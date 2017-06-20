البصرة تكافح حشرة عنكبوت الغبار وكربلاء تسوّق الحنطة والشعير

الزراعة لـ (الزمان): المساحات تحدد حسب الإيردات المائية سنوياً

بغداد ــ داليـا أحمـد

اكدت وزارة الزراعة تحديد المساحات الزراعية بحسب خطة الايرادات المائية سنويا. كاشفة عن ارتفاع نسبة تسويق الحنطة والشعير في محافظة كربلاء.

وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي لـ (الزمان) أمس ان (الوزارة وبالتعاون مع الوزارات المشتركة ومنها الموارد شكلت لجنة مشتركة لوضع الخطة الزراعية سواء شتوية ام صيفية وعلى ضوء تلك الخطة يتم تنفيذ العمل حيث ان اللجنة حددت المساحات الزراعية بحسب التخصيصات المائية لهذا الموسم ونحن مقيدون بتلك الايرادات).

وأضاف ان (الوزارة متعاطفة مع المناشدات التي طالب بها فلاحو قضاء المشخاب لكننا امام ايرادات مائية تم تحديدها بوقت مسبق وتوزيعها بين المساحات الزراعية التي تم ادراجها ضمن الخطة السنوية لهذا العام والوزارة غير قادرة على ان تعطي خطة زراعية جديدة تلبي الاحتياجات كافة).

واوضح القيسي ان (الوزارة ترغب بزيادة المساحات الزراعية لزيادة الانتاج لكننا نعمل بما في وسعنا وما لدينا من امكانيات لانتاج محاصيل زراعية جيدة). وأعلنت مديرية زراعة محافظة كربلاء عن تسويق أكثر من 28456 طناً من الحنطة والشعير،فيما تم دعم سعر الباذرات المسمدة بنسبة 50 بالمئة وتقسيط المتبقي على عشر سنوات. وقال بيان تلقته (الزمان ) أمس ان (كربلاء وضمن خطتها لزراعة الحنطة قامت بزراعة أكثر من 60 ألف دونم بالحنطة والشعير في عموم المحافظة،وان تسويق الحنطة سيستمر حتى يوم 20 من الشهر الجاري و إن سعر الحنطة درجة أولى بلغ 560 ألف دينار،أما الدرجة الثانية فقد بلغ 480 ألف دينار،والثالثة قد بلغت 420 ألف دينار،فيما بلغ سعر الشعير 420 ألف دينار). ودعت المديرية (الفلاحين غير المسوقين إلى الإسراع في تسويق محاصيلهم). وعلى صعيد ذي صلة أكدت مديرية زراعة المحافظة إن الوزارة قررت دعم الباذرات بنسبة تصل إلى 50 بالمئة وتقسيط المتبقي على عشر سنوات من تخصيصات المبادرة الزراعية بهدف دعم الفلاحين والمزارعين الراغبين بشراء هذه المسمدات كما معمول فيه في منظومات الري بالرش).

عملية الزراعة

وتابع البيان ان (المديرية دعت الفلاحين والمزارعين إلى مراجعة المديرية والشعب الزراعية في الاقضية والنواحي من اجل ترشيحهم لاقتناء هذه الباذرات للاستفادة منها في عملية الزراعة).

من جهة أخرى وضعت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية تسعيرة خاصة بساحبات زراعية قدرة 123 حصان مع 5 بالمئة من ادواتها الاحتياطية والمدعومة بنسبة 50 بالمئة من سعرها الحقيقي من وزارة الزراعة.

واوضح البيان ان ( مديرية زراعة محافظة البصرة تنفذ حملة لمكافحة عنكبوت الغبار على النخيل في عموم بساتين النخيل في المحافظة). واضاف ان (الحملة ابتدأت في اليوم الأول من شهر حزيران وباستخدام مبيد اورتوس وبنسبة 50 مل لكل 100 لتر ماء وان المحلول يرش على عذق النخيل بهدف القضاء على الآفة التي تسبب أضرارا اقتصادية كبيرة على الحاصل وكذلك تسبب رداءة نوعية الثمار المصابة). واضاف البيان ان (شعبة زراعة عز الدين سليم تتابع عمل المصائد الضوئية الخاصة بمكافحة حفارات النخيل وجمع العينات منها).

اشجار النخيل

واشار إلى أن (أشجار النخيل في العراق عادة ماتتعرض لآفات كثيرة منها حشرة الدوباس وسوسة النخيل الحمراء وغيرها من الأمراض شانها شان باقي المحاصيل الزراعية فضلا عن ان الوزارة تتصدى بكل إمكانياتها الفنية من وقاية وحملات مكافحة عن طريق الجو والرش الأرضي لتلك الآفات لتحجيمها وهذا ماحصل فعلا مع حشرة الدوباس التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة بفعل المكافحة الخريفية التي أنتجتها عقول خبراء الوزارة). ومن جانب اخر احتفت مديرية زراعة محافظة كركوك دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي بالتعاون مع البرنامج الوطني لإكثار بذور الحنطة ذات الرتب العليا محطة أبحاث داقوق التابعة لدائرة البحوث الزراعية بيومي حقل زراعة الحنطة ذات الرتب العليا النوية، النواة، خط السنبلة وحقل في مجال مقارنة بين ثلاثة أصناف جديدة ومعتمدة من الحنطة). واوضح البيان ان (محطة أبحاث داقوق التابعة لدائرة البحوث الزراعية تم فيها زراعة 40 دونما بصنف بحوث 22 وباشرف من مدير محطة أبحاث داقوق وبمتابعة متواصلة من المزرعة الإرشادية حيث أجريت العمليات الزراعية لزراعة هذا الصنف)، مشيرا إلى إن (الحقل أعطى نتائج مبهرة من حيث النوعية والنقاوة والإنتاج بحضور المدير التنفيذي لبرنامج إكثار بذور الحنطة ذات الرتب العليا في العراق وقائمقام قضاء داقوق ورئيس اللجنة الزراعية في القضاء ومدير المركز الإرشادي وعدد من منتسبي شعبة زراعة داقوق وجمع من الفلاحين المتميزين) .

مزرعة حصار

واضاف ان (المركز الإرشادي بالمحافظة احتفى في مزرعة حصار الإرشادي بالتعاون مع شركة دبانة للزراعة الحديثة بيوم حقل مقارنة بين ثلاثة أصناف جديدة ومعتمدة من الحنطة لغرض المقارنة بين هذه الأصناف من حيث المقاومة للإمراض والاستجابة لأنواع الأسمدة والمبيدات التي تضاف إليها خلال فترة النمو حيث تم خلال الاحتفالية تقديم شرح مفصل عن الأصناف الثلاثة من الحنطة وفائدتها من قبل ممثل شركة دبانة للزراعة الحديثة بحضور مدير المركز الإرشادي في المحافظة ومدير ناحية التون كوبري ومدير ناحية شوان ورؤساء مجالس وأعضاء الناحيتين وممثل الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية فرع المحافظة وعدد من الفلاحين المتميزين بالمنطقة).