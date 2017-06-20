 عبدالله الأشعل المرشح السابق للرئاسة في مصر لـ (الزمان)  أمريكا واسرائيل ستعملان على التخلص من السيسي في حال تدني شعبيته

اجرى الحوار: مصطفى عمارة
القاهرة
اثارت موافقة البرلمان المصري على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والمعروفة باسم اتفاقية تيران وصنافير سعوديتين اتهمت قوى المعارضة المصرية الحكومة والرئيس السيسي شخصيا بالتفريط فى ترابط الوطن وتهديد الامن القومى المصري وانتهاك الدستور والقانون ووسط الجدل الدائر حول تلك القضيه ادلى د/ عبدالله الاشعل مساعد وزير الخارجيه الاسبق وأحد اشد المعارضين لتسليم تلك الجزيرتين للسعودية بحوار خاص تناول فيه وجهة نظره تجاه تلك القضية ومجمل الاوضاع فى المنطقة وفيما يلى نص هذا الحوار على على :
-نريد ان نعرف رؤيتك لتوقيت الموافقه على تسليم تيران وصنافير للسعوديه ومدى تاثير ذلك على الامن القومى المصرى والعربى ؟
الموافقه على الاتفاقيه فى ذلك الوقت يأتى فى اطار التفاهمات التى تم التوصل اليها فى مؤتمر الرياض والذى تمخض عن تشكيل ناتو عربى لمواجهة ايران والذى سوف يكون لاسرائيل دورا فيه تمهيدا لصفقة القرن التى يجرى الاعداد لها فى مؤتمر واشنطن لترتيب اوضاع المنطقه والتى سوف يتم ادماج اسرائيل فيها والمشكله ليس فى تسليم السعوديه تلك الجزيرتين لان سيطرة السعوديه عليهما شكلى اما السيطره الحقيقيه فسوف تكون لاسرائيل لان السعوديه لن تستطيع ان تمنع السفن الاسرائيليه لان السعوديه لن تستطيع ان تمنع السفن الاسرائيليه من المرور فى البحر الاحمر وصولا الى باب المندب كما ستستغل اسرائيل المساحه بين جزيرة تيران والحدود المصريه والتى سوف تكون مياه دوليه لتنفيذ مشروعها حول اقامة قناه لتوصيل البحر الاحمر بالميت وهذا سوف يشكل ضررا بالغا على قناة السويس ويقلل كثيرا من اهميتها وللاسف فان هناك صفقه يجرى الاعداد لها بين اسرائيل وايران سوف يتم بموجبها تقسيم منطقة الخليج وسوف تقسم السعوديه ايضا وسوف تطالب اسرائيل بتعويضا ت لها فى الدول العربيه والسعوديه ومن ضمنها حقوق لاسرائيل فى المدينه بعد اخراج اليهود منها ابان وجود نبينا الكريم بها وسوف يؤدى هذا الى حدوث اضطرابات فى المملكه وصراع داخل الاسره الحاكمه وهو الامر الذى سوف يدفع بايران الى المطالبه باشراف دولى على الاماكن المقدسه .
-وماهى رؤيتكم لتوقيت العقوبات المفروضه على قطر وتداعيات تلك الازمه ؟
لا اعتقد ان الامور تتصاعد بل اعتقد ان الامور تتجه الى سلام مع قطر خاصة بعد قيامها بشراء اسلحه امريكيه تقدر بـ 12 مليار دولار امريكى فالبوصله الامريكيه تجاه منطقة الخليج مرتبطه بقيام الدول الخليجيه بدفع الاموال مقابل حماية عروش تلك المنطقه وطالما ان قطر تعاقدت مع الولايات المتحده على شراء صفقه اسلحه فان الغضب الامريكى تجاه قطر سوف ينتهى كما ان القوى الدوليه يهمها استقرار منطقة الخليج .
-وماتفسيرك لعدم قيام تركيا بالتوسط فى تلك الازمه رغم علاقاتها القويه بين السعوديه وتركيا الا ان هناك ازمه مكتومه بين البلدين نابع من رغبة السعوديه فى ان يكون لها الرياده على العالم العربى فى المقابل فان تركيا بعد عودتها الى المنطقه تسعى الى هذا الدور وهذا يتطلب اضعاف اية قوه عربيه وتواجد الجيش التركى فى قطر ليس موجه ضد السعوديه ولكنها خطوه استباقيه حتى يكون لتركيا تواجد فى المنطقه ورغم ذلك وكما قلت فان الازمه لن تصل الى حد المواجهه العسكريه لان السعوديه وحلفائها لم يفقدوا الامل فى تسوية الازمه مع قطر والتى ينظرون اليها على انها عضو متمرد يريد ان يأخذ مساحه اكبر .
-وهل تتوقعون موقف امريكا اكثر تشددا تجاه ايران بعد مؤتمر الرياض ؟
لا اتوقع ذلك فالولايات المتحده تحاول الاستفاده من كل الاطراف وستتوافق مع ايران فى النهايه وسوف تحاول ان تخلق من ايران فزاعة لدول الخليج حتى تستمر فى ابتزازها .
-وماهى رؤيتك للازمه السوريه وتداعياتها ؟
اعتقد ان الولايات المتحده تسعى لتقسيم سوريا وهى تسعى حاليا للتواجد فى سوريا والعراق تحسبا لأية ترتيبات قادمه فى المنطقه خاصة فى ظل وجود تحالف ايرانى سورى لتقسيم سوريا
-وهل تتوقع ان تعطى الولايات المتحده ضوء اخضر لمصر فى المرحله القادمه فى محاربة الارهاب خاصة بعد قيامها بتوجيه ضربات للتنظيمات المتطرفه فى ليبيا ؟
للاسف فان اجندة السيسى الرئيسسيه والتى كرس لها معظم وقته هى محاربة الاخوان فى كل مكان الا ان الترتيبات التى عقدها السيسى مع المشير خليفه حفتر لمحاربة الاخوان فى ليبيا بالتفاهم مع روسيا اغضبت الولايات المتحده والمشكله بالنسبه للسيسى فى محاربة الارهاب ان دورهم فى المنطقه ليس على نمط واحد فهم يساعدون السعوديه فى سوريا واليمن ويشاركون فى حكومة تونس كما ان الولايات المتحده نفسها ترفض وضعهم على قوائم الارهاب حتى يمكن استخدامها كورقه ضغط وهى تضغط بالفعل على السيسى لعقد مصالحه معهم
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-وماهى توقعاتك للنتائج التى يمكن ان يتمخض عنها مؤتمر السلام المقرر عقده فى واشنطن خلال الشهرالقادم ؟
سوف يتمخض هذا المؤتمر عن اقامة اسرائيل الكبرى وتوزيع الفلسطينيين على سيناء والاردن وحزب المقاومه واعتبار حماس منظمه ارهابيه وهو الامر الذى يرفضه الشعب المصرى والولايات المتحده تريد من السيسى ان يكون له صفتين وهما : (1)ان يقوم بخدمة المصالح الامريكيه .
(2)ان يكون لديه شعبيه داخليه تكفل له الاستمرار ما لو فقد شعبيته فسوف تقوم بالتخلص منه .
-وكيف ترى مستقبل حركة حماس بعد قيامها باصدار وثيقتها التى اعترفت فيها بدوله فلسطينيه على حدود 67 ؟
حماس تواجه مأزق شديد خاصة بعد تصنيفا كمنظمه ارهابيه وتشديد الحصار عليها من جانب كافة الاطراف بما فيها مصر والتى شددت الحصار علىها وقامت باغلاق معبر رفح لفترات طويله كما طالبتها بالمشاركه فى الحرب على داعش كخطوه لتحسين العلاقه بين الطرفين وارى ان حماس سوف تبذل قصارى جهدها لكسر هذا الحصار ومن بين ذلك الانفتاح على ايران .,
-وهل تتوقع ان يتم تنفيذ مشروع الوطن ابديل باقامة دوله فلسطينيه فى غزه وجزء من سيناء ؟
موضوع الوطن البديل وهم ولن ينجح كما ان معظم دول المنطقه لن توافق عليه وارى ان اقدام النظام على تنفيذ هذا المشروع بالاضافه الى تحديه ارادة الشعب وتجاوزه الدستور والقانون فى قضية تيران وصنافير قد يعجل باسقاط النظام .
-وماهو مستقبل العلاقات بين مصر والسودان فى ضوء توتر العلاقات بين البلدين ؟
ارى ان العلاقات بين البلدين لن تشهد تحسنا حقيقيا فى ظل وجود السيسى والبشير على راس السلطه فتحسن العلاقات يرتبط برحيل اى منهما خاصة ان البشير لديه توجهات اخوانيه .
-وماهى رؤيتك للانتخابات الرئاسيه القادمه وهل تتوقع استمرار السيسى فى السلطه ؟
مصر تمر الان بمرحله شديدة الصعوبه فالاقتصاد فى الحضيض والسجون مليئه بالمعتقلين وارى ان قضية تيران وصنافير قد تعجل بنهاية النظام خاصة ان هناك غضب حتى من جانب العسكريين على ماحدث وهو ماتجلى بقيام عسكريين سابقين فى عهد مبارك بالتظاهر ضد السيسى بسبب قضية تيران وارى ان تدنى شعبية السيسى سوف تدفع كل من الولايات المتحدة واسرائيل للتخلص منه للحفاظ على مصالحها فى المنطقة .