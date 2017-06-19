مجلس نينوى يكشف لـ (الزمان) عن خطة

أمنية لمسك المناطق المحررة

بغداد – محمد الصالحي

اكد مجلس محافظة نينوى ان المعركة المقبلة ستكون استخبارية لمحاسبة اي متورط مع تنظيم داعش ، كاشفا عن خطة امنية واسعة ما بعد اعلان تحرير ايمن المدينة للسيطرة على الاوضاع الامنية ومنع تسلل الارهابيين، فيما تستمر القوات الامنية في تقدمها نحو جامع النوري والمدينة القديمة. وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس محمد ابراهيم لـ ( الزمان) أمس ان (خطة امنية واسعة ستنطلق ما بعد إعلان تحرير أيمن المدينة للسيطرة على الاوضاع الامنية ومنع تسلل الارهابيين وقيامهم بعمليات انتحارية).واضاف أن (المعركة المقبلة ستكون استخبارية لمحاسبة اي متورط مع التنظيم الاجرامي وتدقيق الاسماء التي هربت مع النازحين او تسربت عبر الحدود الادارية فضلا عن سماع افادات من قبل الاهالي ضد الدواعش ).واوضح إبراهيم أن (العملية الامنية ستعتمد على الشرطة المحلية والحشد العشائري في المناطق الادارية فيما ستوكل مهام حماية المداخل والسيطرات لقوات الشرطة الاتحادية وحماية الحدود الادارية للمحافظة للجيش والحشد الشعبي). وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (قوات الشرطة الاتحادية المتوغلة في المدينة القديمة تواصل تقدمها باتجاه الاهداف المرسومة وسيطرت على عدد من الازقة الضيقة بأسناد من طيران الجيش والطائرات المسيرة).واضاف أن (قوات الشرطة الاتحادية حررت جامع الهادين وتمكنت من قتل القيادي لدى داعش ابو بكر المصري في منطقة باب جديد).وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي المحور الشمالي علي الحسيني في تصريح امس ان (تلعفر مطــــــــوقة 100بالمئة وبشكل كامل، ولا يوجد أي منفذ أو ثغرة يستطيع الدواعش الهروب من خلاله). مبينا أن (المصادر المحلية من داخل القضاء تشير إلى وجود المئات من قادة داعش البارزين، وربما هذا السبب الذي يدعو أطراف وجهات سياسية لتعطيل تحرير المدينة).وأضاف أن (المعارك التي دارت في الجانب الأيسر من الموصل، التي تجري الآن في الأيمن دفعت الكثير من عناصر التنظيم الإرهابي إلى الاتجاه مع أسرهم إلى قضاء تلعفر). مشيرا إلى أن ( 80 بالمئة من سكان تلعفر الآن هم أسر الدواعش).ولفت إلى أن (غالبية المدنيين من السكان غير المنتمين إلى التنظيم الإرهابي، هربوا على شكل دفعات في فترات متفرقة من السنة الماضية). وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (فوج المهمات الخاصة الثاني التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية ووفق معلومات دقيقة، قام بالاستيلاء على مستودع ضخم يضم الالاف من المواد الاولية التي تدخل في صناعة العتاد الخاص بالقاذفة الانبوبية المسماة بازوكا).وأضاف ان (القوات عثرت داخل المستودع على مجموعة من الاسلحة مكونة من 21 صاروخا قاذفة ضد الدروع و6 قاذفات انبوبية (بازوكا) و4 صواريخ SPG9 وصاروخين ضد الاشخاص فضلا عن عدد من قنابر الهاون عيار 120 ملم في منطقة مشيرفة الاولى بالجانب الايمن من الموصل). وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان (اربع عبوات لاصقة انفجرت في توقيتات متفرقة داخل الساحل الايسر لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين استهدفت مركبات مسلحي داعش).واضاف ان (الانفجارات لم تؤد الى خسائر بشرية في التنظيم وفق المعلومات المتوفرة لكنها دفعت الى اطلاق حالة استنفار واسعة). لافتا الى ان (انفجار العبوات هي تطور مفاجئ في منطقة تعد معقلا لداعش شمال صلاح الدين).