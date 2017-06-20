 عبدالله الأشعل المرشح السابق للرئاسة في مصر لـ (الزمان)  أمريكا واسرائيل ستعملان على التخلص من السيسي في حال تدني شعبيته

اجرى‭ ‬الحوار‭: ‬مصطفى‭ ‬عمارة

القاهرة

اثارت‭ ‬موافقة‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬والمعروفة‭ ‬باسم‭ ‬اتفاقية‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬سعوديتين‭ ‬اتهمت‭ ‬قوى‭ ‬المعارضة‭ ‬المصرية‭ ‬الحكومة‭ ‬والرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬شخصيا‭ ‬بالتفريط‭ ‬فى‭ ‬ترابط‭ ‬الوطن‭ ‬وتهديد‭ ‬الامن‭ ‬القومى‭ ‬المصري‭ ‬وانتهاك‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون‭ ‬ووسط‭ ‬الجدل‭ ‬الدائر‭ ‬حول‭ ‬تلك‭ ‬القضيه‭ ‬ادلى‭ ‬د‭/‬‭ ‬عبدالله‭ ‬الاشعل‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيه‭ ‬الاسبق‭ ‬وأحد‭ ‬‮ ‬اشد‭ ‬المعارضين‭ ‬لتسليم‭ ‬تلك‭ ‬الجزيرتين‭ ‬للسعودية‭ ‬بحوار‭ ‬خاص‭ ‬تناول‭ ‬فيه‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬تجاه‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬ومجمل‭ ‬الاوضاع‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬وفيما‭ ‬يلى‭ ‬نص‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬على‭ ‬على‭ ‬‭:‬

‭-‬نريد‭ ‬ان‭ ‬نعرف‭ ‬رؤيتك‭ ‬لتوقيت‭ ‬الموافقه‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬للسعوديه‭ ‬ومدى‭ ‬تاثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الامن‭ ‬القومى‭ ‬المصرى‭ ‬والعربى‭ ‬؟

الموافقه‭ ‬على‭ ‬الاتفاقيه‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬يأتى‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬التفاهمات‭ ‬التى‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليها‭ ‬فى‭ ‬مؤتمر‭ ‬الرياض‭ ‬والذى‭ ‬تمخض‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬ناتو‭ ‬عربى‭ ‬لمواجهة‭ ‬ايران‭ ‬والذى‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬لاسرائيل‭ ‬دورا‭ ‬فيه‭ ‬تمهيدا‭ ‬لصفقة‭ ‬القرن‭ ‬التى‭ ‬يجرى‭ ‬الاعداد‭ ‬لها‭ ‬فى‭ ‬مؤتمر‭ ‬واشنطن‭ ‬لترتيب‭ ‬اوضاع‭ ‬المنطقه‭ ‬والتى‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬ادماج‭ ‬اسرائيل‭ ‬فيها‭ ‬والمشكله‭ ‬ليس‭ ‬فى‭ ‬تسليم‭ ‬السعوديه‭ ‬تلك‭ ‬الجزيرتين‭ ‬لان‭ ‬سيطرة‭ ‬السعوديه‭ ‬عليهما‭ ‬شكلى‭ ‬اما‭ ‬السيطره‭ ‬الحقيقيه‭ ‬فسوف‭ ‬تكون‭ ‬لاسرائيل‭ ‬لان‭ ‬السعوديه‭ ‬لن‭ ‬تستطيع‭ ‬ان‭ ‬تمنع‭ ‬السفن‭ ‬الاسرائيليه‭ ‬لان‭ ‬السعوديه‭ ‬لن‭ ‬تستطيع‭ ‬ان‭ ‬تمنع‭ ‬السفن‭ ‬الاسرائيليه‭ ‬من‭ ‬المرور‭ ‬فى‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬كما‭ ‬ستستغل‭ ‬اسرائيل‭ ‬المساحه‭ ‬بين‭ ‬جزيرة‭ ‬تيران‭ ‬والحدود‭ ‬المصريه‭ ‬والتى‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬مياه‭ ‬دوليه‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مشروعها‭ ‬حول‭ ‬اقامة‭ ‬قناه‭ ‬لتوصيل‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬بالميت‭ ‬وهذا‭ ‬سوف‭ ‬يشكل‭ ‬ضررا‭ ‬بالغا‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬ويقلل‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬اهميتها‭ ‬وللاسف‭ ‬فان‭ ‬هناك‭ ‬صفقه‭ ‬يجرى‭ ‬الاعداد‭ ‬لها‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وايران‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬بموجبها‭ ‬تقسيم‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬وسوف‭ ‬تقسم‭ ‬السعوديه‭ ‬ايضا‭ ‬وسوف‭ ‬تطالب‭ ‬اسرائيل‭ ‬بتعويضا‭ ‬ت‭ ‬لها‭ ‬فى‭ ‬الدول‭ ‬العربيه‭ ‬والسعوديه‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬حقوق‭ ‬لاسرائيل‭ ‬فى‭ ‬المدينه‭ ‬بعد‭ ‬اخراج‭ ‬اليهود‭ ‬منها‭ ‬ابان‭ ‬وجود‭ ‬نبينا‭ ‬الكريم‭ ‬بها‭ ‬وسوف‭ ‬يؤدى‭ ‬هذا‭ ‬الى‭ ‬حدوث‭ ‬اضطرابات‭ ‬فى‭ ‬المملكه‭ ‬وصراع‭ ‬داخل‭ ‬الاسره‭ ‬الحاكمه‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذى‭ ‬سوف‭ ‬يدفع‭ ‬بايران‭ ‬الى‭ ‬المطالبه‭ ‬باشراف‭ ‬دولى‭ ‬على‭ ‬الاماكن‭ ‬المقدسه‭ .‬

‭-‬وماهى‭ ‬رؤيتكم‭ ‬لتوقيت‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضه‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬وتداعيات‭ ‬تلك‭ ‬الازمه‭ ‬؟

لا‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬الامور‭ ‬تتصاعد‭ ‬بل‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬الامور‭ ‬تتجه‭ ‬الى‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬قيامها‭ ‬بشراء‭ ‬اسلحه‭ ‬امريكيه‭ ‬تقدر‭ ‬بـ‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬امريكى‭ ‬فالبوصله‭ ‬الامريكيه‭ ‬تجاه‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬مرتبطه‭ ‬بقيام‭ ‬الدول‭ ‬الخليجيه‭ ‬بدفع‭ ‬الاموال‭ ‬مقابل‭ ‬حماية‭ ‬عروش‭ ‬تلك‭ ‬المنطقه‭ ‬وطالما‭ ‬ان‭ ‬قطر‭ ‬تعاقدت‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬صفقه‭ ‬اسلحه‭ ‬فان‭ ‬الغضب‭ ‬الامريكى‭ ‬تجاه‭ ‬قطر‭ ‬سوف‭ ‬ينتهى‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬القوى‭ ‬الدوليه‭ ‬يهمها‭ ‬استقرار‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ .‬

‭-‬وماتفسيرك‭ ‬لعدم‭ ‬قيام‭ ‬تركيا‭ ‬بالتوسط‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الازمه‭ ‬رغم‭ ‬علاقاتها‭ ‬القويه‭ ‬بين‭ ‬السعوديه‭ ‬وتركيا‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬ازمه‭ ‬مكتومه‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬رغبة‭ ‬السعوديه‭ ‬فى‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬الرياده‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬العربى‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬فان‭ ‬تركيا‭ ‬بعد‭ ‬عودتها‭ ‬الى‭ ‬المنطقه‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬اضعاف‭ ‬اية‭ ‬قوه‭ ‬عربيه‭ ‬وتواجد‭ ‬الجيش‭ ‬التركى‭ ‬فى‭ ‬قطر‭ ‬ليس‭ ‬موجه‭ ‬ضد‭ ‬السعوديه‭ ‬ولكنها‭ ‬خطوه‭ ‬استباقيه‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬لتركيا‭ ‬تواجد‭ ‬فى‭ ‬المنطقه‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬وكما‭ ‬قلت‭ ‬فان‭ ‬الازمه‭ ‬لن‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬المواجهه‭ ‬العسكريه‭ ‬لان‭ ‬السعوديه‭ ‬وحلفائها‭ ‬لم‭ ‬يفقدوا‭ ‬الامل‭ ‬فى‭ ‬تسوية‭ ‬الازمه‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬والتى‭ ‬ينظرون‭ ‬اليها‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬عضو‭ ‬متمرد‭ ‬يريد‭ ‬ان‭ ‬يأخذ‭ ‬مساحه‭ ‬اكبر‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬تتوقعون‭ ‬موقف‭ ‬امريكا‭ ‬اكثر‭ ‬تشددا‭ ‬تجاه‭ ‬ايران‭ ‬بعد‭ ‬مؤتمر‭ ‬الرياض‭ ‬؟

لا‭ ‬اتوقع‭ ‬ذلك‭ ‬فالولايات‭ ‬المتحده‭ ‬تحاول‭ ‬الاستفاده‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الاطراف‭ ‬وستتوافق‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬فى‭ ‬النهايه‭ ‬وسوف‭ ‬تحاول‭ ‬ان‭ ‬تخلق‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬فزاعة‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬حتى‭ ‬تستمر‭ ‬فى‭ ‬ابتزازها‭ .‬

‭-‬وماهى‭ ‬رؤيتك‭ ‬للازمه‭ ‬السوريه‭ ‬وتداعياتها‭ ‬؟

اعتقد‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬تسعى‭ ‬لتقسيم‭ ‬سوريا‭ ‬وهى‭ ‬تسعى‭ ‬حاليا‭ ‬للتواجد‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬تحسبا‭ ‬لأية‭ ‬ترتيبات‭ ‬قادمه‭ ‬فى‭ ‬المنطقه‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬تحالف‭ ‬ايرانى‭ ‬سورى‭ ‬لتقسيم‭ ‬سوريا

‭-‬وهل‭ ‬تتوقع‭ ‬ان‭ ‬تعطى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬ضوء‭ ‬اخضر‭ ‬لمصر‭ ‬فى‭ ‬المرحله‭ ‬القادمه‭ ‬فى‭ ‬محاربة‭ ‬الارهاب‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬قيامها‭ ‬بتوجيه‭ ‬ضربات‭ ‬للتنظيمات‭ ‬المتطرفه‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬؟

للاسف‭ ‬فان‭ ‬اجندة‭ ‬السيسى‭ ‬الرئيسسيه‭ ‬والتى‭ ‬كرس‭ ‬لها‭ ‬معظم‭ ‬وقته‭ ‬هى‭ ‬محاربة‭ ‬الاخوان‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الترتيبات‭ ‬التى‭ ‬عقدها‭ ‬السيسى‭ ‬مع‭ ‬المشير‭ ‬خليفه‭ ‬حفتر‭ ‬لمحاربة‭ ‬الاخوان‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬بالتفاهم‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬اغضبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬والمشكله‭ ‬بالنسبه‭ ‬للسيسى‭ ‬فى‭ ‬محاربة‭ ‬الارهاب‭ ‬ان‭ ‬دورهم‭ ‬فى‭ ‬المنطقه‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬نمط‭ ‬واحد‭ ‬فهم‭ ‬يساعدون‭ ‬السعوديه‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬واليمن‭ ‬ويشاركون‭ ‬فى‭ ‬حكومة‭ ‬تونس‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬نفسها‭ ‬ترفض‭ ‬وضعهم‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الارهاب‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬كورقه‭ ‬ضغط‭ ‬وهى‭ ‬تضغط‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬السيسى‭ ‬لعقد‭ ‬مصالحه‭ ‬معهم‭ ‬

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‭-‬وماهى‭ ‬توقعاتك‭ ‬للنتائج‭ ‬التى‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يتمخض‭ ‬عنها‭ ‬مؤتمر‭ ‬السلام‭ ‬المقرر‭ ‬عقده‭ ‬فى‭ ‬واشنطن‭ ‬خلال‭ ‬الشهرالقادم‭ ‬؟

سوف‭ ‬يتمخض‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬عن‭ ‬اقامة‭ ‬اسرائيل‭ ‬الكبرى‭ ‬وتوزيع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬سيناء‭ ‬والاردن‭ ‬وحزب‭ ‬المقاومه‭ ‬واعتبار‭ ‬حماس‭ ‬منظمه‭ ‬ارهابيه‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذى‭ ‬يرفضه‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬والولايات‭ ‬المتحده‭ ‬تريد‭ ‬من‭ ‬السيسى‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬صفتين‭ ‬وهما‭ ‬‭:‬‭ ‬‭(‬1‭)‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬بخدمة‭ ‬المصالح‭ ‬الامريكيه‭ .‬

‭(‬2‭)‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لديه‭ ‬شعبيه‭ ‬داخليه‭ ‬تكفل‭ ‬له‭ ‬الاستمرار‭ ‬ما‭ ‬لو‭ ‬فقد‭ ‬شعبيته‭ ‬فسوف‭ ‬تقوم‭ ‬بالتخلص‭ ‬منه‭ .‬

‭-‬وكيف‭ ‬ترى‭ ‬مستقبل‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بعد‭ ‬قيامها‭ ‬باصدار‭ ‬وثيقتها‭ ‬التى‭ ‬اعترفت‭ ‬فيها‭ ‬بدوله‭ ‬فلسطينيه‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬67‭ ‬؟

حماس‭ ‬تواجه‭ ‬مأزق‭ ‬شديد‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬تصنيفا‭ ‬كمنظمه‭ ‬ارهابيه‭ ‬وتشديد‭ ‬الحصار‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬كافة‭ ‬الاطراف‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مصر‭ ‬والتى‭ ‬شددت‭ ‬الحصار‭ ‬علىها‭ ‬وقامت‭ ‬باغلاق‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬لفترات‭ ‬طويله‭ ‬كما‭ ‬طالبتها‭ ‬بالمشاركه‭ ‬فى‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬داعش‭ ‬كخطوه‭ ‬لتحسين‭ ‬العلاقه‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬وارى‭ ‬ان‭ ‬حماس‭ ‬سوف‭ ‬تبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬لكسر‭ ‬هذا‭ ‬الحصار‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬ذلك‭ ‬الانفتاح‮ ‬‭ ‬على‭ ‬ايران‭ .‬‭,‬

‭-‬وهل‭ ‬تتوقع‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬الوطن‭ ‬ابديل‭ ‬باقامة‭ ‬دوله‭ ‬فلسطينيه‭ ‬فى‭ ‬غزه‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬سيناء‭ ‬؟

موضوع‭ ‬الوطن‭ ‬البديل‭ ‬وهم‭ ‬ولن‭ ‬ينجح‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬معظم‭ ‬دول‭ ‬المنطقه‭ ‬لن‭ ‬توافق‭ ‬عليه‭ ‬وارى‭ ‬ان‭ ‬اقدام‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بالاضافه‭ ‬الى‭ ‬تحديه‭ ‬ارادة‭ ‬الشعب‭ ‬وتجاوزه‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون‭ ‬فى‭ ‬قضية‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬قد‭ ‬يعجل‭ ‬باسقاط‭ ‬النظام‭ .‬

‭-‬وماهو‭ ‬مستقبل‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬فى‭ ‬ضوء‭ ‬توتر‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬؟

ارى‭ ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لن‭ ‬تشهد‭ ‬تحسنا‭ ‬حقيقيا‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬السيسى‭ ‬والبشير‭ ‬على‭ ‬راس‭ ‬السلطه‭ ‬فتحسن‭ ‬العلاقات‭ ‬يرتبط‭ ‬برحيل‭ ‬اى‭ ‬منهما‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬البشير‭ ‬لديه‭ ‬توجهات‭ ‬اخوانيه‭ .‬

‭-‬وماهى‭ ‬رؤيتك‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسيه‭ ‬القادمه‭ ‬وهل‭ ‬تتوقع‭ ‬استمرار‭ ‬السيسى‭ ‬فى‭ ‬السلطه‭ ‬؟

مصر‭ ‬تمر‭ ‬الان‭ ‬بمرحله‭ ‬شديدة‭ ‬الصعوبه‭ ‬فالاقتصاد‭ ‬فى‭ ‬الحضيض‭ ‬والسجون‭ ‬مليئه‭ ‬بالمعتقلين‭ ‬وارى‭ ‬ان‭ ‬قضية‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬قد‭ ‬تعجل‭ ‬بنهاية‭ ‬النظام‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬غضب‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬العسكريين‭ ‬على‭ ‬ماحدث‭ ‬وهو‭ ‬ماتجلى‭ ‬بقيام‭ ‬عسكريين‭ ‬سابقين‭ ‬فى‭ ‬عهد‭ ‬مبارك‭ ‬بالتظاهر‭ ‬ضد‭ ‬السيسى‭ ‬بسبب‭ ‬قضية‭ ‬تيران‭ ‬وارى‭ ‬ان‭ ‬تدنى‭ ‬شعبية‭ ‬السيسى‭ ‬سوف‭ ‬تدفع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬واسرائيل‭ ‬للتخلص‭ ‬منه‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مصالحها‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ .‬