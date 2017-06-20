أعنف المعارك في أزقة الموصل القديمة وخمسون ألف طفل تحت القصف

الموصل‭ ‬‭-‬‮ ‬‭ ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬تقدمت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الاثنين‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الموصل،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬حصن‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬محذرة‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مفتوحة‭ ‬وداعية‭ ‬داعش‭ ‬إلى‭ ‬الاستسلام‭.‬وتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬محاصر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬جهات‭ ‬منقبل‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية،‭ ‬ومن‭ ‬الجهة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬نهر‭ ‬دجلة،‭ ‬لذا‭ ‬فلا‭ ‬إمكانية‭ ‬للفرار‭.‬

ويؤكد‭ ‬قادة‭ ‬عسكريون‭ ‬أن‭ ‬الداعشيون‭ ‬يظهرون‭ ‬مقاومة‭ ‬شرسة،‭ ‬فيما‭ ‬يتزايد‭ ‬القلق‭ ‬حيال‭ ‬مصير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬محاصرين‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭.‬

وقال‭ ‬القائد‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬معن‭ ‬السعدي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاثنين‭ ‬ابدأنا‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬صباحا‭ ‬بالتقدم‭ ‬إلى‭ ‬عمق‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬وسيطرنا‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الفاروقب‭.‬

بدورها،‭ ‬أعربت‭ ‬منظمة‭ ‬اسيف‭ ‬ذا‭ ‬تشيلدرنب‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬حيال‭ ‬مصير‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬طفل،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬نصف‭ ‬عدد‭ ‬المدنيين‭ ‬المحاصرين‭.‬

وقالت‭ ‬آنا‭ ‬لوكسين‭ ‬من‭ ‬المنظمة‭ ‬إن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬ايعانون‭ ‬من‭ ‬نفاد‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء،‭ ‬ويواجهون‭ ‬العنف‭ ‬أينما‭ ‬توجهواب،‭ ‬مضيفة‭ ‬امن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تأثير‭ ‬المدفعية‭ ‬والأسلحة‭ ‬المتفجرة‭ ‬أكثر‭ ‬فتكا‭ ‬وعشوائية،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الأطفال‭ ‬الضعفاء‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للخطرب‭. ‬وأشار‭ ‬السعدي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اداعش‭ ‬يبدي‭ ‬مقاومة‭ ‬شرسةب،‭ ‬مضيفا‭ ‬القد‭ ‬أقفلوا‭ ‬كل‭ ‬المداخل،‭ ‬وزرعوا‭ ‬العبوات‭ ‬الناسفة‭ ‬وفخخوا‭ ‬منازل‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬قواتنا‭ ‬قريبة‭ ‬منهاب‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬اتحقيق‭ ‬الاختراق‭ ‬كان‭ ‬صعبا‭ ‬للغاية‭. ‬المعركة‭ ‬اليوم‭ ‬وجها‭ ‬لوجهب‭.‬

وأوضح‭ ‬النقيب‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬أحمد‭ ‬جاسم‭ ‬أن‭ ‬القتال‭ ‬عنيف،‭ ‬خلال‭ ‬اختبائه‭ ‬من‭ ‬الرصاص‭ ‬والتفجيرات‭ ‬المتواصلة‭ ‬قرب‭ ‬موقع‭ ‬يتخذه‭ ‬القناصة‭ ‬على‭ ‬تخوم‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭. ‬وقال‭ ‬جاسم‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الا‭ ‬يمكننا‭ ‬إدخال‭ ‬آلياتنا‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الشوارع‭ ‬الضيقة‭. ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أيضا‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬‭(‬داعش‭)‬‭ ‬استخدام‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬المفخخة،‭ ‬لكنهم‭ ‬يستخدمون‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬المفخخة،‭ ‬ويفخخون‭ ‬سيارات‭ ‬اللعبة‭ ‬التي‭ ‬يتمالتحكم‭ ‬بها‭ ‬عن‭ ‬بعدب‭.‬

وأكدوا‭ ‬للمدنيين‭ ‬المحاصرين‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬انحن‭ ‬قادمون‭ ‬إلى‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة،‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬إنهاء‭ ‬معاناتكم‭. ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬وغربها‭ ‬سيتحدان‭ ‬مجددا‭ ‬قريباب‭.‬

أما‭ ‬لداعش،‭ ‬فخيرتهم‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬بين‭ ‬قرارين‭ ‬االاستسلام‭ ‬أو‭ ‬الموتب‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬ألقت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬منشور‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬الموصل،‭ ‬لتعلم‭ ‬المواطنين‭ ‬بأنها‭ ‬اتحيط‭ ‬بالموصل‭ ‬القديمة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬وقد‭ ‬شرعت‭ ‬بالهجوم‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الاتجاهاتب‭.‬

ودعا‭ ‬المنشور‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬االابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الظهور‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المفتوحة‭ ‬و‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬استغلال‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬تسنح‭ ‬أثناء‭ ‬القتال‭ ‬ستوفرها‭ ‬القوات‭ ‬والتوجه‭ ‬إليها،‭ ‬تفاديا‭ ‬لاستغلالكم‭ ‬كدروع‭ ‬بشريةب‭.‬

وأعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭ ‬عراقي‭ ‬محتجزون‭ ‬لدى‭ ‬مسلحي‭ ‬داعش‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬القديمة‭.‬

وعلى‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الأمتار‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬العنيف،‭ ‬تجمع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬يختبئون‭ ‬من‭ ‬حرارة‭ ‬الشمس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قذائف‭ ‬الهاون‭ ‬التي‭ ‬تتساقط‭ ‬في‭ ‬الحي‭.‬

وقال‭ ‬نبيل‭ ‬حامد‭ ‬خطاب‭ ‬‭(‬56‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يرف‭ ‬له‭ ‬جفن‭ ‬عند‭ ‬سقوط‭ ‬قذيفة‭ ‬هاون،‭ ‬القد‭ ‬نزحنا‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬في‭ ‬حمام‭ ‬العليل‭ ‬عندما‭ ‬تحرر‭ ‬الحي،‭ ‬لكن‭ ‬المنازل‭ ‬تعرضت‭ ‬للنهب،‭ ‬ولذلك‭ ‬عدنا‭ ‬لحماية‭ ‬ممتلكاتناب‭.‬

وتوقع‭ ‬عسكريون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬القتال‭ ‬صعبا‭ ‬للغاية،‭ ‬وأن‭ ‬المعارك‭ ‬قد‭ ‬تستمر‭ ‬لأسابيع‭.‬