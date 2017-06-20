تشكيل مجلس تنسيقي بين البلدين للإرتقاء بالمشتركات ستراتيجياً

العبادي لملك السعودية: علاقاتنا الخارجية مبنية على إستقلال القرار

الرياض – الزمان

اتفق العراق والسعودية على تشكيل مجلس تنسيقي يعمل على الارتقاء بالعلاقات الى المستوى الستراتيجي وكذلك فتح افاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية الى جانب مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه. وقال بيان امس ان (رئيس الوزراء حيدر العبادي التقى ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز وبحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية وتكثيف التعاون في المجالات كافة خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين)، لافتا الى ان اللقاء تطرق الى (القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك)، مبينا ان (الجانبين اتفقا على اهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تعود بالمنفعة لكلا البلدين)، واوضح البيان انه (تم الاتفاق على مواجهة الاوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه الامتين العربية والاسلامية من خلال مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه)، مؤكدا انه (تمت مناقشة تعزيز السلم والامن في المنطقة)، مشيرا الى ان (الجانبين اتفقا ايضا على تشكيل مجلس تنسيقي يعمل على الارتقاء بالعلاقات الى المستوى الستراتيجي بالاضافة الى فتح افاق جديدة للتعاون تشمل المجالات الامنية والاقتصادية والتنموية والسياحية والثقافية فضلا عن تنشيط الشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين، و متابعة تنفيذ ما يتم ابرامه من اتفاقات ومذكرات تفاهم لتحقيق الاهداف المشتركة). ونقل البيان عن العبادي قوله خلال اللقاء (نحترم التنوع الديني والقومي والمذهبي ونسير على هذا النهج وعلاقاتنا قائمة على مصالح شعبنا ولانريد ان نكون ضمن سياسة المحاور كما نحافظ في علاقاتنا المتنوعة مع دول العالم المختلفة والمجاورة على استقلال قرارنا،ونتحرى مصالح شعبنا وامننا)، مشدد على (اهمية التعاون ضد الارهاب والقضاء على عصابات داعش الارهابية)، مثمنا جهود السعودية (دعم مشاريع اعادة اعمار العراق).

من جانبه قال العاهل السعودي (قلوبنا مفتوحة وكل الابواب مشرعة للتعاون مع العراق،ومستعدون للمساعدة والتعاون المشترك في المجالات كافة)، واضاف (اننا سعداء بزيارتكم ونقدر جهودكم في محاربة الارهاب وماحققتموه في هذا المجال من اجل استقرار العراق وتكاتف ابناء شعبه)، متمنيا (للعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من التطور). كما استقبل العبادي بمقر اقامته في مكة ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان وجرى بحث التعاون ضد الارهاب وتعزيز العلاقات الثنائية التي تخدم الشعبين . وقال البيان ان (الجانبين بحثا التعاون المشترك ضد الارهاب وتعزيز العلاقات الثنائية التي تخدم الشعبين الشقيقين بالاضافة الى فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة). ولفت العبادي الى ان (المنطقة تشهد مآسٍ كبيرة يمكن حلها بالتعاون والمساعدة،ويجب ان يكون للأمة العربية والإسلامية دور في البناء والإعمار والتنمية)، مؤكدا ان (توجه العراق بأن لا يكون طرفاً في النزاعات وإنما جزء من عوامل الاستقرار والالتقاء). من جهته اشار ابن سلمان الى ان (لدى البلدين تحديات ومخاطر مشتركة لاسيما وان التطرف مركّب من مجموعة من الأحداث المعقدة منها عدم استقرار بعض الدول،لكن االسعودية متفائلة بعمل العراق وتوجهه وانها ستقطع شوطا مهما من خلال المجلس التنسيقي بين البلدين)، مبينا ان (للعراق مقومات للنجاح و السعودية جاهزة للوقوف)، عادا (التعاون بين البلدين نقطة تحول مهمة في المنطقة). وكان محافظ المثنى فالح الزيادي قد كشف عن ان العبادي سيبحث خلال زيارته الى السعودية فتح منفذ الجميمة الحدودي.وذكر الزيادي في تصريح امس ان (الحكومة المحلية خلال المدة الماضية عملت على ان يكون موضوع إعادة فتح المنفذ من أولويات الحكومة المركزية لمناقشته مع الجانب السعودي)، موضحا ان (السفارة السعودية في بغداد أبدت رغبتها الجدية لفتح المنفذ بعد تسليط الضوء على هذا الموضوع)، لافتا الى ان (وزارة الخارجية وعدتنا بان يكون الملف من أولوياتها خلال الزيارة الى السعودية). متوقعا (فتح المنفذ خلال المدة المقبلة).