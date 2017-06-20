المركز العراقي للتنمية الإعلامية يناقش دور العراق تجاه الأزمة الخليجية والعلاقات العراقية الخليجية

بغداد- فــلاح المرســـومي

ضّيف المركز العراقي للتنمية الإعلامية مساء أول آمس على قاعته كلاً من الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار خير الله ونائب مستشار الأمن الوطني صفاء الشــيخ في جلسة أدارها الصحفي باسم الشيخ وبدأ الدكتور عدنان السراج رئيس المركز كلمته مستهلها بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق ومؤكداً فيها أن الإعلام ليس سلطة رابعة إنه الشريك الأساس في سلطات الدولة والمجتمع وبكل ما يؤسس لبناء دولة ومجتمع سليمين من خلال التسويق الإعلامي الإيجابي الفاعل وغير السلبي لكشف الحقائق لكل ما يتعلق بالحياة العامة بكل نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعيه ، بعدها وكما اعتاد عليه المركز في كل ندواته نصف الشهرية حيث تم أولاً تكريم مجموعة من المتميزين في عطائهم وادائهم المهني والفاعل في الجوانب الإعلامية باختلافها ، بعدها بدأت الجلسة بحديث الوكيل الأقدم لوزارة الخارجيه وجاء فيه على أمور مهمة في صلب موضوع الجلسة مشيراً في البداية الى تفعيل العمل في الوزارة على التواصل مع مراكز الدراسات والبحوث ووسائل الإعلام والصحافة ومنها المؤتمرات الاعلامية لأي نشاط لما لأهمية هذا التواصل في خدمة لتحقيق أهداف وبرامج الوزارة وتطويرها لما للإعلام من دور مهم واساسي في القرار السياسي والمشاركة في صنعه ، وتحيط بنا وبالمواطن الكثير من االامور التي تثار على قدر من الصح او الخطأ في ظاهرة الدولة ، فشل في الاستيعاب ، عدم القدرة على السياسة الاقتصادية الناجحة الحالة الديمقراطية والحياة العامة ..الخ ، ان ما حصل في العراق مع بداية العملية الديمقراطية من أزمات هي متوقعة لصعوبة التحويل والمرحلة وما رافقها داخلياً وخارجياً ، لكن علينا أن نتواصل ونتفاعل معها لوضع الحلول ولو بجزئيتها وتدريجياً للوصل الى النجاحات في حل الازمات بالتأكيد على بناء وتربية انسان بشخصية واعية في مجال ممارسة النهج الديمقراطي في الانتـــــخابات وتداول السلطة منذ البداية .

خطورة التصريحات

وأكد على خطورة التصريحات في مجالات السياسة الخارجية من هنا وهناك لأن في ذلك حسابات وانعكاسات على الموقف الحكومي وقد لا يتطابق بل قد يكون مغاير مع النهج المتبع مما يخلق ويمهد الى الحاق الضرر بسياسة العراق الخارجية ويصعب بعده التبرير أو في سبل معالجة ردود الافعال ، نحن محتاجون الى تنمية في العمل بالوزارة وبتنا نعمل بحرص على هذا فعلاً مسفيدين من صور وممارسات لدول سبقتنا في الاستقرار السياسي ، أن توحد العراقيين في مختلف توجهاتهم على حب العراق ومصلحته هو بشارة خير لإرساء قواعد العراق القوي ، هناك تعقيد في العلاقات مع العراق ظهرت في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والخليجية ودور أمريكا والتباس مواقفهم خوفاً من نجاح العراق في عمليته السياسية حيث سيكون من أقوى دول المنطقة لما متاح له من امكانات ذاتية بشرية وموارد مادية وطبيعية وأن ما يحسب له في أنه في قمة ثلاث دول عربية يحسب حسابها هي ( مصر وسوريا والعراق ) ،

أشار أن عمل الخارجية يكتمل بوحدة العمل مع المؤسسات الأمنية كمستشارية الأمن الوطني أولاً والعناوين الأمنية الأخرى بلا استثناء كي يكون تحركنا على المواقف سليماً كما حصل مع تركيا ودول أخرى في المنطقة ، في الخارجية بدأنا نعود للتعامل بالمثل مع الكثير من المواقف لسيادة العراق ولا أخفي أن فتح السفرات للدول في العراق والذي يهمنا كثيراً مكلف جداً من النواحي المادية والأمنية فيما يتعلق بالمكان المناسب والحماية اللازمة لكنه ضروري ومهم لتوسيع قاعدة العلاقات الخارجية ، لقد عالجنا والحديث لخير الله الكثير من المشاكل بعيداً ومتجنبين الضجيج الاعلامي من هنا وهناك كي نصل لأفضل العلائق مع الدول وخاصة الجوار منها من دون المساس بسيادة العراق ، إن المنطقة تعج بتحرك متعدد الاحتمالات منها أخيراً أزمة قطر وكيفية التعامل مع هذه الأزمة من دون انحياز وبما لا يضر بالحسابات المغلوطة عن موقف العراق ازاء هذا الطرف أو ذاك لطالما نحن الآن نقف بقوة وصلابة للقضاء على الارهاب العالمي المتمثل بداعش من على أرض العراق وبشجاعة وعزيمة رجالاته ، واشار بالايجابية لزيارة رئيس الوزراء الحالية الى السعودية بغض النظر عن ما يدور في البيت الخليجي فالعراق ليس له مصلحة في أن يكون مع طرف ضد الآخر ، بعده تحدث السيد صفاء الشيخ نائب مشتشار الأمن الوطني مبينناً في حديثه الى ان الأمن الوطني يعمل على تنسيق السياسات الخارجية ومحددة الاستراتيجية وأن الثقل منذ تشكيل الجهاز كان العمل في نوافذه الواسعة ينصب على الداخل أكثر من الخارج وذلك للأزمات العديدة والخطرة المتلاحقة من دون هوادة للعصف بالعراق من الداخل فعملنا جاهدين أولاً على تفتيت هذه الازمات وايجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع المواطن ومصادر القرار الأخرى ونجحنا في أن نضع أمامهم سبل الحل الصحيح للقضاء على كل أزمة من الأزمات ولا زلنا نواجه الكثير ولربما الأصعب حين دنس الإرهاب الداعشي أرض العراق والحمد لله أصبحنا قاب قوسين أو أقرب لاعلان النصر النهائي على الدواعش وعلى المروجين للتطرف والأفكار والأعمال الإرهابية.

العراق ينأى بنفسه رسمياً عن المحاور وبالخصوص الآن الذي يجري في أحداث قطر ، ولا يفوتنا أن لكل محور جذور وعلاقات في الداخل مع هذه الجهة أو تلك ، في الختام تم الرد على اسفسارات ومداخلات العديد من الحضور ليتم التأكيد على ما يأتي ، العمل على ايجاد أحسن العلائق مع كل الدول وخاصة المحيطة بالعراق ، إن الصمت الحكومي في أحداث قطر يحسب لسياسة الحكومة الناجحة بالابتعاد عن المحاور والنزاعات الداخلية وبين الدول للحفاظ على سيادة العراق وعلاقاته مــــــــع الجميع وما زيارة رئيس الوزراء للسعودية والتي هي أصلاً بدعوة تعود لأكثر من سنة مضت وباستقبال رسمي عال ٍ إلا دليل على ذلك ولأن الانخراط بالازمة مع هذا الطرف أو ذاك يعـــــــــمق الشرخ المجتمعي في الداخل الذي نسعى لمغادرته .

كما وتمت الاشـــــــــارة بأن العراق بات قادراً على أن يلعــــــب على دور الحياد في معــــــــــالجة الازمات مع الغير حفاضاً على مصالحه واستقراره إن مع أمريكا أو إيران أو الخليج أو أي دولة أخرى .