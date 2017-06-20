الكونفوشية والإسلام

الكونفوشية ديانة انتشرت في الصين من قبل الحكيم كونفشيوس ويستند معتقدهم على الأخلاق فقط ولا يمارسون أي طقوس تذكر .. كانت هذه الديانة ما يناهز 400 سنة قبل الميلاد وتؤمن بالعناصر الخمسة مثل :

مفاتيح الموسيقى خمس،الاتجاهات،شمال جنوب شرق غرب وسط ،خمس،عدد الآلهة خمس السماء الإله الأول والأرض الثاني وأرواح الأجداد الثالث والجبال والانهر الرابع والخامس، مراجع الكونفوشية مجموعتين من الكتب،الأولى 55 كتابا تتحدث عن تاريخ الصين بين القرن السابع الى القرن الرابع قبل الميلاد وكتاب الأشعار الذي كان يغنى بشكل شعر إذ كان كونفيشيوس يعتقد بأن الموسيقى من أساسيات غذاء الروح وكانوا يتغنون باشعارهم على شكل موسيقى والكتب الأربع التي هي من تأليف كونفشيوس الذي جاب الصين بحث عن الحلول التي تستدعي عدل الحاكم مع الشعب وعدم استغلال الحاكم قوت الشعب في حياة الترف لصالحه ،بمعنى آخر ،يبحث عن الحلول التي تجعل من حاكم الصين عادلا تجاه شعبه مستقيما،انتشار هذا الفكر في أرجاء الصين يدل على نجاحه كفيلسوف وحكيم، كان قبل الفكر الكونفوشي الوثنية التي تنص على عبادة عدة آلهة يحكمون الأرض مع إهمال الجانب الخلقي ،الوثنية كانت مسيطرة تقريبا على الحكم في من القرن العاشر قبل الميلاد إلى مولد النبي عيسى حتى انتشرت الديانة المسيحية في أوربا ومن ثم الإسلام . ما نبحث عنه في وقتنا الحالي هو كيفية تسخير الدين الإسلامي لجعل المسؤول يحكم بالعدل ،الإسلام أثبت في ما مضى انه النظام الأمثل في الحكم على الشعب لكن للأسف فقط في زمن الرسول وأئمته العظام طبق الحكم الإسلامي بحذافيره ولم نر إلى يومنا هذا الحكم الإسلامي العادل تجاه شعبه أود من كل قارئ كريم ان يحل محل الباحث لحل هذه المشكلة،ونشرها على أوسع نطاق ،دمتم بأمان الله

اسامة زهير