حصار العراق وحصار قطر

مكاتيب عراقية
علي السوداني
يقول لك حيدر العبادي في اكتشاف مبين وفصام عجيب ، إنه ضد حصار قطر لأنَّ الأنظمة والحكومات لا تتأثر بذلك بل الشعوب هي التي ستتضرر وتمرض وتجوع .
طبعاَ الحرامية الذين معه بمحمية بغداد، كانوا استقتلوا في صنع الأكاذيب والدعارات لتحفيز وتشجيع الوحوش الأمريكان والانكليز على تشديد وإحكام حصارهم المجرم على العراق في مفتتح تسعينيات القرن البائد حتى يوم السقوط الكبير ، وكانوا يتلذذون بموت مئات آلاف الأبرياء العراقيين ، وعندما تسأل أشرفهم عن مليون ضحية عراقية بريئة ، فإنه سيجيبك كما أجابت العالم صورة وصوتاً المجرمة العفنة مادلين اولبرايت وزيرة خارجية الإبن الشاذ بوش ، بأن إسقاط صدام حسين يستحق أن يموت من أجله هذا العدد الضخم من الأطفال .
لا حصار وقع على طول وعرض التأريخ الحديث ، مثل الحصار الأسود الذي قتل العراق والعراقيين جسماً وروحاً في تسعينيات القرن الفائت حتى عصرية التاسع من نيسان الأغبر من سنة الرمادة والعار ألفان وثلاثة وكمشة دموع . يتحدثون مثلاً عن حصار إيران الكاذب والعقوبات المضحكة ، وبلاد فارس ومع مانشيت الحصار الدعائي السخيف ، قد وضعت رجلها بباب تصنيع القنبلة النووية العزيزة ، وهي تصدر النفط غرباً وشرقاً وتتعاقد وتتاجر مع الشركات العابرة للقارات والشبهات بما فيها شركات الشيطان الأكبر الجميل ، بل أن عشرات المصارف والبنوك في دول الخليج العربي ظلت في خدمة الولي الدكتاتور وبعلم من حكام المحميات وأمريكا ، ولم يحدث أن مات إيراني واحد بسبب نقص دواء أو طعام ، كما حصل مع مئات آلاف العراقيين المساكين الفقراء .
مانشيتات تلفزيونات قطر وجزيرتها الدامعة ، ذكّرتني بمانشيتات الإعلام العراقي التعبان سنوات الحصار الأسود الذي فرضه الوحوش الأمريكان والانجليز، وهو حصار همجي مجرم لا شبيه له . من تلك المانشيتات البعيدة أنّ فلّاحات سريلانكا يستنكرن الحصار الظالم ، والشيخ عبد المنّان النواكشوطي أبرق للرئيس بأنه سيحرق أمريكا مع اول طلقة ترميها على العراق ، وان تكية ام علي في موريشيوس تضع نفسها تحت تصرف القيادة الحكيمة ، وان زعيم فخذ الغنم من عشيرة البو خروف سيكون هو واتباعه سيوفاً بتّارة بيمين الرئيس ، وعندما وقعت الواقعة هرب الجميع . تجارة الدعاية العاطفية تشبه تجارة الدعاية السياسية. قطر ليست محاصرة ولن يحدث ذلك إلا في إعلانات التلفزيون .