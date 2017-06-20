مجلس ذي قار يمهل الكهرباء أسبوعاً لزيادة الطاقة

الناصري يبحث مع الموارد ملف الأهوار المقدم لليونسكو

ذي قار – باسم الركابي

بحث محافظ ذي قار يحيى الناصري مع مديرة مركز إنعاش الاهوار والاراضي الرطبة في وزارة الموارد المائية سميرة عبد شبيب ملف الاهوار الذي سيقدمه العراق لليونسكو نهاية العام الحالي??اضافة الى أهمية العمل المشترك لتذليل الصعاب. وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (ملف الاهوار لدى اليونسكو يحتاج الى عمل مستمر لاستكمال بعض جوانبه والحكومة المحلية شكلت مجموعة لجان لمتابعة عمل الوزارات ومتابعة الملف مع اليونسكو)، واضاف ان (المحافظة على موعد لتقديم ملف لليونسكو نهاية العام الحالي? ولقائنا مع وفد الوزارة للتباحث بشأن هذا الملف الوطني وعلينا العمل بشكل مشترك ونحتاج الى تواصل مستمر لتذليل الصعاب).واوضح البيان ان (شبيب اكدت خلال اللقاء أهمية تعزيز العمل المشترك مع الحكومات المحلية)، واضافت ان (اللقاء مع الناصري كان لتعزيز العمل المشترك بين الوزارة والحكومة المحلية لان لها دورا كبيرا في اسناد ودعم دوائر الوزارة داخل المحافظة)? مؤكدة (أهمية التواصل بين الاهالي ومؤسسات الدولة لإعداد التقرير الوطني للأهوار بعد ادراجها على لائحة التراث العالمي). وعلى صعيد اخر أمهل مجلس المحافظة وزارة الكهرباء اسبوعاً واحداً لزيادة حصة المحافظة، مهدداً باتخاذ اجراءات تصعيدية وفق القانون والدستور. ونقل البيان عن رئيس المجلس حميد الغزي، القول ان (المحافظة تناشد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بالتدخل الفوري لإعادة حصة المحافظة، ومساواتها مع المحافظات الأخرى، وايقاف عملية الاطفاء عن بعد التي تقوم بها الوزارة والتي تسببت بالكثير من الاعطال والاضرار لشبكة المحافظة الكهربائية).

واضاف ان (الوزارة لا تزال مصرة على أغتصاب حق المحافظة من الطاقة، ولم تلتزم بأي اتفاقات جرت معها في اللجنة التنسيقية الخاصة في مجلس الوزراء)، متسائلا من ان (يكون هذا القطع وتقليل حصة المحافظة هو عقوبة جماعية تفرضها الوزارة على المحافظة لرفضها مشروع الخصصة)؟. واشار الغزي الى ان (المحافظة تطالب الكهرباء بالكشف عن المعايير المعتمدة في تقسيم الطاقة بين المحافظات، فاذا كانت تلك المعايير تعتمد الكثافة السكانية، فأن المحافظة هي الرابعة من حيث عدد السكان، واذا كانت في درجات الحرارة فان المحافظة تعد الاولى على مستوى العالم في درجات الحرارة).

وحذر الغزي ( الحكومة من انفلات الوضع في المحافظة وخروجه عن السيطرة)، مؤكداً ان (التظاهرات مستمرة في ارجاء المحافظة احتجاجاً على سوء تجهيز الكهرباء ولاسيما في شهر رمضان وتواصل ارتفاع درجات الحرارة).