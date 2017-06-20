العبادي يزور السعودية ضمن جولة اقليمية

الدوحة‭ ‬تشترط‭ ‬رفع‭ ‬الحصار‭ ‬عنها‭ ‬قبل‭ ‬مفاوضات‭ ‬الحل

الرياض‭-‬‭ ‬بغداد‭ ‬‭-‬الزمان‮ ‬

‮ ‬بدأ‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬الاثنين‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬هي‭ ‬الاولى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬تسلمه‭ ‬منصبه‭ ‬على‭ ‬راس‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬تاتي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الازمة‭ ‬المتفاقمة‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬والدوحة‭. ‬واستقبل‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭. ‬والسعودية‭ ‬أول‭ ‬محطة‭ ‬ضمن‭ ‬جولة‭ ‬اقليمية‭ ‬تقود‭ ‬العبادي‭ ‬ايضا‭ ‬الكويت‭ ‬وايران‭. ‬فيما‭ ‬دعت‭ ‬الدوحة‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬‮«‬الحصار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تقول‭ ‬ان‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬والمتحدة‭ ‬والبحرين‭ ‬تفرضه‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬لحل‭ ‬الازمة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬الخليج‭.‬

ومع‭ ‬دخول‭ ‬الازمة‭ ‬اسبوعها‭ ‬الثالث،‭ ‬وصف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬ومحاولة‭ ‬عزلها‭ ‬اقتصاديا‭ ‬ب‮»‬الاجراءات‭ ‬العدائية‮»‬،‭ ‬مشترطا‭ ‬رفعها‭ ‬للمباشرة‭ ‬بالمحادثات‭.‬

وقال‭ ‬متحدثا‭ ‬لصحافيين‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬ان‭ ‬نوضح‭ ‬للجميع‭ ‬ان‭ ‬المفاوضات‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تتم‭ ‬بطريقة‭ ‬حضارية‭ ‬وان‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬اسس‭ ‬قوية‭ ‬وليس‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭ ‬او‭ ‬تحت‭ ‬الحصار‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬طالما‭ ‬ان‭ ‬قطر‭ ‬تحت‭ ‬الحصار‭ ‬فلن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬مفاوضات‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬العبادي‭ ‬أعرب‭ ‬السبت،‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الصحافيين،‭ ‬عن‭ ‬رفضه‭ ‬‮«‬الحصار‭ ‬على‭ ‬قطر‮»‬،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬عانينا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬حصار‭ ‬مدمر،‭ ‬النظام‭ ‬بقي‭ ‬والشعب‭ ‬ضعف‭ ‬واستهلكت‭ ‬كل‭ ‬قواه‭. ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬اعرف‭ ‬كيف‭ ‬تفرض‭ ‬الدول‭ ‬حصاراوتقطع‭ ‬الغذاء‭ ‬عن‭ ‬الشعب‭. ‬ندعو‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الحصار‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬العبادي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬زيارته‭ ‬هو‭ ‬‮«‬تجديد‭ ‬العلاقات‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬لخدمة‭ ‬المنطقة‭ ‬ليكون‭ ‬العراق‭ ‬نقطة‭ ‬التقاء‭ ‬بدل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ساحة‭ ‬للصراع‭ ‬والخلاف‮»‬‭.‬

وتتمتع‭ ‬حكومة‭ ‬العبادي‭ ‬بعلاقات‭ ‬متينة‭ ‬مع‭ ‬طهران،‭ ‬الخصم‭ ‬اللدود‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬لكن‭ ‬بغداد‭ ‬تعمل‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬التقرب‭ ‬من‭ ‬السعودية‭. ‬وفي‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬زار‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬عادل‭ ‬الجبير‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية،‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬زيارة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬منذ2003‭.‬

وفي‭ ‬نيسان‭/‬ابريل،‭ ‬افرج‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬عن‭ ‬صيادين‭ ‬قطريين‭ ‬عددهم‭ ‬26‭ ‬احتجزوا‭ ‬لمدة‭ ‬16‭ ‬شهرا،‭ ‬وتسلمهم‭ ‬وفد‭ ‬قطري‭ ‬يزور‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬اجلاء‭ ‬آلاف‭ ‬الاشخاص‭ ‬من‭ ‬بلدات‭ ‬محاصرة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬