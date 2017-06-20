منفذ الهجوم على المسجد بلندن هتف: أريد أن أقتل كل المسلمين

ماي تتعهد محاربة التطرف وترامب يلتزم الصمت وايفانكا تتضامن مع الضحايا
واشنطن- مرسي ابو طوق – لندن -الزمان – اف ب:: تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمحاربة الإرهاب والتطرف «أيا كان المسؤول» عنه بعدما دهس سائق أبيض البشرة حشدا من المصلين المسلمين أمام أحد مساجد لندن الاثنين.
واعتبرت ماي في تصريحات أدلت بها من أمام مقرها في «داونينغ ستريت» أن الاعتداء «يذكر بأن الإرهاب والتطرف والكراهية قد تتخذ أشكالا عدة وأن عزمنا على التعاطي معها يجب أن يكون هو ذاته، أيا كان المسؤول». واعتبرت ماي أن الاعتداء «مقزز بنفس درجة الاعتداءات التي سبقته،» مشيرة إلى ثلاثة هجمات على ارتباط بمتطرفين إسلاميين وقعت في لندن ومانشستر هذا العام وأسفرت عن 35 قتيلا ونحو مئتي جريح. وقالت إن الاعتداء «استهدف أشخاصا عاديين وأبرياء.(…) مسلمون بريطانيون أثناء خروجهم من المسجد» مضيفة أن الشرطة ستوفر أي حماية إضافية ضرورية للمساجد. وأضافت «كان هجوما على مسلمين قرب مكان عبادتهم ومثل أي شكل من أشكال الإرهاب، فإنه يحمل نفس الهدف الأساسي المتمثل بتفرقتنا عن بعضنا البعض». وقالت «لقد تحملنا التطرف كثيرا (…) بما في ذلك رهاب الإسلام،» معلنة إنشاء لجنة جديدة لمواجهة التطرف بنفس الطريقة التي تحارب فيها العنصرية.
فيما أعربت ايفانكا ترامب الاثنين عن تضامنها مع المصلين الذين تعرضوا لهجوم اثناء مغادرتهم لمسجد في لندن، بينما التزم والدها الصمت على غير عادته في المسارعة بادانة الهجمات التي يشنها متطرفون. وكتبت ايفانكا، المستشارة الاولى لترامب وابنته، في تغريدة «نرسل الحب والصلوات الى ضحايا مسجد فينسبري بارك. علينا أن نقف متحدين ضد الكراهية والتطرف في جميع أشكاله البشعة».
وكان الرئيس ترامب يسارع الى ارسال التغريدات عند وقوع هجمات ارهابية سابقة، ويكرر الدفاع عن قراره الذي لم ينفذ بمنع قدوم مواطني عدد من الدول التي يدين غالبية سكانها بالاسلام الى بلاده. ولم يعلق ترامب كذلك على مقتل سبعة بحارة اميركيين في اصطدام بين مدمرة اميركية وسفينة شحن فيليبينية. و قال شهود عيان ان المصلين الذين غادروا للتو المسجد في لندن الاثنين كانوا يساعدون رجلا مسنا اصيب بوعكة عندما استهدفهم رجل عمدا بشاحنة صغيرة وهو يهتف «اريد ان اقتل كل المسلمين». واندفعت الشاحنة الصغيرة باتجاه مجموعة اشخاص امام مسجد فينسبري بارك بشمال لندن كانوا يساعدون مسنا وقع ارضا. وقال عبد القادر ورع لوكالة فرانس برس «التف يسارا باتجاه الشارع واندفع على الناس». واضاف انه «جر بعضهم بضعة امتار»، موضحا ان «رجلا كان داخل الشاحنة الصغيرة، رأيت ذلك بام عيني، والرجل المسن كان ممددا ارضا. رأيت بعضالمصابين ايضا بعضهم في حالة سيئة جدا».
واندفع سكان الحي بعد ذلك باتجاه السائق وقاموا بتثبيته ارضا بانتظار وصول الشرطة.
وقال ورع «حاول الهرب (…) لكنهم امسكوا السائق».