوذ عليها ويسلبنا قالوا والله ماله غير هذا القصد.. مجيد بيك قال يا اخي اريد رأيك؟ فقلت له سأتخذ بيت مهدي فيه (حرم وديوخانة) في هذا الأسبوع وهو مجاور لبيت ال الجمالي رجعت الى كربلاء والي بغداد يريد فرض الامن في كربلاء في حين ان الحكومة المحلية فيها ضعيفة ولا تملك أي سلطة فيها ارسل الوالي على الحاج كامل ابلغه انه يريد ان يبعثه الى كربلاء ليثبت الامن فيها وسأله ان كان يرى في نفسه انه اهل لهذه المهمة. طلب الحاج مهلة يومين ليفكر في الامر ثم يبلغه بقراره. جاء الحاج كامل الى الكاظمية عند اخي الحاج صادق وطلب منه ان يبرق الى كربلاء يستعجلني فيها المجيء اليهما بأسرع وقت! بادرت في الذهاب الى الكاظمية وصلتها ليلا رأيتهم جالسين في الديوان قال لي الحاج كامل ان من العجائب ان يبعث الوالي على شخصي لاؤمن الوضع في كربلاء ومنحني لاجل ذلك صلاحيات كاملة فوق العادة وكل شيء اطلبه سيلبيه فماذا ترى؟ اجبته وافق على شرط ان لا تعارضني وتفعل ما اطلبه منك؟ فقال لي سأنفذ كل ما تطلبه مني. قلت له اذن شرطي الأول ان تبدأ عملك في كربلاء بالجلوس في داري لكي يأتي اليك جميع الشيوخ ويسلمون عليك ومن بعد ثلاثة أيام ترد الزيارة على الجميع ثم تعين عبد المحسن شيخا على عشيرة المسعود وتطلب منه ان يؤمن لك طريق المسيب وبعد ذلك تصدر امرا بان العسكر من الكربلائيين ان يسلموا انفسهم الى الحكومة ويبقون في كربلاء لا يغادرونها وتطلب من رئيس الجزاء والحاج سليم طابور قمنداني وشخصين اخرين ان يغادروا كربلاء ليلا لكي لا يعلم احد بخروجهم.. جاء الحاج كامل الى كربلاء وسارت الأمور على احسن ما يرام الى مدة شهرين او ثلاثة من بعد ذلك غير سياسته كان (يتعند) في بعض أمور الناس فتألمت من ذلك بعض الشيء ولما كنت اعترض عليه يقول يا اخي دعني اشتغل فعندها شعرت ان الأوامر قد تغيرت من بغداد.. المتصرف كان ممتنا من طرفي كان في كل يوم يسألني اخوك الحاج كامل كيف يؤدي وظيفته؟ والجواب الى قبل أسبوعين كان اداؤه جيدا اما الان فقد تغير الحال فقال لي انت اعرف تكلم معه عسى ان يقنع فقلت له انه متعنت ثم جاء الى الحاج كامل السيد سعيد (السرخدمة) (1) من وجهاء السادة ترجى منه ان يأذن لاخيه السيد مرتضى باعطائه أسبوع إجازة ليدخل بحليلته اجابه ليلة واحدة فقط وان يخرج من الصبح الى (الجوادر) (1) اني ذهبت الى داره والتمست منه ان يلبي طلب السيد سعيد قال: لاجل خاطرك اعطيه ليلتين وكلما حاولت ان اثنيه عن رأيه ما استطعت فقلت له: يا اخي اظنك سوف تفسد علاقتي مع أهالي كربلاء قال يا اخي اجر لي دارا كي اخرج من دارك ولا تنحرج من الناس؟ اجبته تجعلني ممنونا لك فاجرت له دارا واثثته بما يحتاج اليه من اللوازم حتى القدور وفرشته بالسجاد وكذلك مونته بمقدار من الرز والدهن وزودته بالحطب وعينت له طباخا واخبرت الناس ان الحاج كامل خرج من داري وهو مقهور مني وفي الليل كنت اذهب اليه سرا كل ثلاثة ليالي ازوره ليلة واحدة دون ان يعلم احد. جاءني السيد سعيد ثانية قال صديقك لم يعط إجازة لليلة واحدة قلت له ما اظن قال المغرب سوف ابعث مرسالا للسيد مرتضى كي يترك الخيم ويخرج من المدينة وفعلا ترك الخيم ولما رأى العسكر السيد مرتضى العاقل (أبو عمامة) ترك الخيم بعد ثلاث ليالي حوالي سبعمائة نفر تركوا الخيام لم يبق احد في الخيم وظلت خالية تصافقها الرياح علم المتصرف بذلك فبعث علي وقال يا خليل جلبي اترضى ان يكسر اخوك الحاج كامل؟ فقلت له لقد خرجت من عندي ولا يمكن ان اداخل وان فعلت ذلك فهي إهانة له في النهاية اني تركت الحاج كامل.

(7)

بعد مضي عدة أيام على ذلك كان قد تناهى الى سمعي الكثير من الاشاعات ولما تحققت قالوا ان هناك (محابيس) في كربلاء يربو عددهم على الاربعمائة شخص فيهم الكثير من مشايخ (الشرجية) وكان قد بعث هؤلاء الأخيرين برقية الى بغداد يطلبون فيها من الحكومة ارسالهم الى الخطوط الامامية في حربهم مع البلفان لكي يكونوا عنصرا مفيدا على الأقل فجاء الجواب موجها الى المتصرف بانه ان كانت لديه قوة كافية فليبقيهم في السجن وان لم تكن لديه تلك القوة فليلبي طلبهم وقد رد المتصرف بدوره بان لديه اربعمائة من الجندرمة (بياده) (1) ومائتي نفر من العسكر والقوة كافية. عرف وجوه كربلاء بمضمون البرقية (التلغراف) واجتمعوا على اثر ذلك في البلدية في مكتب طابور قمنداني وأصدقاء المساجين اخذوا خبر أيضا ثم اني على رسلي جئت من الصحن وعندما وصلت الى باب حمام البغدادي رأيت الناس متجمهرين وقد حزبهم امر سرت الى البلدية رأيت هناك وجوه الكربلائيين قد اجتمعوا حتى الكليدارية صاحوا علي تفضل اعتذرت بان عندي شغل وسأرجع بخدمتكم.

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(1) بياده: فارسية وتعني المشاة