 هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف السوري المعارض لـ (الزمان): مشروع المناطق الآمنة بات خطراً على الثورة السورية

اجرى‭ ‬الحوار‭: ‬مصطفى‭ ‬عمارة

القاهرة

شهدت‭ ‬الساحة‭ ‬السورية‭ ‬مؤخرا‭ ‬اصتدام‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬النظامية السورية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ايران‭ ‬وروسيا‭ ‬وقوات‭ ‬المعارضة السورية‭ ‬فى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬واصلت‭ ‬فيه‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬تقدمها‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬الرقة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ياتى‭ ‬هذا‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬وصلت‭ ‬فيه‭ ‬العملية‭ ‬السلمية‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬الجمود‭ ‬ومع‭ ‬زيادة‭ ‬الوضع‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬تعقيدا‭ ‬،ادلى‭ ‬د‭/‬‭ ‬هيثم‭ ‬المالح‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة القانونية‭ ‬بالائتلاف‭ ‬السوري‭ ‬المعارض‭ ‬بحوار‭ ‬خاص‭ ‬تناول‭ ‬فيه‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬ازاء‭ ‬التطورات‭ ‬الراهنة‭ .‬

‮ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬رؤيتكم‭ ‬لمدى‭ ‬تاثير‭ ‬الازمة‭ ‬الحالية‭ ‬بين‭ ‬قطر‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والدول‭ ‬الخليجية‭ ‬ومصر‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬الازمه‭ ‬السوريه‭ ‬؟

بدايةً‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬لدى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬مجتمعة‭ ‬أو‭ ‬متفرقة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أي‭ ‬استراتيجية‭ ‬لمساعدة‭ ‬الشعب‭ ‬السوري،‭ ‬وبالطبع‭ ‬تزداد‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬عندما‭ ‬تزداد‭ ‬الانقسامات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ومثال‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬حين‭ ‬قررت‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الدوحة‭ ‬منح‭ ‬مقعد‭ ‬سوريا‭ ‬للائتلاف‭ ‬الوطن‭ ‬الذي‭ ‬شكل‭ ‬حكومته‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬وتهديدها‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬عطل‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬القمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬وهذا‭ ‬ألحق‭ ‬ضرراً‭ ‬بالغاً‭ ‬بالثورة‭ ‬السورية‭ ‬وحال‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬النصر‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬سورية‭.‬‮ ‬

هل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬الإدارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الحاليه‭ ‬جاده‭ ‬حول‭ ‬تصريحاتها‭ ‬نحو‭ ‬تحجيم‭ ‬النظام‭ ‬السوري؟‮ ‬

‮ ‬أنا‭ ‬شخصياً‭ ‬لا‭ ‬أثق‭ ‬بالإدارة‭ ‬الامريكية‭ ‬لا‭ ‬السابقة‭ ‬ولا‭ ‬الحالية،‭ ‬كما‭ ‬أنهم‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬استراتيجية‮ ‬

‮ ‬واضحة‭ ‬حيال‭ ‬سورية‭.‬

3-‮ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬المناطق‭ ‬الامنه‭ ‬هو‭ ‬تكريس‭ ‬فعلى‭ ‬لتقسيم‭ ‬سوريا‭ ‬؟

مشروع‭ ‬المناطق‭ ‬الآمنة‭ ‬في‭ ‬سورية‭ ‬بشكله‭ ‬الحالي‭ ‬يشكل‭ ‬خطراً‭ ‬على‭ ‬الثورة‭ ‬السورية،‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬الدول‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬فيجب‭ ‬بدء‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬فوري‭ ‬يبدأ‭ ‬به‭ ‬النظام‭ ‬المجرم‭ ‬وحلفاؤه‭.‬

‮ ‬بعد‭ ‬التقدم‭ ‬الذى‭ ‬حققه‭ ‬الجيش‭ ‬النظامى‭ ‬السورى‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬جبهات‭ ‬اعلن‭ ‬خبير‭ ‬روسى‭ ‬ان‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬فما‭ ‬مدى‭ ‬صحة‭ ‬ذلك‭ ‬؟‭ ‬وهل‭ ‬استطاع‭ ‬النظام‭ ‬السورى‭ ‬حسم‭ ‬الحرب‭ ‬لصالحه‭ ‬؟‮ ‬

لم‭ ‬يحقق‭ ‬جيش‭ ‬النظام‭ ‬أي‭ ‬تقدم‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬ليس‭ ‬جيش‭ ‬نظامي‭ ‬كباقي‭ ‬جيوش‭ ‬العالم،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مجموعات‭ ‬متفرقة‭ ‬تقودها‭ ‬إيران‭ ‬عبر‭ ‬ميليشياتها‭ ‬الطائفية‭ ‬التي‭ ‬استحضرتها‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬ننسب‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬إلى‭ ‬جيش‭ ‬بشار‭ ‬وما‭ ‬صرحت‭ ‬به‭ ‬روسيا‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬بالمجمل‭.‬

‮ ‬ما‭ ‬مدى‭ ‬تاثير‭ ‬قوات‭ ‬نظاميه‭ ‬سوريه‭ ‬وقوات‭ ‬ايرانيه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬الى‭ ‬الحدود‭ ‬السوريه‭ ‬العراقيه‭ ‬؟

إن‭ ‬وصول‭ ‬قوات‭ ‬إيرانية‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬سورية‭ ‬‭(‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القوات‭ ‬الإيرانية‭ ‬الموجودة‭ ‬أصلاً‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬90‭ ‬ألف‭ ‬مقاتل‭)‬‭ ‬يزيد‭ ‬الأمور‭ ‬تعقيداً‭ ‬ويزيد‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭.‬‮ ‬

‮ ‬بعد‭ ‬التقدم‭ ‬التي‭ ‬حققته‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطيه‭ ‬في‭ ‬الرقه‭ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬اكراد‭ ‬سوريا‭ ‬يسعون‭ ‬الى‭ ‬إقامة‭ ‬حكم‭ ‬ذاتى‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬قواتهم‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬؟

أولاً‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬‭(‬أكراد‭ ‬سوريا‭)‬‭ ‬فهم‭ ‬منتشرون‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬سوريا‭ ‬بداية‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬والجنوب‭ ‬والشرق‭ ‬ونهاية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سورية،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬ميليشيات‭ ‬كردية‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬المصنف‭ ‬إرهابياً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬المدعو‭ ‬صالح‭ ‬مسلم‭. ‬وهؤلاء‭ ‬لهم‭ ‬أجندة‭ ‬لتقسيم‭ ‬سوريا،‭ ‬ونحن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬مفهومنا‭ ‬العام‭ ‬شيء‭ ‬اسمه‭ ‬كردستان‭ ‬سوريا‭ ‬لا‭ ‬جغرافياً‭ ‬ولا‭ ‬تاريخيا،‭ ‬وعندما‭ ‬قدموا‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬إبان‭ ‬الثورات‭ ‬والحروب‭ ‬السابقة‭ ‬احتضنهم‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬وتقلدوا‭ ‬مناصب‭ ‬رفيعة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭. ‬أما‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬فهي‭ ‬شريكة‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬اجرامه‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬وتدمير‭ ‬سورية‭.‬‮ ‬

‮ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬الدور‭ ‬التركى‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬قد‭ ‬تقلص‭ ‬بعد‭ ‬التطورات‭ ‬الميدانيه‭ ‬الأخيرة‭ ‬؟‮ ‬

في‭ ‬الحقيقة‭ ‬تركيا‭ ‬لها‭ ‬وضع‭ ‬مختلف‭ ‬نوعاً‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وهي‭ ‬تعاني‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬المصنف‭ ‬إرهابياً‭ ‬كما‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬العلويين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اسكندرون‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬تركيا‭ ‬تحسب‭ ‬حساب‭ ‬خطواتها‭ ‬في‭ ‬سورية‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭.‬

هل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬والمعارضه‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬مجديه‭ ‬بعد‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬؟‮ ‬

منذ‭ ‬بداية‭ ‬المفاوضات‭ ‬وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬هي‭ ‬مفاوضات‭ ‬عبثية‭ ‬لا‭ ‬طائل‭ ‬منها‭ ‬والهدف‭ ‬منها‭ ‬منح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للنظام‭ ‬الإرهابي‭ ‬المجرم‭ ‬لإنهاء‭ ‬الثورة‭ ‬السورية‭ ‬وإعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬السورية‭.‬

‮ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬توقعاتكم‭ ‬المتوقعه‭ ‬بالنسبه‭ ‬لسيناريو‭ ‬الازمه‭ ‬في‭ ‬المرحله‭ ‬القادمه‭ ‬؟‮ ‬

الثورة‭ ‬السورية‭ ‬لاتزال‭ ‬محتفظة‭ ‬بالأسس‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬عليها‭ ‬وهي‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬رغم‭ ‬الصعوبات‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬نتجت‭ ‬عن‭ ‬الاحتلالين‭ ‬الروسي‭ ‬والإيراني‭ ‬وخيانة‭ ‬الاسرة‭ ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬سورية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السماح‭ ‬بهذا‭ ‬الاحتلال‭ ‬وكذلك‭ ‬التواطؤ‭ ‬الروسي‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬مهد‭ ‬الطرق‭ ‬امام‭ ‬الاحتلال‭ ‬الروسي‭ ‬والايراني‭.‬