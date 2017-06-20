سيارة تنفجر بعد صدم شاحنة للشرطة في باريس 

باريس- الزمان :انفجرت سيارة واشتعلت فيها النار بعد اصطدامها بشاحنة للشرطة في جادة الشانزليزيه في باريس الاثنين، بحسب الشرطة والمحققون، الذين اضافوا ان السائق كان مسلحا. وذكر مصدر مقرب من التحقيق ان السائق «اصيب بجروح خطيرة».
وذكرت الشرطة سابقا ان السائق «ملقى على الأرض .. وفاقد للوعي». وذكرت مصادر في الشرطة والقضاء انها تشتبه في أن يكون الحادث عملا متعمدا. ويأتي هذا الحادث بعد شهرين على مقتل رجل شرطة باطلاق النار عليه في هذه الجادة الشهيرة، قبل ثلاثة أيام من الدورة الاولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية.