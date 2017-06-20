الزيدي يدعو الحكومة إلى مواجهة المؤتمرات السياسية الخارجية

نائب: حسم قوانين الإنتخابات والنفط والمحكمة الإتحادية أولويات البرلمان

بغداد – الزمان

كشف النائب عن دولة القانون عبد الاله النائلي عن عزم مجلس النواب حسم قانون الانتخابات والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي، مؤكدا أن تلك القوانين ستكون من اولويات البرلمان القصوى.وقال في تصريح إن (مجلس النواب بانتظار حسم ملفات القوانين المهمة بشكل فوري ومن دون اي تأخير خلال الفصل التشريعي الأخير من عمره). واضاف ان (ابرز ما سيبحثه المجلس بعد انقضاء عطلته التشريعية هو حسم موعد اجراء الانتخابات وقانون الانتخابات المحلية والنيابية والمفوضية).واوضح النائلي، أن (حسم قوانين النفط والغاز والتقاعد والمحكمة الاتحادية سيكون من أولويات المجلس القصوى خلال فصله التشريعي الاخير). من جهة اخرى، اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي الحكومة بالتماهل إزاء المؤتمرات الخارجية التي تحضرها وتدعمها شخصيات سياسية.وقال في تصريح ان (المؤتمرات التي تحضرها وتدعمها شخصيات سياسية في الخارج تكون مخرجاتها تآمرية على البلد وهي محاولة لتمثيل اجندات خارجية والبحث عن انتاج جماعات ارهابية جديدة بعد اندحار داعش).

واضاف ان (الحكومة بوصفها تمثل الجهة التنفيذية ينبغي عليها ان تقف وقفة جادة ضد هذه التحركات لا سيما انها تمتلك قرارا من البرلمان برفض ومنع هذه المؤتمرات) ، مشيرًا الى ان (الحكومة لم تحرك ساكنا الى الآن بل تنتظر ان تجري الامور العامة بمجرياتها عسى ان تلامس ما تريد)، على حد قوله.وابدى رئيس الوزراء حيدر العبادي رفضه السبت الماضي للمؤتمرات الخارجية التي تحضرها شخصيات سياسية وقيادات مشاركة بالعملية السياسية.

مقاضاة اعلاميين

على صعيد آخر، اعلن المرصد العراقي للحريات الصحفية عن اقدام النائبة عن كتلة بدر سهام الموسوي بمقاضاة مدير احدى القنوات الفضائية ومخرج على خلفية انتقادها بأحد البرامج.و اوضح المرصد في بيان ان الموسوي اقامت دعوى قضائية جزائية بمحكمة الكرادة في بغداد، بحق مدير برامج قناة هنا بغداد الفضائية علاء محسن، ومخرج برنامج ولاية بطيخ الذي يعرض على القناة نفسها علي فاضل، اثر تعرضها للانتقاد في البرنامج المذكور في وقت سابق.وأعرب المرصد عن (استنكاره للتصرفات التي يقوم بها المسؤولون مؤخراً من خلال جر الصحفيين الى دعاوى قضائية)، مشيرا الى ان ذلك (يعد مؤشراً خطيراً في التضييق على حرية التعبير).وطالب البيان رئيس الجمهورية، (بوصفه حامي الدستور ورئيس السلطة التشريعية، بحث النواب على احترام حرية الرأي، ورفع تلك الدعاوى)، داعياً الأمين العام لكتلة بدر هادي العامري، والقوى الفاعلة الى (تحمل مسؤولياتها واستيعاب غضب المواطنين من جراء الفشل في إدارة الدولة وتوجيه النواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامين بتحمل انتقادات المواطنين وامتعاضهم، خاصة وإن النواب والوزراء والمسؤولين يتقاضون رواتب عالية ويحظون بامتيازات لا مثيل لها في كل بلدان العالم من دون أن يكون لذلك ما يماثله على أرض الواقع فالبلاد تحولت الى خرابة بفعل السلوك السياسي وضعف الأداء والفساد المريع)،

على حد قول البيان، الذي دعا ايضًا القضاء الى (عدم التجاوب مع مثل هذه الدعاوى التي دفعت فئات اجتماعية ونتيجة الاحتقان الى إتهام القضاء بالانحياز، وهو ما نرفضه ونعبر عن ثقتنا بالقضاء العراقي ونعتقد إنه يمثل العدالة والحق ولا ينحاز إلى طرف سياسي).