الطب والإنسانية – احمد عناد

قبل اكثر من سنتين طرحت فكرة على السيد سعدي رئيس مؤسسة كهرمانة للتنمية البشرية ان هناك بعض الأطباء يمارسون عملهم في عياداتهم الخاصة بمنتهى الانسانية ويستوفون اجورا زهيدة جداً في ظَل الاسعار المرتفعة للأطباء .

وكانت الفكرة ان نستضيف اثنين او ثلاثة منهم في احدى قاعات المركز الثقافي البغدادي ليتحدثوا عن هذه التجربة الانسانية والقليلة في نفس الوقت وليست بالنادرة لافي بلادنا ولافي كل البلدان وربما قرأنا الكثير عنها لكنها ربما كانت في بلدان متقدمة في الرعاية الصحية لكن ان تتكلم في بلد تكاد فيه الرعاية الصحية تسير الى الانعدام في ظَل سياسة وزارة لاتريد ان تقدم الخدمة مجاناً وكذلك ازدياد المستشفيات الأهلية والتي هي بدورها تعود لاصحاب الأموال الذين تربطهم علاقه وثيقة في السياسيين وفي بلدنا اصبح لقطاع الاعمال شراكة قوية بهم من خلال الشراكات والحصص حيث لايتمكن شخص يريد ان يقدم خدمة للمواطن العراقي دون ان يتعرض له اصحاب النفوذ والمليشيات وقد حصلت مع احد الأطباء العراقيين المحسنين ألذي أراد بناء مستشفى خيري في النجف ليخدم اَهلها ومعاناته في الاجراءات والعراقيل التي أجبرته ان يعود بعد ان ذاق الامرين ويلعن هولاء الخونة والفديو موجود على اليوتيوب لم يحب مراجعته ..

المهم باشرنا للاتصال بهولاء الأطباء وذهبت الى الطبيب الاول وهو الدكتور نزار الجلبي في عيادته الخاصة والتي تقع في منطقة شعبية وطلبت الإذن بالدخول له وكانت عيادته تعج بالمرضى بعد ان استأذنتهم وتكلمت معه اننا نريد استضافته حول موضوع عيادته ومبلغ اجر الكشف المنخفضة في المركز الثقافي وأننا نريد ان نقدم له باسم المؤسسة درع الانسانية .على هذه المهمة التي يقوم بها.

شكرني في بادي الامر على هذه الالتفاتة الكريمة وقال لي حرفياً اعتذر عن هكذا لقاء واعلام لا أستطيع الحضور وبكل أدب .

أجبته دكتور ان عملكم الإنساني اليوم وفي مثل هذه الظروف للبلد يعني الكثير للمحتاجين والمتعففين والفقراء وما نريده من هذا اللقاء هو ان يكون وسيلة لحث الكثير بالتفكير بالانسانية قبل المادية وربما انت وغيرك ممن تمارسون هذا العمل ستكونون وسيلة تشجيع لهم .

اعتذر مرة اخرى وقال لي بيني وبينك كبرنا وتربينا في بيت أنعم الله علينا من نعمته الكثير وكان والدي من المتيسيرين مادياً يوم قال لي انا واخي الدكتور ايضا أولادي بذلت لكم وقدمت ما أستطيع وغدا اترك لكم الكثير من نعمة الله سبحانه وتعالى وارجو ان تعلموا ان لاحد يأخذ معه شي من هذه الدنيا غير اعماله وسيترك كل ما جمع من مال في هذه الدنيا ويغادرها ما أريده منكم ان تعاملوا الناس والمرضى بانسانية ولاتفكروا بجمع المال من مهنتكم حافظوا على سمعتكم وحديث الناس عنكم بالخير فأنها تعادل كنوز الدنيا كلها ومن ذالك الوقت ونحن نسير على ما اوصانا به ابينا رحمه الله والحمد لله فعلا كما اوصانا ولازلنا كل يوم نسمع من الدعاء ما يشرح القلوب .. حاولت معه وإلححت لكنه رفض الموضوع بشدة مع تقديم أسفه بكل أدب واحترام لم يبق لي الى ان شكرته على استقباله لي وحسن الضيافة متمنيا له التوفيق في عمله الإنساني .

اليوم في ظل هذه الضروف التي يعيشها البلد على الكل ان يراجع نفسه في عمل اي كان من اجل العودة الى الانسانية التي اوصانا بها الله عز وجل .

الكثير اليوم يأن تحت وطأت الأسعار والغلاء وضنك العيش ولافسحة لهذه الضنكة غير ان تعود القلوب وتفهم بالانسانية .