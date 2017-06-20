السحر وعادل إمام والمغاربة

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فاتح عبد السلام
لا أكره شيئاً أكثر من السحر، وأشعر بالفرح حين أعرف انّ دولة معينة تنزل بالسحرة أقصى العقوبات وينتابني الشعور بالقلق حين اعرف ان بلداناً تتيح للناس ممارسة السحر فيصبح سلاحاً بيد الاشرار . ذلك ان السحر من اعمال الشر المؤذية التي قد تؤثر على حياة انسان فتقلبها جحيماً ، وقد رأيت كثيراً من الناس ضحايا السحرة ودفعوا ثمناً باهضاً من صحتهم وحياتهم الاجتماعية واستقرارهم ، حتى هيأ الله لهم من يفك السحر بتلاوة القرآن الكريم ، وهو العلاج الوحيد لتدمير السحر قبل وقوعه وبعده أيضاً . والسحر واقع حال في الحياة عند جميع الشعوب وبدرجات انتشار مختلفة ، مع تقدم الوعي وانتشار التنوير.
ومَن لا يؤمن بالقرآن الكريم ،عليه ان يرى كيف يكون مفعول كلام الله في ازالة السحر وحرقه أمام عينيه . ولعل ذلك سيكون سبباً في ايمان غير المؤمن وتوقوية ايمان الآخرين . والسحر كله من عمل الشر ولا خير فيه حتى ذلك الذي يقولون فيه ان يعمل لجلب الحبيب وتحصيل الرزق ، ذلك ان الله يسكن المحبة في القلوب وهو الذي يكتب الارزاق كما الآجال .
ومن هنا ارى من حق المغاربة أن يغضبوا من الممثل المصري عادل امام الذي اظهر في مسلسل العفاريت المعروض في رمضان، المصريين وهم يبحثون عن ساحر مغربي ليساعدهم في أمر سحر معين . وكأن مصر ذات الجذور الفرعونية القديمة لا تعرف سحراً أو سحرة . وكأن سحرة فرعون لم يحبط عملهم بعصا النبي موسى حيث تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. والسحر قبل ذلك كما ذكر القرآن في بابل عند هاروت وماروت. لذلك كان من المفترض خضوع المسلسلات التي تبث على معظم القنوات ويراها الملايين لخبراء اجتماعيين وفكريين لكي لا تنحاز المشاهد التمثيلية لتوجيه افكار معينة وتكريس قناعات اخرى ، ومن ثم تتسبب في خدش شعور المتلقين كما حصل مع المغاربة .
السحر واعمال الشعوذة ممارسات باتت تتسلل الى رؤوس السياسيين ووجوه المجتمعات العربية ، وصار لها سوق ومرتادون وتسعيرات على حسب الطلب وثقل جيب الطالب . والاسلام السياسي سبب مباشر في انتشار هذه الاعمال الشريرة ، لاسيما في العراق .
رئيس التحرير
لندن