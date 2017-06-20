 تنافس شديد بين عمالقة الطيران المدني في معرض باريس

باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬يشهد‭ ‬أكبر‭ ‬معرض‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يفتتح‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬منافسة‭ ‬شديدة‭ ‬على‭ ‬عقود‭ ‬البيع‭ ‬بين‭ ‬بوينغ‭ ‬وإيرباص،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬سيكونمناسبة‭ ‬للقادمين‭ ‬الجدد‭ ‬لاقتناص‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬يؤمنها‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬لوبورجيه‭.‬

وطائرات‭ ‬الرحلات‭ ‬القصيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬ذات‭ ‬الممر‭ ‬الواحد‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬مبيعا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬حيث‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬إيرباص‭ ‬ايه320‭ ‬يسمح‭ ‬للشركةالاوروبية‭ ‬بالتفوق‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬على‭ ‬منافستها‭ ‬الاميركية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬العودة‭ ‬بقوة‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭.‬

ويبدو‭ ‬ان‭ ‬الاحتكار‭ ‬الثنائي‭ ‬للسوق‭ ‬لن‭ ‬يدوم‭ ‬طويلا،‭ ‬حيث‭ ‬تلوح‭ ‬اجواء‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الافق‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬اللتين‭ ‬اجرتا‭ ‬اختبارات‭ ‬على‭ ‬طرازات‭ ‬منصنعهما‭ ‬لطائرات‭ ‬الرحلات‭ ‬المتوسطة‭.‬

وستعرض‭ ‬شركة‭ ‬بوييغ‭ ‬طائراتها‭ ‬‭”‬737‭ ‬ماكس‭ ‬9‭”‬‭ ‬لاستخدامها‭ ‬‭”‬سلاحا‭ ‬مضادا‭ ‬لشركة‭ ‬إيرباص‭”‬‭ ‬في‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬تشكل‭ ‬أحد‭ ‬العوامل‭ ‬الرئيسية‭ ‬فيه،القدرة‭ ‬على‭ ‬‭”‬حشر‭”‬‭ ‬مقاعد‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬مقصورة‭ ‬ضيقة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬في‭ ‬الاستهلاك‭ ‬المتزايد‭ ‬للوقود‭ ‬لمسافات‭ ‬أكبر‭.‬

وتعتبر‭ ‬طائرات‭ ‬إيرباص‭ ‬ايه‭ ‬321‭ ‬نيو‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرحلات‭ ‬العائلية‭ ‬المتوسطة،‭ ‬وهي‭ ‬تتسع‭ ‬الى‭ ‬236‭ ‬مقعدا‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬مخصصة‭ ‬للرحلات‭ ‬الاقتصادية‭. ‬وتعولشركات‭ ‬الطيران‭ ‬المنخفضة‭ ‬الكلفة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الطراز‭ ‬‭”‬لاقتحام‭”‬‭ ‬أجواء‭ ‬خطوط‭ ‬الطيران‭ ‬العابرة‭ ‬للاطلسي‭. ‬وأعلنت‭ ‬ايرباص‭ ‬عن‭ ‬تلقيها‭ ‬طلبات‭ ‬لبيع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الطراز‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ايه‭ ‬320‭ ‬نيو،‭ ‬بقيمة‭ ‬11‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وكشفت‭ ‬بوينغ‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬طائراتها‭ ‬‭”‬737‭ ‬ماكس‭ ‬10‭”‬‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬أنها‭ ‬الاكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬التنافسي‭.‬

وأعلن‭ ‬كيفن‭ ‬ماكاليستر‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الطيران‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬للصحافيين‭ ‬‭”‬اليوم‭ ‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬رسميا‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬طراز‭ ‬في‭ ‬عائلتنا‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬737‭ ‬وهو737‭ ‬ماكس‭ ‬10‭”‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬أنها‭ ‬تلقت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬طلب‭ ‬بقيمة‭ ‬13‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬العملاء‭ ‬غيروا‭ ‬الطرازات‭ ‬التي‭ ‬طلبوها‭ ‬سابقا‭.‬

يقول‭ ‬راندي‭ ‬تينسيث‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬شريكة‭ ‬بونيغ‭ ‬للطائرات‭ ‬التجارية‭ ‬‭”‬ستمنح‭ ‬هذه‭ ‬الطائرة‭ ‬خطوط‭ ‬الطيران‭ ‬قدرة‭ ‬استيعاب‭ ‬إضافية‭ ‬وأقل‭ ‬تكلفة‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ ‬للمقعدبالنسبة‭ ‬لطائرة‭ ‬بممر‭ ‬واحد‭”‬‭. ‬وكتب‭ ‬على‭ ‬مدونة‭ ‬ان‭ ‬‭”‬737‭ ‬ماكس‭ ‬10‭ ‬ستكون‭ ‬ببساطة‭ ‬طائرة‭ ‬الممر‭ ‬الواحد‭ ‬الأكثر‭ ‬ربحية‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬القطاع‭”‬‭. ‬وستعرض‭ ‬إيرباص‭ ‬نماذجها‭ ‬الجديدة‭ ‬لفئة‭ ‬المسافات‭ ‬الطويلة‭”‬ايه‭ ‬350-1000‭”‬‭. ‬كما‭ ‬ستعرض‭ ‬بوينغ‭ ‬طائراتها‭ ‬‭”‬787-10‭ ‬دريملاينر‭”‬‭ ‬فيما‭ ‬ستعرض‭ ‬انطونوفالأوكرانية‭ ‬‭”‬132‭ ‬دي‭”‬‭.‬

ورغم‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تناهز‭ ‬طلبات‭ ‬الشراء‭ ‬عتبة‭ ‬130‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الأخير‭ ‬‭-‬‭ ‬غالبيتها‭ ‬بفضل‭ ‬ارتفاع‭ ‬طلبات‭ ‬الشراء‭ ‬لدى‭ ‬بوينغوإيرباص‭ ‬‭-‬‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬القطاع‭ ‬يبدي