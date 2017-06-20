الإنسانية والشر.. وجهان

لعملة واحدة – إخلاص مجيد

عندما خلق الله سبحانه وتعالى ابانا ادم عليه السلام جعل من نسله هابيل قابيل فكان بداية الصراع بين الانسانية والشر.

كلنا من نسل ادم وكلنا يملك خصالا من تلك الانسانية وهذه الشرور فان تفوقت تلك على هذه نسمى انساناً والعكس بشراً فنحن نبقى من هذا وذاك لدينا من الحسنات والذنوب فان كان قابيل قد رافق الشيطان وخصال الشر فان هابيل ارتضى بالانسانية سبيلا وله والفضل بان يكون المقتول مقابل ان يتحمل القاتل ذنوبه.هذه ليست نظرية جديدة بقدر ماهي تفسير يمكن ان يقبل او يرفض بين خصال الانسانية والشر كوجهين لعملة واحدة! ويبقى السؤال المطروح ايهما اقوى من الاخر؟هل خصال الانسانية ام مزايا البشر؟ ربما هذا ما يمكن ان يحدده الشخص ذاته، وتؤدي البيئة والدين والثقافة والتربية الاسرية وحتى المدرسة والرفاق دورا في تكوين بعض الخصال. ان الصراع والحروب الدائمة في كوكبنا الارض ماهو الا تمثيل حقيقي بين الانسانية والشر، ولكل طرف وجهة نظر قد تمثل بعضا من الانسانية والكثير من الشر فمهما كانت نتيجة او اسباب الصراع او الحرب فالقتل يبقى شريعة الشر منذ بدء الخلق. هذا الفرق ليس بحقيقة اثبتها العلم او تفسير ديني بحت انما هو من منظوري الخاص حول الانسانية والشر، اكيد ان الانسان بفطرته ليس ملاك منزه من الذنوب، بل حتى الرسل والانبياء لم يكونوا بدون اخطاء ويبقى الله سبحانه وتعالى الغفور التواب، وخير الناس التوابين الى الله. كلنا نذنب ونتوجه بقلب خالص الى الله لنيل المغفرة والرحمة لكن ان يسيطر الشر علينا لدرجة ان نبقى مجرد بشر مجردين من الانسانية هذه المسألة يصعب تفسيرها، الغاية من القول هل هناك بشر مجردون من الانسانية؟ اعجز عن الاجابة واترك الموضوع بين ايديكم مطروحا لربما ساعد بعضنا بعضاً لنعود الى الله سبحانه وتعالى ونعترف بالجانب المظلم من شرورنا لنرى بصيصا من الضياء الباقي من الفطرة في داخلنا. ويبقى الصراع مفتوحا بين الانسانية والشر الى اليوم الموعود.