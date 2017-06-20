الجبهة التركمانية تتهم جهات كردية ببث التفرقة بين أبناء المكون

الديمقراطي الكردستاني: ماضون بالإستفتاء رغم محاولات التسقيط

بغداد – تمارا عبد الرزاق

عد رئيس الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم ان الاستفتاء ليس بدعة ولايعني اعلان الدولة المستقلة مباشرة ، فيما اتهمت الجبهة التركمانية العراقية اطرافا مقربة من الاحزاب الكردية ببث التفرقة بين التركمان. وقال كرم في تصريح امس ان (القوى السياسية في اقليم كردستان تركز حاليا على الاستفتاء ولا يعنيها محاولات التشويه للحقائق او التسقيط الذي تقوم به اطراف اخرى لافشال هذا الحق الدستوري والقانوني).

مشيرا الى انه (ليس بدعة ونحن ماضون فيه كما هو الحال في شعوب عديدة دون معوقات كما يحاول البعض وضعها باستفتاء الاقليم).

واوضح كرم ان (الاستفتاء هو خطوة لمعرفة موقف الشعب من قرار يتم دراسته داخل البيت السياسي ، بالتالي فهو امر لاينبغي تهويله وهو مجرد امتحان للشعب و لا يعني انه سيتم اعلان دولة لكردستان مباشرة). وتابع كرم ان (القوى السياسية الكردستانية عازمة على المشاركة بالانتخابات ومازالت ضمن المجهود العسكري بالحرب ضد داعش)، داعيا الى (عدم خلط الاوراق وفرض تحليلات من بعض الاطراف ومحاولة عدها امرًا واقعًا كون الاستفتاء هو مجرد تخويل من الشعب للسياسيين الاكراد للتفاوض مع حكومة المركز).مؤكدا ان (التحليلات ووجهات النظر امر طبيعي لكن مدى صحتها وواقعيتها هو امر يعود الى التحقيقات والنتائج على الارض). وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد دعا الاكراد الى تغليب لغة الحوار في التعامل مع القضايا العالقة . وقال بيان امس ان (الجبوري التقى رئيس الاقليم مسعود البارزاني وبحثا مستجدات المشهد الاقليمي واهمية التعاون بين الاطراف لضمان استقرار البلاد)، واكد الجبوري ان (المنطقة تمر بتوترات حادة يمكن ان ينجم عنها تداعيات وارتدادات جسيمة)، داعيا الى (تغليب لغة الحوار في التعامل مع القضايا العالقة). واعلنت مفوضية الانتخابات عن أنها ليست طرفاً بموضوع الاستفتاء وغير مسؤولة عنه.وقال المتحدث باسم المفوضية مقداد الشريفي في بيان امس إن (هناك لَبساً بالجهة التي تقوم بإجراء استفتاء إلاقليم المزمع إقامته في 25 أيلول المقبل حيث يعتقد البعض ان المفوضية هي من تجري هذا الاستفتاء في الإقليم).

لافتا الى انه (من يقوم بهذا الإجراء هي المفوضية في إلاقليم بحسب قانون رقم 4 المشرع من جانب برلمان كردستان، وأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية ليس طرفاً بذلك وغير مسؤولة عنه).

اتهمامات تركمانية

من جهة اخرى، اتهمت الجبهة التركمانية العراقية اطرافا مقربة من الاحزاب الكردية ببث التفرقة بين ابناء المكون . وقالت الجبهة في بيان امس ان (استهداف التركمان منذ عام 2003 وفق خطة ممنهجة في كركوك كان هدفها الاساس هو كسر ارادة المكون المقاومة لمشاريع التجزئة والصهر القومي ومسح الهوية التركمانية). واضاف ان (الاستهداف اتخذ وسائل غير مشروعة لا تمت للإنسانية بصلة من اغتيالات وعمليات خطف وتهديد وتقليل فرص العمل والاستثمار والمحاربة الاقتصادية والضغط على الموظفين التركمان في دوائر الدولة وتقليل المشاركة في الادارات المختلفة) على حد تعبير البيان. واوضح ان (خطة الاستهداف ما زالت مستمرة من خلال اتخاذ منهج جديد لا تقل خطورته عن السابق بمحاولة بعض الاطراف المقربة للأحزاب الكردية بث التفرقة بين ابناء المكون وافتعال خروقات وحوادث امنية)، وتابع البيان ان (هذا الموضوع يعد خرقا لحقوق الانسان واقحام اسماء وصور الاحزاب والقيادات التركمانية في خطة رخيصة هدفها الايهام بان عمليات الاختطاف يقف وراءها المكون نفسه). مشيرا الى ان (المكون يعرف جيدا تلك الضغوطات التي هدفها الاستسلام لمشاريع تقسيم العراق والاذعان للتغيير الديمغرافي الذي يحدث ولازال في كركوك).