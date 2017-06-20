مقتل صحفي فرنسي في معارك الموصل

يار الله: تحرير أجزاء واسعة من حي الشفاء والسيطرة على سجن الأحداث والجسر الخامس

بغداد – محمد الصالحي

حررت العمليات المشتركة الجزء الجنوبي لحي الشفاء في الساحل الأيمن لمدينة الموصل وفرضت سيطرتها على دائرة صحة نينوى وكنيسة ماريا والجسر الخامس، فيما اكدت وزارة الخارجية الفرنسية مقتل صحفي في الموصل.

وقال قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (قوات الفرقة المدرعة التاسعة حررت الجزء الجنوبي من حي الشفاء وسيطرت على قلعة باشطابيان الأثرية وسجن الأحداث ومرقد يحيى أبو القاسم).وأضاف أن (القطعات سيطرت أيضا على دائرة صحة نينوى وكنيسة ماريا والجسر الخامس). مشيرا إلى أنها (أدامت التماس مع حي راس الكور في الساحل الأيمن). وتخوض القوات الأمنية معارك ضارية لتحرير الاحياء الأخيرة من الساحل الأيمن لمدينة الموصل. وذكر مصدر امس ان (قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من تدمير منزل كان يتخذه عناصر داعش موقعا لتنفيذ هجماتهم ضد المدنيين والقوات الامنية، ما اسفر عن قتل 7 من داعش يحملون جنسيات اجنبية وعربية).واضاف أن (القوات الامنية تمكنت ايضا من التقدم في المدينة القديمة باتجاه جامع النوري) ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الصحفي الفرنسي ستيفان فيلينوف توفي في العراق متأثرا بجروح أصيب بها في انفجار لغم بالموصل في وقت سابق هذا الأسبوع وأودى انفجار اللغم بحياة الصحفي العراقي بختيار حداد كما أصاب المراسلة فيرونيك روبير. وأصيب مراسل آخر حر بجروح طفيفة ويدافع عناصر داعش عن معقلهم المتبقي في المدينة القديمة بالموصل ويتحركون خلسة في الأزقة الضيقة بينما تتقدم القوات العراقية صوبهم ببطء وقال مصدر أمس ان (الشرطة الاتحادية سلمت مهام الملف الامني في ناحية الشورة جنوب نينوى الى حشد الشورة). مبينا ان (افراد هذا الحشد هم من اهالي الناحية).واضاف ان (الشرطة الاتحادية اعادت الانتشار في مواقع اخرى خارج الناحية). مشيرا الى ان (الملف الامني بات الان في يد حشد الشورة الذي يعمل على ترتيب عناصره وتوزيعهم في مواقع الشرطة الاتحادية).وتابع المصدر ان (الشرطة الاتحادية وفرت كامل الدعم للمنطقة بعد تحريرها).من جهته اكد مدير ناحية الشورة خالد الجار في تصريح امس ان (حشد الشورة غير مؤهل لاستلام مهام الناحية). داعيا قيادة شرطة نينوى الى (تخصيص قوة من شرطة نينوى المحلية لغرض تسليمها ملف المهام الامنية). مؤكدا ان (الشرطة المحلية سيكون لها دور مهم في فرض الامن في هذه المرحلة).واضاف الجار ان (منطقة الشورة مفتوحة على الجزيرة والقيارة والحضر ومناطق اخرى وهناك خلايا تابعة لتنظيم داعش، ماتزال تنشط في عدد من المواقع في اطراف الناحية). داعيا الى (عدم الاستعجال في تسلم مهام امن الناحية. وأعلن عضو مجلس محافظة نينوى عبد الرحمن الوكاع في تصريح امس ان (خطة امنية واسعة ستنطلق بعد إعلان تحرير أيمن المدينة للسيطرة على الأوضاع الأمنية ومنع تسلل الإرهابيين وقيامهم بعمليات انتحارية).وأضاف أن (المعركة المقبلة ستكون استخبارية لمحاسبة اي متورط مع التنظيم الإجرامي وتدقيق الأسماء التي هربت او تسربت عبر الحدود الإدارية، فضلا عن سماع إفادات من قبل الأهالي ضد الدواعش).مشيرا الى ان (العملية ستعتمد على القوات الأمنية والجهات الأستخبارية). وفي الانبار قال مدير ناحية الوليد بقضاء الرطبة عبد المنعم خلف الطرموز في تصريح امس ان (تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت الى ناحية الوليد بقضاء الرطبة مسنودة بمدفعية وصواريخ وأسلحة متنوعة لشن هجوم واسع النطاق على منطقة عكاشات لاستعادتها من مجرمي داعش بالتزامن مع قصف جوي عنيف على معاقل التنظيم). وأضاف أن (هناك توجها من القيادات الأمنية لزيادة عدد القوات الأمنية لإسناد القطعات العسكرية للتأمين الطريق الدولي السريع). مبيناً ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها عززت من انتشارها على طول الشريط الحدودي مع سوريا والاردن للحيلولة دون وقوع اي خرق امني).