عبعوب يتراجع عن تصريحاته ضد أمينة بغداد

مدينة الزوراء تهيئ 50 لعبة حديثة لمناسبة عيد الفطر

بغداد ــ داليـا أحمـد

استكملت مدينة ألعاب الزوراء استعداداتها لاستقبال العوائل البغدادية خلال ايام عيد الفطر المبارك، مشيرة الى تهيئة 50 لعبة حديثة بهذه المناسبة .

فيما كشفت امانة بغداد عن انتاج العاصمة من الماء الصالح للشرب يبلغ ضعف انتاج مدينة اسطنبول مشيرة الى ان مشاريع ومجمعات انتاج الماء الصـــــــــافي تعمل بكامل طاقاتها ولاتـــــــعاني اي مشكلات فنية.

وقالت إدارة المدينة في بيان امس انه (تم الانتهاء بشكل كامل من الترتيبات والاستعدادات النهائية الخاصة باستقبال العوائل البغدادية والوافدين من المحافظات في مرافقها الترفيهية لقضاء عطلة عيد الفطر).

إستقبال اسر

واضاف ان (اكثر من 50 لعبة حديثة تناسب جميع الاعمار تم تهيأتها لاستقبال ألاسر التي ترتاد هذا المرفق الترفيهي الى جانب أماكن الاستراحة والمطاعم والخدمات العامة فضلا عن العروض الفنية والمسرحية والبرامج الترفيهية التي تجمع بين التشويق والتسلية ).

واوضح البيان ان (فعاليات العيد لهذا العام تم انتقاؤها بعناية فائقة وجعلها تسهم في نشر ثقافة الإبداع والابتكار إضافة إلى تعزيز الجوانب الثقافية والفكرية والفنية للأطفال بمختلف فئاتهم العمرية).فيما قال المتحدث باسم الامانة حكيم عبد الزهرة في تصريح امس ان (انتاج العاصمة من الماء الصالح للشرب يبلغ اربعة ملايين متر مكعب يوميا وهو ضعف انتاج مدينة اسطنبول التركية). مشيرا الى ان (انقطاع الطاقة الكهربائية في وقت الذروة اثر بشكل كبير في شح الماء).

واضاف ان (عملية إعادة تشغيل المشاريع بالإعتماد على المولدات الكهربائية وايصال الماء للمواطنين عبر الشبكات يستغرق وقتاً طويلاً كون انابيب الشبكة تكون خالية من الماء بسبب الاستهلاك وان عملية التصفية تتطلب وقتاً اضافياً لانتاج الماء المطابق للمــــــــواصفات الفنية). واوضحت الامانة في بيان امس ان (مشاريع ومجمعات انتاج الماء الصافي تعمل بكامل طاقاتها ولاتعاني اي مشكلات فنية بإستثناء موضوع انقطاع الطاقة عن مشاريع انتاج الماء في اوقات الذروة فضلا عن التجاوزات على شبكات المياه من قبل المواطنين والاراضي الزراعية).

شح مياه

وتاثرت مناطق بغداد خلال الايام الماضية من شح للماء الصافي للشرب في وقت قامت الامانة بافتتاح اكبر مشروع للماء الصافي في العراق والذي سيزود بغداد بالماء الصافي حتى عام 2030 وبدون انقطاع. فيما تراجع أمين بغداد السابق، نعيم عبعوب عن مضمون تصريحات، أدلى بها، في برنامج (رصيف سياسي) بشأن رفض العبادي منحه صلاحيات لتحويل بغداد إلى مدينة تضاهي اسطنبول وطهران.

منح صلاحيات

وقال عبعوب في بيان امس، إنه (لم يوجه الاتهام إلى أي شخص بخصوص عدم منحنا الصلاحيات اللازمـــــــــة لتطوير العاصمة بغداد والنهوض بواقعها الخدمي والعـــــــمراني اسوة ببقية دول العالم).واضاف ان (ما ذكرناه خلال احدى المقابلات التلفزيونية، تمحور حول مقومات النجاح التي تمتلكها مدينة بغداد والحاجة الى بعض الصلاحيات التنفيذية لأمين بغداد لإنجاز المشاريع الستراتيجية التي يحتاجها اهالي بغداد).

وكان عبعوب كشف في البرنامج عن أن الامينة الحالية ذكرى علوش لم تنجز مشروعا واحدا منذ توليها المنصب قبل اكثر من عامين.

واضاف ان (علوش لم تستطع انجاز مشروع واحد في قطاع الماء او المجاري او انشاء المجسرات منذ توليها المنصب قبل عامين ونصف العام).واوضح عبعوب ان (عملها يقتصر على التسيير الاداري فحسب)وتابع ان (تحجج علوش بعدم وجود تخصيصات كافية للخدمات هي محاولة لذر الرماد في العيون اذ ان الامانة بموجب قانون 16 لسنة 1995 تعد من المؤسسات ذات التمويل الذاتي تعتمد على وارداتها من الاملاك والغرامات ورسوم المهنة والنظافة والاعلان).مشيراً الى ان (الامانة تعد من المؤسسات الغنية التي تسهم في رفد ميزانية الدولة بالاموال).واضاف ان (العبادي عندما قرر انهاء تكليفي من منصب امين بغداد قال آن الاوان لان يكون لبغداد امينا يليق بها واليوم اسأله علوش تليق ببغداد وهل قدمت مشاريع وخدمات تليق باهالي بغداد؟) حسب قوله.