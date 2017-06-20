عين الزمان

الصحافة مرآة الشارع السياسي – عبدالزهرة الطالقاني

هل يمكن ان نعد الصحافة نبضاً للمجتمع العربي، يتلمس همومه وتطلعاته ورؤاه المستقبلية للأحداث وما يمكن ان تؤول اليه؟.. وهل ان الصحفيين مثقفون من طراز خاص؟.. أم انهم اصحاب رأيّ ونقاد سياسيون يعملون في اطار نظري صرف، بعيداً عن الواقع؟.. وهل يقوم هؤلاء بتضليل المجتمع احيانا، وسوقه باتجاهات لا تخدم البلاد والعباد لمجرد انهم يطرحون آراءً ويناقشون افكاراً ويعترضون على اجراءات اتخذتها احدى السلطات ، التنفيذية منها والتشريعية والقضائية؟.

ان خطورة الصحافة تكمن في انها تعمل بمساحة مفتوحة من الحرية وبدون اية قيود وضوابط ، لذلك تصبح اكثر تأثيراً وفاعلية باتجاهين معاً..

الاول ايجابي وهو نبذ الافكار السلبية والمتخلفة وانتقاد حالات الصراع الداخلي ، سواء كان حزبياً ام كتلويا ام طائفياً ام قومياً..

والاتجاه الثاني سلبي يتبنى خلق الازمات، والسعي لترويج الفتن، وزعزعة الامن الداخلي، واحداث فجوات بين السلطات والجمهور، وتغذية هذه الافكار والسعي لها وترويجها والتأكيد عليها ، بدوافع ذاتية او حزبية او طائفية او بدعم من جهات تعمل على مثل هذه الاجندات خارج الحدود.

لذلك نجد ان بعض الآراء المطروحة في الساحة، اوبالاصح على مساحة الرأيّ تبدو متطرفة احيانا، وهجومية احيانا اخرى، وتسقيطية في احيان متفرقة.. ومائلة الى العنف في احيان كثيرة.. وهكذا.. الا ان ذلك لا يعني ان الطابع العام للصحافة يتمثل بهذا التوجه، فهناك صحف بيض، وكُتاب آلوا على أنفسهم السعي الى النقد المهني، والمنهج الموضوعي في طرح الافكار التي تتضمن تحليلا للمشكلات، وايجاد حلول لها..وبذلك تصبح مثل هذه الآراء منتجة وايجابية وقد تسهم فعلا في خلق اجواء لحوار بناء، ووسائل ناجعة ومعالجات للمشاكل الآنية والمستدامة.

ان للصحافة العراقية تأريخاً حافلاً بالتفاعل مع الشارع وتطلعات الجماهير، لذلك فهي مرآة لما يجري من احداث وما يتحرك في الشارع العراقي، واقصد هنا الشارع السياسي .

وليس ضاراً ان تجد افكاراً متعارضة ومتناقضة ومتقاطعة.. بقدر ان تصدق، او لا تصدق ما يقال، وان تتفاعل مع هذه او تلك، وان تمتلك المسطرة التي تقيس بها قيمة ما ينشر ان كان غثاً ام سميناً، وحين ذاك لا خوف على العراقيين ولا هم يحزنون.

لقد تناولت الصحافة العراقية وطوال الستة الاشهر الاولى من هذا العام الاحداث الساخنة في البلاد من خلال العمود الصحفي والخبر والتحقيق واللقاءات والحوارات والتصريحات لمسؤولين تنفيذيين وتشريعيين.. وواكبت الحدث، والانتصارات المتحققة في الموصل وصعدت مع التصعيد ، وهدأت مع التهدئة، وعكست صورة مهمة جداً عن العلاقة بين المكونات واحتمالات تحول الحوارات الى صراعات، أو اتفاقات..

فكانت مرآة لتشكيل الرأي العام اولا ، ولتوجهات الساسة ورؤية الاحزاب والكتل، ومقارنة ذلك مع مايجري في الواقع وتأثيره السلبي والايجابي والنتائج التي يمكن ان تنبثق بعد هذا المخاض الذي يبدو عسيراً.

واذا ما حسمنا امرنا واعتبرنا الصحافة هي السلطة الرابعة، وانها اخذت تمارس دورها السلطوي مثل بقية السلطات، فاننا نخلص الى القول ان جزءاً من الاسباب ، تتحملها هذه السلطة مثلما تتحمل السلطات الاخرى اجزاءً منها.

فاضطراب المشهد العراقي وعدم الوضوح في الرؤية لما بعد داعش، وضبابية الصورة المستقبلية للحكم في العراق، والسقف الزمني المفتوح لاستمرار الازمات الامنية والسياسية والاقتصادية، هي بعض اشكاليات التغيير والاصلاح سعيا نحو الاستقرار، او استمرار حالة اللا استقرار..

فلم يعد المشهد العراقي في واقع الامر سلسا سهلا مرنا، بل هو صعب للغاية، ولا يتمتع بالمرونة الكافية في التحرك نحو انهاء الازمات، وهو معقد بدرجة كبيرة، ومتشابكة فيه الرؤى، مع غياب الاسس والمبادئ التي يتفق عليها الجميع.. لذلك تولدت مناكفات وصراعات سرعان ما تطورت الى أزمات مستدامة، علينا معالجتها ووضع الحلول لها والقضاء عليها..

وعمليات الاصلاح التي انطلقت واعلنت ونفذ بعض بنودها، انما هي جزء من المعالجات التي تبدو كأنها مجرد مسكنات لا اكثر، لوضع سياسي عراقي بالغ التعقيد، مع تشابك المصالح والتوجهات الحزبية والكتلوية والفئوية الضيقة، والابتعاد عن نظرة استراتيجية حقيقية لبناء عراق موحد مستقر مسالم، متطور اقتصاديا ينعم اهله بالكرامة والسلام والرفاهية ، يصنعون خبزهم وقرارهم بأنفسهم دون الحـاجة الى مستشارين اجانب.