حصار العراق وحصار قطر

مكاتيب عراقية

علي السوداني

يقول‭ ‬لك‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬مبين‭ ‬وفصام‭ ‬عجيب‭ ‬،‭ ‬إنه‭ ‬ضد‭ ‬حصار‭ ‬قطر‭ ‬لأنَّ‭ ‬الأنظمة‭ ‬والحكومات‭ ‬لا‭ ‬تتأثر‭ ‬بذلك‭ ‬بل‭ ‬الشعوب‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬ستتضرر‭ ‬وتمرض‭ ‬وتجوع‭ . ‬

طبعاَ‭ ‬الحرامية‭ ‬الذين‭ ‬معه‭ ‬بمحمية‭ ‬بغداد،‭ ‬كانوا‭ ‬استقتلوا‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬الأكاذيب‭ ‬والدعارات‭ ‬لتحفيز‭ ‬وتشجيع‭ ‬الوحوش‭ ‬الأمريكان‭ ‬والانكليز‭ ‬على‭ ‬تشديد‭ ‬وإحكام‭ ‬حصارهم‭ ‬المجرم‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬مفتتح‭ ‬تسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬البائد‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬السقوط‭ ‬الكبير‭ ‬،‭ ‬وكانوا‭ ‬يتلذذون‭ ‬بموت‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الأبرياء‭ ‬العراقيين‭ ‬،‭ ‬وعندما‭ ‬تسأل‭ ‬أشرفهم‭ ‬عن‭ ‬مليون‭ ‬ضحية‭ ‬عراقية‭ ‬بريئة‭ ‬،‭ ‬فإنه‭ ‬سيجيبك‭ ‬كما‭ ‬أجابت‭ ‬العالم‭ ‬صورة‭ ‬وصوتاً‭ ‬المجرمة‭ ‬العفنة‭ ‬مادلين‭ ‬اولبرايت‭ ‬وزيرة‭ ‬خارجية‭ ‬الإبن‭ ‬الشاذ‭ ‬بوش‭ ‬،‭ ‬بأن‭ ‬إسقاط‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬يموت‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الضخم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ .‬

لا‭ ‬حصار‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬وعرض‭ ‬التأريخ‭ ‬الحديث‭ ‬،‭ ‬مثل‭ ‬الحصار‭ ‬الأسود‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬العراق‭ ‬والعراقيين‭ ‬جسماً‭ ‬وروحاً‭ ‬في‭ ‬تسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭ ‬حتى‭ ‬عصرية‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬نيسان‭ ‬الأغبر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬الرمادة‭ ‬والعار‭ ‬ألفان‭ ‬وثلاثة‭ ‬وكمشة‭ ‬دموع‭ . ‬يتحدثون‭ ‬مثلاً‭ ‬عن‭ ‬حصار‭ ‬إيران‭ ‬الكاذب‭ ‬والعقوبات‭ ‬المضحكة‭ ‬،‭ ‬وبلاد‭ ‬فارس‭ ‬ومع‭ ‬مانشيت‭ ‬الحصار‭ ‬الدعائي‭ ‬السخيف‭ ‬،‭ ‬قد‭ ‬وضعت‭ ‬رجلها‭ ‬بباب‭ ‬تصنيع‭ ‬القنبلة‭ ‬النووية‭ ‬العزيزة‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬تصدر‭ ‬النفط‭ ‬غرباً‭ ‬وشرقاً‭ ‬وتتعاقد‭ ‬وتتاجر‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬العابرة‭ ‬للقارات‭ ‬والشبهات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬شركات‭ ‬الشيطان‭ ‬الأكبر‭ ‬الجميل‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬أن‭ ‬عشرات‭ ‬المصارف‭ ‬والبنوك‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ظلت‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الولي‭ ‬الدكتاتور‭ ‬وبعلم‭ ‬من‭ ‬حكام‭ ‬المحميات‭ ‬وأمريكا‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬يحدث‭ ‬أن‭ ‬مات‭ ‬إيراني‭ ‬واحد‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬دواء‭ ‬أو‭ ‬طعام‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬مع‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬العراقيين‭ ‬المساكين‭ ‬الفقراء‭ . ‬

مانشيتات‭ ‬تلفزيونات‭ ‬قطر‭ ‬وجزيرتها‭ ‬الدامعة‭ ‬،‭ ‬ذكّرتني‭ ‬بمانشيتات‭ ‬الإعلام‭ ‬العراقي‭ ‬التعبان‭ ‬سنوات‭ ‬الحصار‭ ‬الأسود‭ ‬الذي‭ ‬فرضه‭ ‬الوحوش‭ ‬الأمريكان‭ ‬والانجليز،‭ ‬وهو‭ ‬حصار‭ ‬همجي‭ ‬مجرم‭ ‬لا‭ ‬شبيه‭ ‬له‭ . ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المانشيتات‭ ‬البعيدة‭ ‬أنّ‭ ‬فلّاحات‭ ‬سريلانكا‭ ‬يستنكرن‭ ‬الحصار‭ ‬الظالم‭ ‬،‭ ‬والشيخ‭ ‬عبد‭ ‬المنّان‭ ‬النواكشوطي‭ ‬أبرق‭ ‬للرئيس‭ ‬بأنه‭ ‬سيحرق‭ ‬أمريكا‭ ‬مع‭ ‬اول‭ ‬طلقة‭ ‬ترميها‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬تكية‭ ‬ام‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬موريشيوس‭ ‬تضع‭ ‬نفسها‭ ‬تحت‭ ‬تصرف‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬زعيم‭ ‬فخذ‭ ‬الغنم‭ ‬من‭ ‬عشيرة‭ ‬البو‭ ‬خروف‭ ‬سيكون‭ ‬هو‭ ‬واتباعه‭ ‬سيوفاً‭ ‬بتّارة‭ ‬بيمين‭ ‬الرئيس‭ ‬،‭ ‬وعندما‭ ‬وقعت‭ ‬الواقعة‭ ‬هرب‭ ‬الجميع‭ . ‬تجارة‭ ‬الدعاية‭ ‬العاطفية‭ ‬تشبه‭ ‬تجارة‭ ‬الدعاية‭ ‬السياسية‭. ‬قطر‭ ‬ليست‭ ‬محاصرة‭ ‬ولن‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬إعلانات‭ ‬التلفزيون‭ .‬