التفتيش العام.. هدر للمال العام – فوزي الاتروشي

اشتهر الشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي ببيت شعري جميل طالما رددناه في المدارس وهو: علم ودستور ومجلس امة * * كل عن المعنى الصحيح محرف

ولو كان هذا الشاعر الوطني الذي ينتصب تمثاله في شارع الرشيد حيا الان لندم على ما قاله بحق العهد الملكي الذي صرنا نحن اليه لهول ما نراه اليوم من خواء وفراغ وهشاشة المؤسسات اللامعة اسما و الفاشلة جوهرا، حتى باتت كما يقول الشاعر : كالطبل يكبر وهو خال اجوف. وتقدم اغلب مكاتب المفتشين العموميين المثال الصارخ على انتفاء الحاجة، وانعدام الجدوى من اضافة آلاف الموظفين الى هيكل الادارة العراقية المترهل والمتكرش اصلا حتى صار بلا رقبة .

يفترض ان مكاتب المفتشين هياكل ادارية مرشقة وخبيرة و متمرسة في العمل الرقابي الدقيق والمتأني والمنصف بعيدا عن اضواء الاعلام، فهدفها النهائي متابعة سير المال العام وطرق صرفه ومدى قدرة الجهاز التنفيذي على التعامل مع ابواب الميزانية بالشكل المطلوب .

اما الندوات والفعاليات الادبية و الفنية والاعلامية فهي في غنى عنها، الا اذا كانت تعد نفسها رديفة للادارة ولعمل الوزارات .

وكم مرة اشرنا ان اغلب هذه المكاتب تحولت الى حاويات للموظفين من ذوى القربى وما يتبع ذلك من رواتب ومخصصات مغرية وسفرات وايفادات وضيافات و نثريات تنوء بثقلها ميزانية الدولة، في وقت وظيفة الجهة الرقابية تخفيف العبء.

لذلك نرى مثلما يرى الكثيرون من المثقفين والسياسيين ان مشروع الغاء هذه المكاتب خطوة نحو تحسين الاداء وتفعيل مهمة المدعي العام، وديوان الرقابة المالية التي تعد احدى اعرق الدوائر التي ما زالت محتفظة بصدقيتها وحرفيتها ومهنيتها .

ان مكاتب المفتشين لم تستطع منذ تأسيسها تحقيق اي نجاح في انتشال العراق من ترتيبه العالمي ضمن الدول الاكثر فسادا في العالم . وعجزت عن ملاحقة كبار الفاسدين لا في داخل العراق ولا في الخارج وبقيت الاحكام الصادرة بحقهم مراوحة او غيابية بعد ان يكون السارق والمختلس الكبير قد هرب بما خف حمله وغلا ثمنه الى احدى البقاع الآمنة في ارض الله الواسعة . ولو حسبنا كمية الاموال المسترجعة لصالح الخزينة سنراها لا تعادل نفقات رواتب ومخصصات وسيارات موظفي هذه المكاتب وتكاليف الترميم والوقود والايفادات العشوائية العبثية التي باتت تثير اشمئزاز و سخرية صغار الموظفين وشعورهم انهم الوحيدون المستهدفون من فخامات وسيادات المفتشين الى حد ان اسم المفتش صار يثير الرعب فيهم .

وفي اكثر الاحيان تصبح هذه المكاتب وبعض موظفيها المتقاعسين والمتكاسلين عقبة في وجه اي تطوير او تحديث يقوم به الموظف التنفيذي، حيث يمطره مكتب المفتش بسيل من الكتب الجافة الكئيبة ذات البعد الدوغمائي الشكلي السطحي الساذج والمكتوب بلغة متعالية في برج عاجي بمنأى عن يوميات العمل وتعقيداته واشكالاته التي تقتضي على مدار اليوم والساعة حلولا واقعية . ان مكاتب المفتشين في اغلب الاحيان تصغي بسبب بطالتها المقنعة الى سيل عارم من الرسائل الكيدية الملفقة التي لا تستحق الاهتمام، في وقت تترك ملفات الفساد الكبيرة والحقيقية دون حل رغم مرور سنوات عليها، والانكى من ذلك انها تعمل باصرار على تمييعها .

وهذا ما جعل هذه المكاتب فارغة من هيبتها ومجرد رقم زائد يضاف الى الادارة المتضخمة، بل انها الرقم الاسوأ لان وجودها هدر يومي ونزف متواصل للمال العام وغيابها استرجاع لاموال طائلة يمكن ان توجه لأي مرفق خدمي يفيد العباد والبلاد .

بغداد