أعنف المعارك في أزقة الموصل القديمة وخمسون ألف طفل تحت القصف

الموصل - الزمان
تقدمت القوات العراقية الاثنين داخل المدينة القديمة في غرب الموصل، في إطار هجومها على آخر حصن لتنظيم داعش في المدينة، محذرة المدنيين من التواجد في أماكن مفتوحة وداعية داعش إلى الاستسلام.وتنظيم داعش محاصر من ثلاث جهات منقبل القوات الأمنية، ومن الجهة الرابعة من نهر دجلة، لذا فلا إمكانية للفرار.
ويؤكد قادة عسكريون أن الداعشيون يظهرون مقاومة شرسة، فيما يتزايد القلق حيال مصير أكثر من مئة ألف مدني ما زالوا محاصرين داخل المدينة القديمة.
وقال القائد في قوات مكافحة الإرهاب اللواء الركن معن السعدي لوكالة فرانس برس الاثنين ابدأنا عند الساعة السادسة صباحا بالتقدم إلى عمق البلدة القديمة وسيطرنا على مناطق جديدة في حي الفاروقب.
بدورها، أعربت منظمة اسيف ذا تشيلدرنب الأحد عن قلقها حيال مصير نحو 50 ألف طفل، أي ما يعادل نصف عدد المدنيين المحاصرين.
وقالت آنا لوكسين من المنظمة إن هؤلاء الأطفال ايعانون من نفاد الغذاء والماء، ويواجهون العنف أينما توجهواب، مضيفة امن المرجح أن يكون تأثير المدفعية والأسلحة المتفجرة أكثر فتكا وعشوائية، ما يجعل الأطفال الضعفاء أكثر عرضة للخطرب. وأشار السعدي إلى أن اداعش يبدي مقاومة شرسةب، مضيفا القد أقفلوا كل المداخل، وزرعوا العبوات الناسفة وفخخوا منازل قد تكون قواتنا قريبة منهاب.
وأكد أن اتحقيق الاختراق كان صعبا للغاية. المعركة اليوم وجها لوجهب.
وأوضح النقيب في قوات مكافحة الإرهاب أحمد جاسم أن القتال عنيف، خلال اختبائه من الرصاص والتفجيرات المتواصلة قرب موقع يتخذه القناصة على تخوم المدينة القديمة. وقال جاسم لفرانس برس الا يمكننا إدخال آلياتنا إلى هذه الشوارع الضيقة. وهذا يعني أيضا أنهم لا يستطيعون (داعش) استخدام عدد كبير من السيارات المفخخة، لكنهم يستخدمون الدراجات النارية المفخخة، ويفخخون سيارات اللعبة التي يتمالتحكم بها عن بعدب.
وأكدوا للمدنيين المحاصرين داخل المدينة انحن قادمون إلى المدينة القديمة، القوات الأمنية على وشك إنهاء معاناتكم. شرق الموصل وغربها سيتحدان مجددا قريباب.
أما لداعش، فخيرتهم القوات الأمنية بين قرارين االاستسلام أو الموتب.
وفي وقت متأخر من مساء الأحد، ألقت القوات العراقية ما يقارب 500 ألف منشور في سماء الموصل، لتعلم المواطنين بأنها اتحيط بالموصل القديمة من كل مكان، وقد شرعت بالهجوم من جميع الاتجاهاتب.
ودعا المنشور المواطنين إلى االابتعاد عن الظهور في الأماكن المفتوحة و(…) استغلال أي فرصة تسنح أثناء القتال ستوفرها القوات والتوجه إليها، تفاديا لاستغلالكم كدروع بشريةب.
وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من مئة ألف مدني عراقي محتجزون لدى مسلحي داعش كدروع بشرية في الموصل القديمة.
وعلى بعد مئات الأمتار فقط من القتال العنيف، تجمع عدد من المدنيين الذين يختبئون من حرارة الشمس أكثر من قذائف الهاون التي تتساقط في الحي.
وقال نبيل حامد خطاب (56 عاما)، والذي لم يرف له جفن عند سقوط قذيفة هاون، القد نزحنا إلى مخيم في حمام العليل عندما تحرر الحي، لكن المنازل تعرضت للنهب، ولذلك عدنا لحماية ممتلكاتناب.
وتوقع عسكريون أن يكون القتال صعبا للغاية، وأن المعارك قد تستمر لأسابيع.