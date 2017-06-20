العمل يستبعد متقاضي رواتب الدولة عن الإعانة الإجتماعية

بغداد – شيماء عادل

استبعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المستفيدين من الذين يتقاضون راتبا من الدولة عن الشمول باعانة الحماية الاجتماعية عدا الاُجراء اليوميين.

وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة حريصة على متابعة قضايا المواطنين واستفساراتهم التي ترد من خلال وسائل الاعلام المختلفة ومنها الشكاوى التي رفعت بشأن الايقاف الاحترازي لعدد من المستفيدين).

عمال شركة

لافتا الى ان (تقاطع المعلومات اوضح وجود حالات تتقاضى راتبا آخر من الدولة كونهم عمالاً في شركات نفطية او غير ذلك).

مبينا ان (الوزارة تنظر في تلك الطلبات والشكاوى من اجل شمول المستحقين الفعليين من الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر). وبشأن التنسيق مع المنظمات الدولية اكد منعم ان (هناك تنسيقا مع المنظمات الدولية والمحلية ومنها منظمة الصليب الاحمر باقامة الدورات التدريبية حيث تم تدريب 30 امرأة كمرحلة اولى من المسجلات في قاعدة بيانات الهيئة ممن لم يتم شمولهن باعانة الحماية الاجتماعية من اجل منحهن قروضاً صغيرة بدون فوائد).

مشيرا الى انه (سوف يتم الاستمرار باستيعاب اكبر عدد من النساء والمعيلات لاسرهن والقادرات على العمل من المسجلات بقاعدة البيانات بهدف تمكينهن من اعالة اسرهن).

وكانت الوزارة قد اطلقت رواتب الاعانة لـ 5079 مستفيدا ضمن الملحق الخامس للدفعة الثانية من العام الجاري من الذين اغلقت بطاقاتهم وتوقفت رواتبهم في بغداد والمحافظات لعدم تحديث البيانات.