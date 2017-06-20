عائلة المتهم بالهجوم على مسلمين في لندن تتضامن مع الضحايا

المرور تتعهّد بإنهاء ملف نقص اللوحات بعد العيد

بغداد – محمد الصالحي

لندن – الزمان

كشف مصدر في مديرية المرور العامة عن انجاز نحو 20 الف لوحة تسجيل دائمية لمركبات الاجرة في بغداد، مشيرا الى ان توزيع الارقام سيشمل المخصصة ارقامهم فقط وستبدأ المديرية بالتوزيع بعد العيد مباشرة.

وقال المصدر لـ (الزمان) أمس ان (المديرية انجزت من خلال معاملها طبع نحو 20 الف لوحة تسجيل لمركبات الاجرة خلال الايام القليلة الماضية).

واضاف ان (تلك الارقام ستوزع على اصحاب مركبات الاجرة ممن خصصت لهم ارقام مسبقة ولم يستلم لوحة معدنية).

عطلة العيد

وتابع ان (عملية التوزيع ستكون بعد عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة).

واوضح المصدر ان (المديرية ماضية في طبع الارقام للعجلات المتبقية بشكل سريع لانهاء الازمة بعد وصول وجبات اضافية من الارقام الالمانية).

ودعت مديرية المرور العامة اصحاب سيارات الاجرة الى تثبيت لوحاتهم بعد عيد الفطر مباشرة، مبينة ان ذلك يكون بموقعين في شمال بغداد.

وقال العميد عمار وليد من اعلام المديرية في تصريح امس ان (على اصحاب سيارات الاجرة المسجلة في بغداد والذين لم يتسلموا لوحاتهم الى مراجعة دوائرها لتثبيت لوحاتهم بعد عطلة عيد الفطر).

واضاف ان (ذلك يكون بموقعي الحسينية والتاجيات شمالي بغداد).

الى ذلك اعلن مصدر طبي في مستشفى سوق الشيوخ في محافظة ذي قار عن وفاة شخص واصابة ثلاثة أشخاص في حادث سير شرق مدينة الناصرية.

وقال مصدر امس ان (شخصا توفي واصيب ثلاثة اخرون في حادث سير عند الطريق الرابط ما بين مدينتي الناصرية وسوق الشيوخ).

واضاف ان ( الحادث وقع نتيجة انقلاب سيارة في الطريق الرابط ما بين الناصرية وسوق الشيوخ والذي اودى بحياة شخصين واصابة اخر بجروح خطيرة).

واضاف انه (تم نقل المصاب الى مستشفى سوق الشيوخ لتلقي العلاج).

اعربت عائلة منفذ الهجوم الذي استهدف مساء اول امس مصلين مسلمين قرب مسجد فينسبري بارك في شمال لندن، عن صدمتها مبدية تعاطفها مع الجرحى.

وقال ايليس اوزبورن في تصريح باسم العائلة (نشعر بصدمة بالغة، أمر لا يصدق، لا نستطيع ان نفهم ما حصل).

وايليس هو ابن شقيق دارن اوزبورن الذي ذكرت وسائل الاعلام البريطانية اسمه على أنه منفذ الهجوم وأب لاربعة اطفال.وأفادت شرطة لندن ان المشتبه به البالغ السابعة والاربعين من العمر موقوف بتهمة الارهاب، عادة انه تصرف بمفرده، لكنها لم تؤكد هويته. وأعلن وزير الدولة البريطاني للشؤون الأمنية بن والاس أن المشتبه به (لم يكن معروفا) لدى الاجهزة الامنية.

وقام المشتبه به الذي كان يقود شاحنة صغيرة بدهس المصلين الخارجين بمعظمهم من صلاة التراويح في المسجد ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص.

واضاف ايليس اوزبورن (نشعر بالاسى لعائلات الضحايا واننا نتعاطف من كل قلبنا مع الجرحى).ووصفت كريستين اوزبورن، والدة المشتبه به، ابنها بأنه (شخص معقد).

وقالت لشبكة تلفزيونية (لن ادافع عنه، لكنه ابني، وما حصل صدمة رهيبة بالنسبة إلي).ودهمت الشرطة مساء الاثنين منزل اوزبورن في حي بنتوين شمال كارديف (ويلز).

ونظمت مساء امس وقفة احتجاجية ضد كراهية الاسلام في مسجد فينسبري بارك.وأقيم اول امس لقاء تكريمي شارك فيه نحو مئة شخص وضعوا شموعا وزهورا ورسائل تضامن امام المسجد.

وكتبوا على بعض اللافتات (سينتصر الحب) و(متحدون لمكافحة الارهاب).

وقال رئيس بلدية لندن العمالي صادق خلال اللقاء (اريد ان احيي الجالية المسلمة التي كان ردها مثالا لنا جميعا)، في إشارة إلى تحرك بعض المارة الذين سيطروا على المهاجم ، وإلى تدخل إمام المسجد عندما انهال بعض المارة بالضرب على المعتدي.واضاف خان انهم (اتاحوا للشرطة القيام بعملها واعتقال منفذ الهجوم حتى تأخذ العدالة مجراها).

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ان الحادث يجري التعامل معه على انه هجوم إرهابي محتمل.

وإذا تأكد ذلك فسيكون رابع هجوم منذ آذار في بريطانيا والثالث بعربة تدهس عمدا مارة.

وقال شهود إنه بعد أداء الصلاة دهست شاحنة مستأجرة مجموعة من المصلين أثناء مغادرتهم المسجد وهو أحد أكبر المساجد في البلاد.

وقال أحد الشهود (جاءت الشاحنة ودهستنا وكان السائق يصرخ سأقتل جميع المسلمين).

وذكرت الشرطة أن رجلا توفي وأن سائق السيارة عمره 48 عاما وأمسك به المواطنون إلى أن اعتقل ونقل للمستشفى وسيخضع لتقويم للصحة العقلية.

واوضح منسق شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو ان (الوقت ما زال مبكرا لتحديد دافع المهاجم) لكنه أشار إلى أن الحادث يحمل كل سمات الهجوم الإرهابي مضيفا أن جميع الضحايا من المسلمين.

ويأتي الهجوم في وقت تشهد بريطانيا اضطرابا سياسيا حيث تنشغل رئيسة الوزراء بمحادثات الانسحاب من الاتحاد الأوربي بعد أن خسرت أغلبيتها البرلمانية في انتخابات الثامن من حزيران