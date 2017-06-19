خبير يدعو عبر (الزمان) إلى التعاون مع الأسر النازحة وفرز المتورطين مع داعش

الأمم المتحدة : 65.5 مليون مهجر في العالم يتصدرهم العراقيون والسوريون

بغداد ــ داليـا أحمـد

افاد خبير في مجال حقوق الإنسان بهجرة اكثر من 250 الف عراقي الى خارج العراق بطريقة غير شرعية خلال السنوات الأخيرة فضلاً عن نزوح اربعة ملايين فرد داخل البلاد ، فيما أعلنت المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة عن بلوغ عدد النازحين واللاجئين نتيجة النزاعات في العالم رقما قياسيا تمـــــــــــــثل بـ 65,6 مليون شخص في الــــــعام 2016 مشيرة الى ان العدد الاكبر من النازحين يتركز في سوريا والعراق وكولومبيا .وقال الخبير في مجال حقوق الانسان كامل أمين لـ (الزمان) أمس ان (اعلى نسبة نزوح ومهجرين على مدى السنوات الماضية سجلت في العراق وسوريا نتيجة الحروب واشاعة القتل الممنهج والمنظم فضلا عن التهديد حتى وصلت اعداد النازحين داخل البلاد الى اكثر من 4 ملايين فرد و250 الف مهجر الى خارج البلاد بصورة غير شرعية). واضاف ان (التهجير يعد من اكبر الجرائم ضد الانسانية وقد اسهم في زيادة نسبة الفقر بـ 31 بالمئة) ولفت الى ان (المفاوضات كانت مستمرة على مدى الاعوام السابقة مع الدول التي لا تستطيع استيعاب مثل هذه الحالات فضلا عن التخطيط على كل المستويات القانونية والاقتصادية والتوعية بشأن اعادة النازحين الى مناطق سكناهم بالتعاون مع المجتمع الدولي لطرد الارهاب) . ودعا الحكومة الى (التعاون مع الاسر المهجرة التي تم التأكد من تورط ابنائها وانضمامهم الى صفوف تنظيم داعش ومحاسبة المتورطين فقط واعالة الاسر التي لا ذنب لها)، ولفت الى ان (البلاد بحاجة الى اعادة البنى التحتية واهمها المتعلقة بمجال التربية والتعليم لاعادة المدارس وتقليل الخسائر التي سجلت برغم انها تحتاج الى جهد كبير الا انها من ضروريات قهر الارهاب) . واشار الى ان (الحكومة العراقية الان امام تحد امني ومالي كبير لاعادة النازحين الى ديارهم ومنحهم الرواتب فضلا عن خلق فرص عمل للقطاع الخاص من اجل معالجة جميع المشاكل وتذليلها امام النازحين واشاعة ثقافة التسامح وبناء المجتمعات الحضارية). وأعلنت المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة عن ان عدد النازحين واللاجئين نتيجة النزاعات في العالم بلغ رقما قياسيا تمـثل في 65,6 مليون شخص . وأفاد التقرير السنوي للمفوضية ان الزيادة المســـجلة في العــــــام 2016 ( + 300 الف شخص) أقل من العدد المسجل في العــــام 2015 (+5.8 مليون شخص). وقال المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ان العدد الاجمالي شهد زيادة طفيفة فقط)، لكنه (رقم غير مقبول بكل المعايير). والقسم الاكبر من هذا العدد هو من النازحين داخل بلدانهم الذين سجلوا رقما قــــياسيا بلغ 40,3 مليون شخص بحـــــــلول نهاية 2016 بالمقــــــــــــارنة مع 40,8 مليون في العام السابق. ويتركز العدد الاكبر من النازحين في سوريا والعراق وكولومبيا. اما عدد اللاجئين الذي بلغ 22,5 مليون شخص نصفهم من الاطفال العام الماضي، فهو الاعلى في التاريخ.وقد أسفر النزاع المستمر في ســــــــوريا منذ العام 2011 عن أكبر عدد من اللاجئين بلغ 5,5 مليون شخص مع نحو 825 الف شخص مسجــــــــــــــلين في العام2016 بحسب مفوضية اللاجئين.ويثير إستمرار النزاع القلق الشديد لدى المفوضية خصوصا وان تمويل المساعدات الانسانية أقل من العام 2016 برغم مليارات الدولارات التي تعهدت الاسرة الدولية بتقديمها في بروكسل في مطلع نيسان الماضي. ويحمل هذا النقص في التمويل غراندي على التخوف من أن تصبح سوريا (نزاعا منسيا). ودقت الامم المتحدة هذا العام ناقوس الخطر بشأن التدهور السريع للوضع في جنوب السودان بعد (الفشل الكارثي لجهود السلام في تموز). وأوضح غراندي ان (جنوب السودان يشهد أزمة تهجير هي الاسرع تدهورا في العالم).

وبعد ان نال جنوب السودان استقلاله في العام 2011 غرق في حرب اهــلية في كــــــــــــانون الاول 2014 أوقعت عشرات الآلاف من القتلى وأرغمت أكثر من 3,7 مليون الشخص على ترك منازلهم. وأفاد التقرير ان عدد اللاجئين من جنوب السودان ارتفع بنسبة 64 بالمئة في الاشهر الستة الاخــــــــــيرة من عام 2016 ليبلغ 1,4 مليون شخص. ومنذ كانون الثاني، تم تسجيل نصف مليون لاجئ إضافي.وتابعت المفوضية ان عمليات التهجير الجديدة للسكان لا تزال على مستوى مرتفع جدا.وأضاف التقرير أنه من مجمل المهجرين في كل أنحاء العالم العام الماضي، نزح 10,3 مليون شخص خلال العام أكثر من نصفهم داخل بلادهم مما يوازي شخص يتعرض للتهجير كل ثلاث ثوان. ولفت التقرير الى ان الغالبية الكبرى من المهجرين في دول نامية أو ذات دخل متوسط. وشدد على ان (هذا الخلل الكبير في التوازن يعكس عوامل عدة منها خصوصا الغياب المتواصل للاجماع الدولي بشأن مسألة استقبال اللاجئين وكون العديد من الدول الفقيرة قريبة من مناطق النزاع في العالم).