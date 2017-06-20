السحر وعادل إمام والمغاربة

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فاتح عبد السلام

لا‭ ‬أكره‭ ‬شيئاً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬السحر،‭ ‬وأشعر‭ ‬بالفرح‭ ‬حين‭ ‬أعرف‭ ‬انّ‭ ‬دولة‭ ‬معينة‭ ‬تنزل‭ ‬بالسحرة‭ ‬أقصى‭ ‬العقوبات‭ ‬وينتابني‭ ‬الشعور‭ ‬بالقلق‭ ‬حين‭ ‬اعرف‭ ‬ان‭ ‬بلداناً‭ ‬تتيح‭ ‬للناس‭ ‬ممارسة‭ ‬السحر‭ ‬فيصبح‭ ‬سلاحاً‭ ‬بيد‭ ‬الاشرار‭ . ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬السحر‭ ‬من‭ ‬اعمال‭ ‬الشر‭ ‬المؤذية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬انسان‭ ‬فتقلبها‭ ‬جحيماً‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬رأيت‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬ضحايا‭ ‬السحرة‭ ‬ودفعوا‭ ‬ثمناً‭ ‬باهضاً‭ ‬من‭ ‬صحتهم‭ ‬وحياتهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬واستقرارهم‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬هيأ‭ ‬الله‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬يفك‭ ‬السحر‭ ‬بتلاوة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬العلاج‭ ‬الوحيد‭ ‬لتدمير‭ ‬السحر‭ ‬قبل‭ ‬وقوعه‭ ‬وبعده‭ ‬أيضاً‭ . ‬والسحر‭ ‬واقع‭ ‬حال‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬عند‭ ‬جميع‭ ‬الشعوب‭ ‬وبدرجات‭ ‬انتشار‭ ‬مختلفة‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬الوعي‭ ‬وانتشار‭ ‬التنوير‭.‬

‮ ‬ومَن‭ ‬لا‭ ‬يؤمن‭ ‬بالقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬،عليه‭ ‬ان‭ ‬يرى‭ ‬كيف‭ ‬يكون‭ ‬مفعول‭ ‬كلام‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬ازالة‭ ‬السحر‭ ‬وحرقه‭ ‬أمام‭ ‬عينيه‭ . ‬ولعل‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬سبباً‭ ‬في‭ ‬ايمان‭ ‬غير‭ ‬المؤمن‭ ‬وتوقوية‭ ‬ايمان‭ ‬الآخرين‭ . ‬والسحر‭ ‬كله‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬الشر‭ ‬ولا‭ ‬خير‭ ‬فيه‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الذي‭ ‬يقولون‭ ‬فيه‭ ‬ان‭ ‬يعمل‭ ‬لجلب‭ ‬الحبيب‭ ‬وتحصيل‭ ‬الرزق‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬الله‭ ‬يسكن‭ ‬المحبة‭ ‬في‭ ‬القلوب‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬يكتب‭ ‬الارزاق‭ ‬كما‭ ‬الآجال‭ .‬

‮ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬ارى‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬المغاربة‭ ‬أن‭ ‬يغضبوا‭ ‬من‭ ‬الممثل‭ ‬المصري‭ ‬عادل‭ ‬امام‭ ‬الذي‭ ‬اظهر‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬العفاريت‭ ‬المعروض‭ ‬في‭ ‬رمضان،‭ ‬المصريين‭ ‬وهم‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬ساحر‭ ‬مغربي‭ ‬ليساعدهم‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬سحر‭ ‬معين‭ . ‬وكأن‭ ‬مصر‭ ‬ذات‭ ‬الجذور‭ ‬الفرعونية‭ ‬القديمة‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬سحراً‭ ‬أو‭ ‬سحرة‭ . ‬وكأن‭ ‬سحرة‭ ‬فرعون‭ ‬لم‭ ‬يحبط‭ ‬عملهم‭ ‬بعصا‭ ‬النبي‭ ‬موسى‭ ‬حيث‭ ‬تَلْقَفُ‭ ‬مَا‭ ‬يَأْفِكُونَ‭. ‬والسحر‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬القرآن‭ ‬في‭ ‬بابل‭ ‬عند‭ ‬هاروت‭ ‬وماروت‭. ‬لذلك‭ ‬كان‭ ‬من‮ ‬‭ ‬المفترض‭ ‬خضوع‭ ‬المسلسلات‭ ‬التي‭ ‬تبث‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬القنوات‭ ‬ويراها‭ ‬الملايين‭ ‬لخبراء‭ ‬اجتماعيين‭ ‬وفكريين‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬تنحاز‭ ‬المشاهد‭ ‬التمثيلية‭ ‬لتوجيه‭ ‬افكار‭ ‬معينة‭ ‬وتكريس‭ ‬قناعات‭ ‬اخرى‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬خدش‭ ‬شعور‭ ‬المتلقين‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬مع‭ ‬المغاربة‭ .‬‮ ‬

السحر‭ ‬واعمال‭ ‬الشعوذة‭ ‬ممارسات‭ ‬باتت‭ ‬تتسلل‭ ‬الى‭ ‬رؤوس‭ ‬السياسيين‭ ‬ووجوه‭ ‬المجتمعات‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬وصار‭ ‬لها‭ ‬سوق‭ ‬ومرتادون‭ ‬وتسعيرات‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬الطلب‭ ‬وثقل‭ ‬جيب‭ ‬الطالب‭ . ‬والاسلام‭ ‬السياسي‭ ‬سبب‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬انتشار‮ ‬‭ ‬هذه‭ ‬الاعمال‭ ‬الشريرة‭ ‬،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬العراق‭ .‬

رئيس التحرير

لندن