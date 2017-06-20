 تنافس شديد بين عمالقة الطيران المدني في معرض باريس

باريس-(أ ف ب) - يشهد أكبر معرض للطيران في العالم يفتتح الاثنين في باريس منافسة شديدة على عقود البيع بين بوينغ وإيرباص، كما انه سيكونمناسبة للقادمين الجدد لاقتناص الفرص التي يؤمنها هذا الحدث في لوبورجيه.
وطائرات الرحلات القصيرة والمتوسطة ذات الممر الواحد هي الأكثر مبيعا في قطاع صناعة الطيران المدني حيث الطلب على إيرباص ايه320 يسمح للشركةالاوروبية بالتفوق حتى الان على منافستها الاميركية التي تسعى الى العودة بقوة الى هذه الفئة من القطاع.
ويبدو ان الاحتكار الثنائي للسوق لن يدوم طويلا، حيث تلوح اجواء المنافسة في الافق ولا سيما من روسيا والصين اللتين اجرتا اختبارات على طرازات منصنعهما لطائرات الرحلات المتوسطة.
وستعرض شركة بوييغ طائراتها ”737 ماكس 9” لاستخدامها ”سلاحا مضادا لشركة إيرباص” في شريحة من السوق تشكل أحد العوامل الرئيسية فيه،القدرة على ”حشر” مقاعد إضافية في مقصورة ضيقة والاقتصاد في الاستهلاك المتزايد للوقود لمسافات أكبر.
وتعتبر طائرات إيرباص ايه 321 نيو الأكبر في فئة الرحلات العائلية المتوسطة، وهي تتسع الى 236 مقعدا في نسخة مخصصة للرحلات الاقتصادية. وتعولشركات الطيران المنخفضة الكلفة على هذا الطراز ”لاقتحام” أجواء خطوط الطيران العابرة للاطلسي. وأعلنت ايرباص عن تلقيها طلبات لبيع أكثر من 100 طائرة من هذا الطراز من بينها نحو 12 طائرة من طراز ايه 320 نيو، بقيمة 11,5 مليار دولار.
وكشفت بوينغ الاثنين عن طائراتها ”737 ماكس 10” التي تقول أنها الاكثر كفاءة في سوق الطيران المدني التنافسي.
وأعلن كيفن ماكاليستر رئيس قسم الطيران التجاري في الشركة للصحافيين ”اليوم يسرنا أن نعلن رسميا عن أحدث طراز في عائلتنا من طائرات 737 وهو737 ماكس 10”.
وأعلنت الشركة أنها تلقت أكثر من 100 طلب بقيمة 13,5 مليار دولار، رغم أن بعض العملاء غيروا الطرازات التي طلبوها سابقا.
يقول راندي تينسيث نائب رئيس شريكة بونيغ للطائرات التجارية ”ستمنح هذه الطائرة خطوط الطيران قدرة استيعاب إضافية وأقل تكلفة على الاطلاق للمقعدبالنسبة لطائرة بممر واحد”. وكتب على مدونة ان ”737 ماكس 10 ستكون ببساطة طائرة الممر الواحد الأكثر ربحية التي شهدها القطاع”. وستعرض إيرباص نماذجها الجديدة لفئة المسافات الطويلة”ايه 350-1000”. كما ستعرض بوينغ طائراتها ”787-10 دريملاينر” فيما ستعرض انطونوفالأوكرانية ”132 دي”.
ورغم انه من غير المتوقع ان تناهز طلبات الشراء عتبة 130 مليار دولار التي سجلت في المعرض الأخير - غالبيتها بفضل ارتفاع طلبات الشراء لدى بوينغوإيرباص - الا ان القطاع يبدي