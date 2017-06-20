سيارة تنفجر بعد صدم شاحنة للشرطة في باريس 

‮ ‬باريس‭-‬‭ ‬الزمان‮ ‬‭:‬انفجرت‭ ‬سيارة‭ ‬واشتعلت‭ ‬فيها‭ ‬النار‭ ‬بعد‭ ‬اصطدامها‭ ‬بشاحنة‭ ‬للشرطة‭ ‬في‭ ‬جادة‭ ‬الشانزليزيه‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الاثنين،‭ ‬بحسب‭ ‬الشرطة‭ ‬والمحققون،‭ ‬الذين‭ ‬اضافوا‭ ‬ان‭ ‬السائق‭ ‬كان‭ ‬مسلحا‭.‬‮ ‬‭ ‬وذكر‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬التحقيق‭ ‬ان‭ ‬السائق‭ ‬‮«‬اصيب‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‮»‬‭.‬‮ ‬

وذكرت‭ ‬الشرطة‭ ‬سابقا‭ ‬ان‭ ‬السائق‭ ‬‮«‬ملقى‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ .. ‬وفاقد‭ ‬للوعي‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬والقضاء‭ ‬انها‭ ‬تشتبه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحادث‭ ‬عملا‭ ‬متعمدا‭.‬‮ ‬‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬رجل‭ ‬شرطة‭ ‬باطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجادة‭ ‬الشهيرة،‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭.‬