قانون التنفيذ – سداد عماد العسكري

ان التبليغات التي تجريها مديريات التنفيذ: يتولى مديرية التنفيذ تبليغ المدين بموجب مذكرة الأخبار بالتنفيذ وتشعرهُ بوجوب الحضور أمامها ويعتبر هذا التبليغ وجوبياً ، إذا كان السند من المحررات التنفيذية ، أما إذا كان حكماً قضائيا فأن تبليغ المدين بمذكرة الإخبار بالتنفيذ لا يعتبر وجوبياً بأعتبار أنهُ على علم بهذا الحكم ويتعين عليه مراجعة مديرية التنفيذ لتنفيذ الحكم أتجاهه وتتبع مديريات التنفيذ في إجراءات التبليغ قانون المرافعات المدنية بأعتباره القانون الذي يرسم إجراءات التبليغ وقد أستقر التعامل بهذا القانون وفقاً لاحكام المادة/3 من قانون التنفيذ النافذ حالياً والتي تنص صراحة على وجوب إجراء التبليغ وفقاً لقانون المرافعات المدنية .

مذكرة اخبار

عدم حضور المدين أمام مديرية التفيذ بعد تبليغة: إذا تبلغ بمذكرة إخبار التنفيذ ولم يحضر أمام المديرية خلال المدة المحددة قانوناً وهي سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ ، إذا كان المدين لهُ موطن دائم أو محل مختار للتبليغ وخمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي للتبليغ ، إذا لم يكن لهُ موطن دائم أو محل مختار للتبليغ فإذا لم يبلغ يتم تبليغه أعلانا في صحيفتين يوميتين ، هذا إذا كان من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من القطاع الخاص ، أما إذا كان المدين من دوائر الدولة أو الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى ، فأن المدة المحددة لحضوره هي ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بعدها يجبر المدين على الحضور حيث يصدر المنفذ العدل مذكرة إحضار بحق المدين وهي تشبه أمر إلقاء القبض بالنسبة للمحاكم الجزائية وتوجه هذهِ المذكرة إلى مركز الشرطة في المنطقة التي يقيم فيها المدين أو يعمل بها لغرض إحضاره جبراً. حضور المدين أمام مديرية التنفيذ بعد تبليغه : إذا حضر المدين بعد تبليغه خلال المدة القانونية أو أحضر جبراً نكون عندئذ أمام الاحتمالات :

1-أن يقرّ المدين بالدين ويسدد مع مصاريفه سواء كان التسديد دفعة واحدة أو تسديده عن طريق الأقساط وهنا يطلب المنفذ العدل حصر أموال المدين المنقوله وغير المنقوله وبيان موارده ومقدار القسط الذي يدفعهُ المدين لتسديد الدين ويوجه له تنبيه بأن هناك إجراءات جزائية ستتخذ بحقه ، إذا أدلى بمعلومات غير صحيحة عن مركزه المالي وبعد أن يعرض المدين التسوية أمام المنفذ العدل يقرر عندئذ فيما إذا كانت هذهِ التسوية غير مناسبة مع حالته المادية فيقرر تعديلها إلى الحد الذي يراه متفقاً مع الحالة المالية للمدّين .

2-أن يعترض المدين على مشغولية ذمته للدائن بموجب المحرر المنفذ إذا كان هذا المحرر من الأوراق التجارية القابلة للتداول أو من السندات المتضمنة إقراراً بدّين أو من السندات المثبتة لحق شخصي حيث لا يجوز الأعتراض على السندات المنفذة إلا إذا كانت أحد هذهِ المحررات الثلاث ، وعند الأعتراض يبلغ الدائن بالحضور ويعاد إليه المحرر التنفيذي بعد تثبيت واقعة الأعتراض على ظهر المحرر ليقيم به الدعوى إن أراد .

3-أن يدعي المدين تسديد الدين المنفذ خارج مديرية التنفيذ كلاً أو جزءاً ويمكن أن يرد هذا الدفع على الديون المثقة في كافة المحررات التنفيذية سواء كانت احكام أو سندات تنفيذية ، فإذا أقرّ الدائن بإستلامه للدّين جزءا أو كلاً خارج مديرية التنفيذ تصدق أقواله على ذلك وتغلق الأضبارة التنفيذية ، إذا كان الدين قد سدد بأكمله ، أما إذا أنكر الدائن تسديد الدين كلاً أو جزءا تكلف المديرية المدين بإثبات التسديد فإن قدمَ إدلة كافية للإثبات تمهلهُ مة مناسبة لغرض أقامة الدعوى لإثبات التسديد ومنع المطالبة بالدين والحصول على قرار بإيقاف التنفيذ من المحكمة ذاتها نتيجة هذهِ الدعوى.

4-أن يحضر المدين أمام مديرية التنفيذ ويمتنع عن الوفاء بالدين أو يقدم تسوية معينة ثم يتخلف عن الوفاء بهذهِ التسوية ، فإذا حضر المدين وأمتنع عن الوفاء دون سبب مشروع بقصد التهرب والمماطله ، فأن مديرية التنفيذ تستعمل صلاحيتها بتحصيل الدين من المدين عبر وسائل التنفيذ الجبري ، وهو بصورة عامه يتم بأحدى صورتين :

آ- تسمى التنفيذ العيني ، وهو أن يحصل الدائن على عين ما ألتزم به المدين كتسليم الزوجة نفس الأثاث التي حكم على الزوج بتسليمها لها بعد الطلاق أو تسلم الأم الحاضنة صغيرها المحضون بعد الحكم بردهِ إليها .

ب- وتسمى التنفيذ بمقابل ، وهو أن يحصل الدائن على مقابل ما ألتزم به المدين وذلك بعد أن يتعذر الحصول على عين ما ألتزم به المدين ، مثل؛ تسليم الزوجة قيمة الأثاث الزوجية ، إذا تعذر الحصول عليها بسبب إتلافها أو التصرف بها تعمداً من قبل الزوج .

وفاة المدين أثناء التنفيذ : إذا توفي المدين بعد إيداع السند التنفيذي لدى مديرية التنفيذ ومباشرتها بالإجراءات حال حياته ، فإن هذهِ الإجراءات تستمر بمواجهة الورثة حيث تتولى مديرية التنفيذ تبليغ المدين بعد حصولها على القسام الشرعي الخاص بحصر التركة وتستوفي الدين من تركته وذلك بعد أن تحلف لدائن يمين الاستظهار من تلقاء نفسها وبالصيغة المنصوص عليها في المادة / 124 من قانون الإثبات وذلك للتأكد من عدم إستيفاء الدائن لدينه من المدين حال حياته ، فإذا تم توزيع التركة على الورثة يجري التنفيذ على كل منهم حسب نصيبه من هذهِ التركة . وفاة المدين قبل التنفيذ : أجاز قانون التنفيذ للدائن طلب التنفيذ على تركة المدين وفي هذهِ الحالة تقوم مديرية التنفيذ بتحليف الدائن يمين الأستظهار من تلقاء نفسها ثم تقوم بتبليغ ورثة المدين كافة للحضور أمامها لأبداء ما لديهم من دفوع بشأن الدين المنفذ ، فإذا أعترضوا على الدين سواء بإنكاره أو الإدعاء بعدم العلم به أو كان بينهم صغيراً أو محجوراً وكان السند المنفذ من الأوراق التجارية أو من السندات المتضمنة إقراراً بدّين أو من السندات المثبته لحق شخصي عندئذ تقوم مديرية التنفيذ بإشعار الدائن لسحب هذا السند و مراجعة المحكمة المختصة لإثبات دّينه تجاه ورثة المدين وذلك تطبيقاً لاحكام المادة/ 26/4 من قانون التنفيذ / أما إذا أقرَ الورثة بالدين و لم يكن بينهم صغير أو محجور ، فأن مديرية التنفيذ تقوم بإستيفاء الدين من تركة المدين .

وفاة الدائن قبل إدائهِ يمين الأستظهار

إذا توفي الدائن قبل إداءِه يمين الأستظهار يقوم المنفذ العدل بتحليف ورثتهِ يمين الاستظهار وتكون صيغة هذا اليمين هي بعدم علمهم بإستيفاء مورثهم للدّين المنفذ ويستثنى من حلف اليمين الصغار والمحجور عليهم لأنهم ليسوا أهلاً لحلف اليمين ويؤجل أمر التحليف إلى حين بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر عن المحجور عليه ولا يحلف من ينوب عنهُ هذهِ اليمين لأن النيابة تجري في طلب تحديث اليمين و لاتجري في اليمين نفسه .

تبدل اليد : نصت المادة /38 من قانون التنفيذ : ( لا يؤثر على المعاملات التنفيذية تبدل اليد الواقع جزءا او كلا على الشيء المراد التنفيذ عليه في تاريخ اقامة الدعوى التي صدر فيها الحكم المنفذ او بعد تسجيل المحرر التنفيذي الا اذا كان التبدل الواقع قد جرى لاسباب لا علاقة لها بالمدين وتايد ذلك للمنفذ العدل بادلة كتابية فعند ذلك يمهل واضع اليد الاخير مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما لمراجعة المحكمة المختصة واستحصال قرار بتاخير التنفيذ).

صور من المعاملات التنفيذية

1-تنفيذ حكم يقضي بإلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل معين ، ومثال ذلك ؛ إلزام المحكوم عليه ببأعادة بناء السياج الذي هدمه ، فتكلف مديرية التنفيذ المدين بأعادة بناء السياج على الحالة التي كان عليها قبل الهدم ، فإذا أمتنع عن ذلك تقدر مديرية التنفيذ كلفة أعادة البناء بواسطة خبير ويكلف المدين بتسديد هذهِ الكلفة ، فإذا أمتنع عن ذلك يكلف الدائن بأعادة بناء السياج ثم تباشر مديرية التنفيذ بإجراءات التنفيذ الجبري على المدين لإستيفاء الكلفة منهُ .

2-تنفيذ حكم يتضمن إلزام المنفذ عليه بتسليم الصغير إلى حاضنته ، في هذهِ الحالة يبلغ المنفذ عليه بضرورة تسليم الصغير إلى حاضنته خلال فترة زمنية تحددها مديرية التنفيذ ، فإذا أمتنع عن ذلك تقوم مديرية التنفيذ بغجراءات الحبس التنفيذي حتى يسلم الصغير إلى حاضنته أو أن يثبت أن عدم التسليم يأتي بسبب خارج عن إرادته كما لو كان الصغير قد توفي أو فُقد.

3- تنفيذ حكم يتضمن إلزام المحكوم عليه بالامتناع عن عمل معين ، ومثال ذلك ؛ إلزام المحكوم عليه بعدم المرور في الطريق الخاص المشترك في هذهِ الحالة يطلب المنفذ العدل من المحكوم عليه كتابة تعهد تحريري بعدم التعرض لطالب التنفيذ عن مروره وعدم وضع العقبات التي تحول دون الدخول في هذا الطريق ، فإذا ما خالف المنفذ عليه هذا التعهد تعيد مديرية التنفيذ التعهد مرة ثانية وثالثة وبعد ذلك تشعر محكمة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية ضده استنادا لما جاء في المادة / 35 من قانون التنفيذ .

4-تنفيذ سند يتضمن الإلزام لإعطاء مبلغ معين من النقود ، تنفذ هذهِ السندات على المدين بطريقة التنفيذ بمقابل وذلك بحجز وبيع أمواله القابلة للحجز سواء كانت منقولة أو عقارية ، فإذا أمتنع عن تسديد الدين دفعة واحدة أو بالأقساط ولم يكن للمدّين أموال ظاهرة أو قام بأخفاء أو تهريب هذهِ الأموال عندئذ تلجأ مديرية التنفيذ إلى التضييق على المدين وإظهار أمواله لغرض حجزها وبيعها أو قد تلجأ إلى منعه من السفر أو حبسه تنفيذياً.

5-التنفيذ حكم يتضمن الإلزام بإعطاء شيء معين ، مثال ذلك ؛ تسليم آثاث الزوجية إلى الزوجة ، فإذا رفض المدين تسليمها وكانت هذهِ الأثاث ظاهرة للعيان فأن مديرية التنفيذ تنتزع هذهِ الأثاث من المدين وتسلمها إلى الدائن بموجب محضر تذكر فيه أوصاف الأثاث وإذا أدعت الزوجة ، بأن المدين قد قام بإتلاف أو تخريب هذهِ الأثاث ، فأن مديرية التنفيذ تثبت ذلك في المحضر وتشعر الدائن بمراجعة المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض أما إذا كان المدين قد تصرف بهذهِ الأثاث وتعذر العثور عليها ، فيصار إلى إستيفاء قيمتها نقداً من المدين .

6-تنفيذ حكم يتضمن إلزام المنفذ عليه بمطاوعة زوجها ، نصت المادة / 11 من القانون على أنهُ (يقتصر تنفيذ حكم مطاوعة الزوجة لزوجها بالتنبيه فقط ) في هذهِ الحالة تبلغ الزوجة بالحضور أمام مديرية التنفيذ وتنبه أمام المنفذ العدل لمطاوعة زوجها ، فإذا وافقت على ذلك أو امتنعت يثبت المنفذ العدل ذلك في محضر يوقع من قبلها ومن قبل الزوج ، إذا كان حاضرا ويزود الزوج بنسخة من هذا المحضر ، أما إذا لم تحضر الزوجة رغم تبليغها تعتبر ممتنهة عن مطاوعة زوجها ويزود الزوج باستشهاد يؤيد ذلك .

7-تنفيذ قرار يتضمن الإلزام بإعطاء نفقة مؤقتة ، تصدر محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية أثناء النظر بدعوى النفقة المقامة من قبل الزوجة أو من قبل الأصول أو الفروع تصدر قراراً بفرض نفقة مؤقتة على المدعى عليه تُعين المدعي على تسيير أموره المعاشية لحين حسم دعوى النفقة ويكون هذا القرار قابلاً للتنفيذ لمجرد صدوره لحين حسم دعوى النفقة المستمرة .

8-تنفيذ حكم يتضمن الإلزام بفرض نفقة مستمرة ، إذا لم يكن المحكوم عليه موظفاً أو عسكرياً أو متقاعداً أو يتقاضى راتباً أو إجراً من الدولة في هذهِ الحالة تحدد مديرية التنفيذ موعداً يلزم المحكوم عليه بإيداع مبلغ النفقة المحكوم بها بصورة منتظمة في كل شهر ، أما إذا كان المنفذ عليه موظفاً أو متقاعداً أو يتقاضى راتب من الدولة في هذهِ الحالة تشعر مديرية التنفيذ الجهة التي ينتسب إليها المحكوم عليه لغرض الحجز على راتبه ومن ثم استقطاع جزء منهُ شهرياً ، ويشمل الاستقطاع الراتب الاسمي مع كامل المخصصات على أن لا يتجاوز خُمس الراتب الكلي .

9-تنفيذ الاحكام الصادرة بإلزام المدعى عليه أظافة لوظيفته أو أظافة لولايته أو الوصاية أو القيمومة أو أظافة لتركة المورث ، عادة الشخص المعنوي يمثلهُ شخص طبيعي يعبر عن إرادته ، وغذا صدر حكم فإن آثاره تنصرف إلى الشخص المعنوي وكذلك الحال بالنسبة للوكالة والولاية والقيمومة وتركة المورث.

10-صلاحية الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل بالتصرف بالمعاملة التنفيذية ، فمن ينوب عن الصغير والمجنون والمعتوه ومنْ حجرَ عليه بقرار من محكمة مختصة وكذلك المحكوم بالسجن المؤبد أو المؤقت ، هناك منْ ينوب عنهم قانوناً لإكمال إجراءات المعاملة التنفيذية .

11-تنفيذ حكم يتضمن إلزام المطلق بإسكان مطلقته في دار الزوجية ،حيث جاء بالمادة / 4 من قانون حق الزوجة المطلقة بالسكنى رقم 77 لسنة 1983 والتي أعطت الحق لمديرية التنفيذ إبقاء الزوجة المطلقة في دار الزوجية لفترة محددة وأخلاءها من الزوج وممن لا يجوز أن يسكن معها في هذهِ الدار ما عدا منْ كان يعيلهُ الزوج قبل الطلاق ويبلغ الزوج بلزوم ترك دار الزوجية فور تنفيذ الحكم .

12-تنفيذ حكم يتضمن إلزام المنفذ عليه بتخلية العقار المأجور، حيث تتولى مديرية التنفيذ تبليغ المحكوم عليه بتخلية المأجور وتسليمه إلى طالب التنفيذ خالياً من الشواغل ويسدد مصاريف الدعوى إذا ما طلب الدائن ذلك ، كما يحق لمنفذ العدل من أمهال المحكوم عليه بالتخلية مدة لا تزيد عن 90 يوما لغرض تخليته تطبيقا لاحكام المادة / 22/2 من قانون إيجار العقار 87 لسنة 1979 وهذهِ المدة يبدأ سريانها من تاريخ إيداع حكم التخلية لدى المديرية ، فإذا نقض الحكم وصدر حكم جديد بالتخلية فأن مدة الامهال تبدأ من تاريخ إيداع الحكم الجديد ولا عبرة بالمدة السابقة .