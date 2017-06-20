المحكمة الكمركية تغرم آذريين ملياري دينار وسفارة آذربيجان تتكفل بدفعها

التخطيط يعلن إنخفاض معدل التضحم بنسبة 1-1 بالمئة

بغداد – شيماء عادل

أعلنت وزارة التخطيط عن انخفاض معدل التضخم لشهر ايار بنسبة 1.1بالمئة، مشيرة الى ان المعدل السنوي ارتفع الى 0.1بالمئة وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان امس إن (الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة أنجز تقرير التضخم لشهر ايار الماضي 2017 على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة), واضاف أن (هذه المعدلات تحتسب من السلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها مما يقتنيه المستهلك), واوضح الهنداوي ان (مؤشرات التضخم لشهر ايار الماضي شهدت انخفاضا بنسبة 1.1 بالمئة نتيجة انخفاض اسعار الاغذية بنسبة 3.8بالمئة).

اجراء مسح

وتابع ان (التضخم السنوي شهد ارتفاعا بنسبة 0.1بالمئة مقارنة بشهر ايار 2016), مشيرا الى ان (المسح الذي اجراه خلال شهر شباط لم يشمل محافظتين بسبب الوضع الامني الذي تشهده هذه المحافظات وهي نينوى والانبار),واوضح البيان ان ( الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا ألمعلومات اعلن خلال كانون الثاني 2012، أنه سيباشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محدده بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً)، مؤكداً أن (ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء). فيما سجل سوق العراق للأوراق المالية تداول 59 شركة خلال الاسبوع الماضي مسجلا انخفاضا في عدد وحجم الاسهم المتداولة. وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان تلقته (الزمان) امس ان (سوق العراق للأوراق المالية نظم خلال الاسبوع المنتهي في 15 من الشهر الجاري خمس جلسات للتداول في السوق النظامي و4 جلسات لتداول في السوق الثاني وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 101 شركة مساهمة منها 72 شركة مدرجة في السوق النظامي و29 شركة مدرجة في السوق الثاني حيث تداولت خلال جلسات الاسبوع الماضي اسهم 56 شركة في السوق النظامي و3 شركات في السوق الثاني).

تقديم افصاح

واضاف البيان ان (عدد الشركات المتوقفة عن التداول ولعدم التزامها بتقديم الافصاح السنوي والفصلي للهيئة والسوق بلغت 13 شركة).

وبين عبد السلام أن (عدد الاسهم المتداولة للأسبوع الماضي بلغت 3 مليار سهم مقابل 4 مليار سهم للأسبوع الذي قبله منخفضا بنسبة 18.88 بالمئة فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة للأسبوع الماضي 2 مليار دينار مقابل 3 مليار دينار للأسبوع الذي قبله منخفضا بنسبة 16.55 بالمئة).

وأشار عبد السلام أن (مؤشر السوق أقفل في أخر جلسة من الاسبوع الماضي بـ 592.19 نقطة منخفضا بنسبة 1.61 بالمئة عن اغلاقه للأسبوع الذي قبله البالغ 601.89 نقطة وبلغ عدد الصفقات المنفذة للأسبوع الماضي 2170 صفقة مقابل 2474 صفقة للأسبوع الذي قبله).

وبشأن مؤشرات تداول المستثمرين غير العراقيين بين عبد السلام أن (عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ للأسبوع الماضي 111 مليون سهم منخفضا بنسبة 77بالمئة قياسا بالأسبوع الذي قبله وبقيمة بلغت 209 ملايين دينار منخفضا بنسبة 60 بالمئة قياسا بالأسبوع الذي قبله من خلال تنفيذ 97 صفقه على اسهم 11 شركة أما عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي فبلغت 217 مليون سهم منخفضا بنسبة 79 بالمئة قياسا بالأسبوع الذي قبله وبقيمة بلغت 249 مليون دينار منخفضا بنسبة 69 بالمئة قياسا بالأسبوع الذي قبله من خلال تنفيذ 84 صفقة على اسهم 4 شركات).

الى ذلك واعلنت المحكمة الكمركية الوسطى انها غرمت أذريين متهمين بمخالفات كمركية، جاء ذلك بعد مخالفات وتعويضات مدنية لإدارة الجمارك.

وقال قاضي المحكمة ستار ورور في بيان امس ان (المحكمة فرضت غرامة مالية على مواطنين اذريين جراء مخالفتهم تعليمات قانون الكمارك).

واضاف ان (مخالفاتهم تتمثل بإدخالهم باصات ركاب بدون تعرفة كمركية وان سعر الباص يصل إلى 40 مليون دينار).

مشيرا إلى أن (السفارة الاذرية تكفلت بدفع هذه الغرامات).