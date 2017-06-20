عبير صبري تعلم بالمقلب قبل حصوله

القاهرة‭ – ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬كشفت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬عبير‭ ‬صبري،‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بمقلب‭ ‬الفنان‭ ‬رامز‭ ‬جلال،‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬رامز‭ ‬واكل‭ ‬الجو‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬قام‭ ‬بتصويره‭ ‬قبل‭ ‬سنتين‮ ‬‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬أيضًا‭.‬

وقالت‭ ‬صبري،‭ ‬خلال‭ ‬استضافتها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬شيخ‭ ‬الحارة‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬الإعلامية‭ ‬بسمة‭ ‬وهبة،‭ ‬والمذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬‮«‬القاهرة‭ ‬والناس‮»‬‭:‬‭ ‬‮«‬إنهاعندما‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬برامج‭ ‬المقالب‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الفنان‭ ‬رامز‭ ‬جلال‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬كانت‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مقلبًا‭ ‬مدبرًا‭ ‬لها‮»‬‭.‬

وأضافت‭:‬‭ ‬‮«‬أنها‭ ‬سألت‭ ‬عن‭ ‬الملابس‭ ‬التي‭ ‬ستظهر‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق‭ ‬الكبرى‭ ‬فقالوا‭ ‬لها‭ ‬فستان‭ ‬عادي‭ ‬ولكنه‭ ‬غير‭ ‬مفتوح،‭ ‬وعندحضورها‭ ‬أحضروا‭ ‬لها‭ ‬خبيرة‭ ‬تجميل‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أخبرتها‭ ‬أنها‭ ‬ستصور‭ ‬مقلب‭ ‬مع‭ ‬رامز‭ ‬جلال‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬لها‭ ‬عن‭ ‬طبيعة‭ ‬المقلب‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬أنها‭ ‬تعرضت‭ ‬للإغماء‭ ‬خلال‭ ‬المقلب‭ ‬3‭ ‬مرات،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬بالمقلب‭ ‬فرد‭ ‬الفعل‭ ‬طبيعي‭ ‬لأن‭ ‬التجربة‭ ‬كانت‭ ‬قاسية‭.‬