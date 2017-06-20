أغرب 7 كواكب في عالم النجوم والأفلاك

اسطنبول‭ ‬‭-‬‭ ‬الأناضول:‭ ‬اكتشف‭ ‬علماء‭ ‬الفلك‭ ‬مؤخرًا‭ ‬أسخن‭ ‬كوكب‭ ‬موجود‭ ‬على‭ ‬الإطلاق؛‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬بقياس‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬سطحه‭ ‬أنها‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬النجوم،‭ ‬ومع‭ ‬البحث‭ ‬المستمر‭ ‬يكتشف‭ ‬العلماء‭ ‬عوالم‭ ‬أخرى،‭ ‬وخصائص‭ ‬مميزة‭ ‬لكل‭ ‬كوكب‭ ‬مكتشف‭. ‬البروفيسور‭ ‬كريستيان‭ ‬شرودر،‭ ‬المحاضر‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬استكشاف‭ ‬الكواكب‭ ‬بجامعة‭ ‬ستيرلينج‭ ‬باسكتلندا،‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬أغرب‭ ‬7‭ ‬كواكب‭ ‬ذات‭ ‬خصائص‭ ‬مميزة،‭ ‬وفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭ ‬‭”‬ذا‭ ‬كونفرزيشن‭”‬‭ ‬‭(‬The‭ ‬Conversation‭)‬‭ ‬العلمي‭ ‬البحثي‭.‬

الكوكب‭ ‬الأسخن‭:‬‭ ‬تعتمد‭ ‬سخونة‭ ‬الكوكب‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬قربه‭ ‬من‭ ‬النجم‭ ‬التابع‭ ‬له،‭ ‬ودرجة‭ ‬حرارته‭.‬

وفي‭ ‬مجموعتنا‭ ‬الشمسية‭ ‬يعد‭ ‬كوكب‭ ‬عطارد‭ ‬الأقرب‭ ‬للشمس؛‭ ‬حيث‭ ‬يبتعد‭ ‬عنها‭ ‬بنحو‭ ‬57‭ ‬مليون‭ ‬كم‭ ‬فقط،‭ ‬وتصل‭ ‬درجة‭ ‬حرارته‭ ‬إلى‭ ‬430‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬نهارًا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تصل‭ ‬حرارة‭ ‬الشمس‭ ‬نفسها‭ ‬حوالي‭ ‬5500‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬نجوم‭ ‬أضخم‭ ‬من‭ ‬الشمس،‭ ‬وأعلى‭ ‬حرارة‭ ‬منها،‭ ‬مثل‭ ‬نجم‭ ‬‭(‬HD‭ ‬195689‭)‬‭ ‬المعروف‭ ‬لدى‭ ‬علماء‭ ‬الفلك‭ ‬باسم‭ ‬‭(‬KELT-9‭)‬،‭ ‬فهو‭ ‬أضخم‭ ‬من‭ ‬الشمس‭ ‬بمرتين‭ ‬ونصف،‭ ‬وتصل‭ ‬درجة‭ ‬حرارته‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬ويسمى‭ ‬الكوكب‭ ‬المصاحب‭ ‬لهذا‭ ‬النجم‭ ‬‭(‬KELT-9b‭)‬،‭ ‬وهذا‭ ‬الأخير‭ ‬تبلغ‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬على‭ ‬سطحه‭ ‬4300‭ ‬درجة‭ ‬مئوية؛‭ ‬لذلك‭ ‬يعد‭ ‬الكوكب‭ ‬الأسخن‭ ‬المعروف‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعلماء‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

الكوكب‭ ‬الأبرد‭:‬‭ ‬سجل‭ ‬كوكب‭ ‬يسمى‭ ‬‭(‬OGLE-2005-BLG-390Lb‭)‬‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬البرودة؛‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬على‭ ‬سطحه‭ ‬223‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭. ‬الكوكب‭ ‬الأكبر‭:‬‭ ‬اكتشف‭ ‬العلماء‭ ‬كوكبًا‭ ‬يعتبر‭ ‬الأضخم‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬يسمى‭ ‬‭(‬DENIS‭-‬P‭ ‬J082303‭.‬1-491201‭ ‬b‭)‬‭.‬

يبلغ‭ ‬حجم‭ ‬الكوكب‭ ‬28‭.‬5‭ ‬ضعف‭ ‬حجم‭ ‬المشتري،‭ ‬أكبر‭ ‬كواكب‭ ‬المجموعة‭ ‬الشمسية‭.‬

الكوكب‭ ‬الأصغر‭:‬‭ ‬يعتبر‭ ‬كوكب‭ ‬‭(‬Kepler-37b‭)‬‭ ‬هو‭ ‬الأصغر‭ ‬خارج‭ ‬المجموعة‭ ‬الشمسية؛‭ ‬فهو‭ ‬أكبر‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬القمر‭ ‬وأصغر‭ ‬من‭ ‬كوكب‭ ‬عطارد،‭ ‬وأقرب‭ ‬لشمسه‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬عطارد‭ ‬لشمسنا‭.‬

الكوكب‭ ‬الأقدم‭:‬‭ ‬يبلغ‭ ‬عُمر‭ ‬الكون‭ ‬الذي‭ ‬نعيش‭ ‬فيه‭ ‬نحو‭ ‬13‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬عام‭.‬

وقد‭ ‬اكتشف‭ ‬العلماء‭ ‬كوكبًا‭ ‬يسمى‭ ‬‭(‬PSR‭ ‬B1620-26‭ ‬b‭)‬‭ ‬يبلغ‭ ‬عمره‭ ‬نحو‭ ‬12‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬عام‭.‬

الكوكب‭ ‬الأحدث‭:‬‭ ‬يعتبر‭ ‬الكوكب‭ ‬الذي‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬‭(‬V830‭ ‬Tauri‭)‬‭ ‬هو‭ ‬الأحدث؛‭ ‬إذ‭ ‬يبلغ‭ ‬عمره‭ ‬فقط‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬عام‭.‬

وتبلغ‭ ‬كتلة‭ ‬هذا‭ ‬الكوكب‭ ‬3‭ ‬أرباع‭ ‬كتلة‭ ‬المشتري،‭ ‬ويعزو‭ ‬العلماء‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬حجم‭ ‬كتلته‭ ‬وعمره،‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬النمو،‭ ‬وأن‭ ‬كتلته‭ ‬تكبر‭ ‬عند‭ ‬اصطدامه‭ ‬بالكواكب‭ ‬الأخرى‭.‬

الكوكب‭ ‬الأسوأ‭ ‬جوًا‭:‬

يصعب‭ ‬على‭ ‬العلماء‭ ‬مراقبة‭ ‬أحوال‭ ‬الطقس‭ ‬على‭ ‬الكواكب‭ ‬خارج‭ ‬مجموعتنا‭ ‬الشمسية؛‭ ‬بسبب‭ ‬بعد‭ ‬المسافات،‭ ‬لكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمجموعتنا‭ ‬الشمسية،‭ ‬يعتبر‭ ‬كوكب‭ ‬الزهرة‭ ‬هو‭ ‬الأسوأ‭ ‬لناحية‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭.‬

وتغطى‭ ‬الغيوم‭ ‬من‭ ‬حمض‭ ‬الكبريتيك‭ ‬كوكب‭ ‬الزهرة،‭ ‬وتضربه‭ ‬أعاصير‭ ‬تبلغ‭ ‬سرعتها‭ ‬360‭ ‬كلم‭/‬ساعة،‭ ‬ويتكون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬95‭%‬‭ ‬من‭ ‬غلافه‭ ‬الجوي،‭ ‬من‭ ‬غاز‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬السام‭.‬