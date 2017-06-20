منفذ الهجوم على المسجد بلندن هتف: أريد أن أقتل كل المسلمين

‮ ‬ماي‭ ‬تتعهد‭ ‬محاربة‭ ‬التطرف‭ ‬وترامب‭ ‬يلتزم‭ ‬الصمت‭ ‬وايفانكا‭ ‬تتضامن‭ ‬مع‭ ‬الضحايا

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ – ‬لندن‭ -‬الزمان‭ – ‬اف‭ ‬ب‭:‬‭: ‬تعهدت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬بمحاربة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتطرف‭ ‬‮«‬أيا‭ ‬كان‭ ‬المسؤول‮»‬‭ ‬عنه‭ ‬بعدما‭ ‬دهس‭ ‬سائق‭ ‬أبيض‭ ‬البشرة‭ ‬حشدا‭ ‬من‭ ‬المصلين‭ ‬المسلمين‭ ‬أمام‭ ‬أحد‭ ‬مساجد‭ ‬لندن‭ ‬الاثنين‭.‬

واعتبرت‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أدلت‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬‮«‬داونينغ‭ ‬ستريت‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الاعتداء‭ ‬‮«‬يذكر‭ ‬بأن‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتطرف‭ ‬والكراهية‭ ‬قد‭ ‬تتخذ‭ ‬أشكالا‭ ‬عدة‭ ‬وأن‭ ‬عزمنا‭ ‬على‭ ‬التعاطي‭ ‬معها‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هو‭ ‬ذاته،‭ ‬أيا‭ ‬كان‭ ‬المسؤول‮»‬‭. ‬واعتبرت‭ ‬ماي‭ ‬أن‭ ‬الاعتداء‭ ‬‮«‬مقزز‭ ‬بنفس‭ ‬درجة‭ ‬الاعتداءات‭ ‬التي‭ ‬سبقته،‮»‬‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬ارتباط‭ ‬بمتطرفين‭ ‬إسلاميين‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬ومانشستر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬35‭ ‬قتيلا‭ ‬ونحو‭ ‬مئتي‭ ‬جريح‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الاعتداء‭ ‬‮«‬استهدف‭ ‬أشخاصا‭ ‬عاديين‭ ‬وأبرياء‭.‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬مسلمون‭ ‬بريطانيون‭ ‬أثناء‭ ‬خروجهم‭ ‬من‭ ‬المسجد‮»‬‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬ستوفر‭ ‬أي‭ ‬حماية‭ ‬إضافية‭ ‬ضرورية‭ ‬للمساجد‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬كان‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬مسلمين‭ ‬قرب‭ ‬مكان‭ ‬عبادتهم‭ ‬ومثل‭ ‬أي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬الإرهاب،‭ ‬فإنه‭ ‬يحمل‭ ‬نفس‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬المتمثل‭ ‬بتفرقتنا‭ ‬عن‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تحملنا‭ ‬التطرف‭ ‬كثيرا‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رهاب‭ ‬الإسلام،‮»‬‭ ‬معلنة‭ ‬إنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬جديدة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التطرف‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تحارب‭ ‬فيها‭ ‬العنصرية‭.‬

‮ ‬فيما‭ ‬أعربت‭ ‬ايفانكا‭ ‬ترامب‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬تضامنها‭ ‬مع‭ ‬المصلين‭ ‬الذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬لهجوم‭ ‬اثناء‭ ‬مغادرتهم‭ ‬لمسجد‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬بينما‭ ‬التزم‭ ‬والدها‭ ‬الصمت‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬عادته‭ ‬في‭ ‬المسارعة‭ ‬بادانة‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬متطرفون‭. ‬وكتبت‭ ‬ايفانكا،‭ ‬المستشارة‭ ‬الاولى‭ ‬لترامب‭ ‬وابنته،‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬نرسل‭ ‬الحب‭ ‬والصلوات‭ ‬الى‭ ‬ضحايا‭ ‬مسجد‭ ‬فينسبري‭ ‬بارك‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نقف‭ ‬متحدين‭ ‬ضد‭ ‬الكراهية‭ ‬والتطرف‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أشكاله‭ ‬البشعة‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬يسارع‭ ‬الى‭ ‬ارسال‭ ‬التغريدات‭ ‬عند‭ ‬وقوع‭ ‬هجمات‭ ‬ارهابية‭ ‬سابقة،‭ ‬ويكرر‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬قراره‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬ينفذ‭ ‬بمنع‭ ‬قدوم‭ ‬مواطني‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬يدين‭ ‬غالبية‭ ‬سكانها‭ ‬بالاسلام‭ ‬الى‭ ‬بلاده‭. ‬ولم‭ ‬يعلق‭ ‬ترامب‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬سبعة‭ ‬بحارة‭ ‬اميركيين‭ ‬في‭ ‬اصطدام‭ ‬بين‭ ‬مدمرة‭ ‬اميركية‭ ‬وسفينة‭ ‬شحن‭ ‬فيليبينية‭. ‬و‭ ‬قال‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬ان‭ ‬المصلين‭ ‬الذين‭ ‬غادروا‭ ‬للتو‭ ‬المسجد‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬الاثنين‭ ‬كانوا‭ ‬يساعدون‭ ‬رجلا‭ ‬مسنا‭ ‬اصيب‭ ‬بوعكة‭ ‬عندما‭ ‬استهدفهم‭ ‬رجل‭ ‬عمدا‭ ‬بشاحنة‭ ‬صغيرة‭ ‬وهو‭ ‬يهتف‭ ‬‮«‬اريد‭ ‬ان‭ ‬اقتل‭ ‬كل‭ ‬المسلمين‮»‬‭. ‬واندفعت‭ ‬الشاحنة‭ ‬الصغيرة‭ ‬باتجاه‭ ‬مجموعة‭ ‬اشخاص‭ ‬امام‭ ‬مسجد‭ ‬فينسبري‭ ‬بارك‭ ‬بشمال‭ ‬لندن‭ ‬كانوا‭ ‬يساعدون‭ ‬مسنا‭ ‬وقع‭ ‬ارضا‭. ‬وقال‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬ورع‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬التف‭ ‬يسارا‭ ‬باتجاه‭ ‬الشارع‭ ‬واندفع‭ ‬على‭ ‬الناس‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬انه‭ ‬‮«‬جر‭ ‬بعضهم‭ ‬بضعة‭ ‬امتار‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬رجلا‭ ‬كان‭ ‬داخل‭ ‬الشاحنة‭ ‬الصغيرة،‭ ‬رأيت‭ ‬ذلك‭ ‬بام‭ ‬عيني،‭ ‬والرجل‭ ‬المسن‭ ‬كان‭ ‬ممددا‭ ‬ارضا‭. ‬رأيت‭ ‬بعضالمصابين‭ ‬ايضا‭ ‬بعضهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سيئة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

واندفع‭ ‬سكان‭ ‬الحي‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬باتجاه‭ ‬السائق‭ ‬وقاموا‭ ‬بتثبيته‭ ‬ارضا‭ ‬بانتظار‭ ‬وصول‭ ‬الشرطة‭.‬

وقال‭ ‬ورع‭ ‬‮«‬حاول‭ ‬الهرب‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬لكنهم‭ ‬امسكوا‭ ‬السائق‮»‬‭.‬